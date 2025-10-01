Землетрясение на Филиппинах: от толчков погибли 60 человек

30 сентября 2025 года центральную часть Филиппин, в том числе Висайские острова, потрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Подробности о ситуации на Филиппинах читай в нашем материале.

Землетрясение на Филиппинах: что известно о пострадавших

Сильные толчки почувствовали более полумиллиона человек в провинциях Себу, Билиран и Лейте. По данным CNN, землетрясение на Филиппинах унесло жизни по меньшей мере 60 человек, а более 150 получили ранения разной степени тяжести. Разрушения коснулись жилых домов, общественных сооружений и инфраструктуры, что затруднило спасательные операции.

Больше всего пострадали населенные пункты в провинции Себу. В городе Бого больница была переполнена пострадавшими, а улицы завалило обломками разрушенных построек.

Особенно трагическим стал инцидент в Сан-Ремигио, где во время баскетбольного матча обрушился спортивный комплекс. Погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых три члена береговой охраны и один пожарный.

Губернатор провинции Себу призвала жителей сохранять спокойствие и не паниковать. Правительство немедленно организовало поставки помощи: медикаментов, еды и временного жилья для эвакуированных.

Глава Филиппинского Красного Креста Ричард Гордон подтвердил значительные разрушения инфраструктуры после землетрясения на Филиппинах, включая дороги и мосты. Представитель гражданской обороны Раффи Алехандро отметил, что спасательные команды работают круглосуточно, но переполненные больницы требуют дополнительной поддержки.

