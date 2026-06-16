Почему растет курс доллара в июне 2026 года и стоит ли волноваться украинцам

Почему растет доллар в Украине и с чем связано это повышение — объясняет Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА.
Почему растет доллар в Украине
Валютный рынок Украины в июне находится в состоянии напряженности. Главная причина нынешнего роста курса доллара — устойчивый избыточный спрос на межбанковском рынке.
По оценкам экспертов, спрос на иностранную валюту сейчас превышает предложение примерно на 15%.
В таких условиях именно покупатели диктуют динамику, что вынуждает Национальный банк Украины активно вмешиваться в рынок — продавать или покупать доллары, чтобы курс не менялся слишком резко.
С чем связано повышение курса доллара: экономические и политические факторы
На подорожание влияют следующие факторы:
- Наиболее активно валюту сейчас покупают компании, которые импортируют топливо. Из-за нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке, изменений цен на нефть и рисков с поставками им требуется больше долларов для закупки энергоносителей.
- Обменные пункты мгновенно отреагировали на колебания и существенно подняли курс продажи доллара, тогда как курс покупки остался почти без изменений. Это привело к расширению спреда до 1–1,2 грн.
- Новости о том, что курс доллара растет, подогревают опасения его дальнейшего подорожания. Но большого спроса на валюту среди населения сейчас нет.
Что будет с курсом доллара дальше
Оснований для паники и стремительной девальвации гривны нет, — объясняет Тарас Лесовой. Нынешние июньские колебания являются временными, а ситуация остается контролируемой НБУ.
Базовый прогноз предусматривает постепенное выравнивание рынка уже в ближайшее время.
Курс доллара, скорее всего, стабилизируется вблизи отметки 45 грн/$.
К тому же такие показатели вполне прогнозируемы, ведь в государственном бюджете среднегодовой курс заложен на уровне 45,7 грн/$.
Как быть тем, кто хочет купить или продать валюту в июне
Спешить и покупать доллар не стоит. Сейчас обменники искусственно завышают курс продажи. Поскольку дефицита наличной валюты нет, лучше подождать, пока рынок стабилизируется.
А вот для продажи валюты может быть выгодный момент, если в этом есть необходимость. Однако покупают валюту в обменниках не слишком активно, поэтому получить максимальную выгоду сложно.
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