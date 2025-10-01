Для тебя Новости

Одесса утопает: наводнение унесло жизни девяти человек

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 01 октября 2025, 10:00 2 мин.
наводнение в одесе
Фото ДСНС/Telegram

