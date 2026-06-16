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Почему растет курс доллара в июне 2026 года и стоит ли волноваться украинцам

Ольга Петухова, редактор сайта 16 июня 2026, 16:00 3 мин.
почему растет доллар в украине
Фото Pexels

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