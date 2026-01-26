Цена на золото 2026: исторический рекорд $5000 за унцию и прогнозы для Украины

В понедельник, 26 января, мировые рынки зафиксировали историческое событие: стоимость желтого металла впервые преодолела психологический барьер в 5000 долларов. Как сообщает Reuters, инвесторы массово перенаправляют капиталы в защитные активы из-за непредсказуемости внешней политики США и нарастающего кризиса доверия к доллару.

Цена на золото 2026: мировые рекорды и актуальный цена на золото график

Начало года стало для инвесторов серьезным испытанием. Только за одно утро спотовая цена подскочила на 1,98%, достигнув отметки $5081,18.

Главным катализатором роста аналитики называют тарифные войны Дональда Трампа. После угроз ввести 200% пошлины на французские вина и шампанское, а также инициативы по созданию альтернативного ООН Совета мира, рынок отреагировал мгновенным взлетом котировок.

Если посмотреть на цена на золото график за последние два года, то в 2025 году металл прибавил в стоимости 64%, а уже в первые недели 2026-го вырос еще на 17%. Центральные банки, в частности Китай, продолжают скупать золото рекордными темпами, что лишь подогревает дефицит на рынке.

Мировое ралли неизбежно давит на внутренний рынок. Поскольку Украина является частью глобальной финансовой системы, цена на золото в Украине демонстрирует аналогичную восходящую динамику. Нацбанк и коммерческие учреждения вынуждены корректировать ценники вслед за Лондоном и Нью-Йорком.

Для тех, кто планирует инвестиции, цена на золото в Украине график сейчас является ключевым инструментом анализа. Стремительный рост стоимости валюты и самого металла делает банковские слитки одним из немногих надежных способов сохранения сбережений в 2026 году.

Цена на золото в банках Украины: сколько стоит грамм золота в банке сегодня

На фоне международного скачка украинские финансовые учреждения обновили свои прайсы. Важно понимать, что цена на золото в банках Украины всегда выше биржевой из-за логистических затрат, страхования и маржи самого учреждения.

Главный вопрос, который интересует частных лиц: сколько стоит грамм золота в банке? Цена напрямую зависит от веса слитка — мелкие граммовые карточки традиционно дороже в пересчете на единицу веса, чем стограммовые слитки.

Кроме того, стоимость золота на сегодня в физическом виде (металл на руках) существенно отличается от стоимости бумажного золота на счетах.

Цена на золото НБУ и сколько стоит 1 г банковского золота

Государственный регулятор устанавливает официальные курсы, которые служат ориентиром для всего рынка. Цена на золото НБУ публикуется ежедневно, и именно на нее опираются ювелиры и крупные инвесторы. Тем не менее, если вы придете в отделение для совершения покупки, вы заметите, что то, сколько стоит 1 г банковского золота, зависит от конкретного предложения банка и наличия металла в кассе.

На данный момент цена за 1 г золота в Украине (высшей 999 пробы) уверенно держится на исторических максимумах. Аналитики Metals Focus прогнозируют, что до конца года цены могут подняться до $5500 за унцию, что автоматически потянет вверх и украинские ценники.

Цена золота за унцию: сколько грамм золота в 1 унции для точных расчетов

Для многих начинающих вкладчиков путаница в единицах измерения становится серьезной преградой. Когда мировые СМИ пишут, что цена золота за унцию составляет более $5000, они имеют в виду именно тройскую унцию.

Чтобы самостоятельно рассчитать реальную стоимость и выгоду, нужно знать: сколько грамм золота в 1 унции? Ответ — 31,1035 грамма. Зная это число, вы сможете легко сравнить мировые котировки с предложениями украинских банков и понять, насколько выгодна покупка в конкретный момент.

