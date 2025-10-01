Одесса утопает: наводнение унесло жизни девяти человек

Город Одесса подвергся серьезному наводнению из-за беспрецедентно сильных осадков, равных двухмесячной норме дождя за один день. Эта природная катастрофа привела к затоплению домов, магазинов, почтовых отделений, медицинских учреждений и подземных парковок.

Наводнение в Одессе: что известно о ситуации в городе

В общей сложности спасатели спасли 362 человека по всей области, эвакуировали 227 транспортных средств (включая три кареты скорой помощи) с наводнения и оказали помощь в различных операциях в тяжелых условиях — об этом ГСЧС пишет в Telegram.

Погибли в общей сложности девять человек, среди которых один ребенок. Среди погибших была семья из пяти человек, проживавшая на цокольном этаже дома. Они не смогли спастись и были затоплены внезапной волной воды.

Кроме того, погибли три женщины, включая 23-летнюю девушку, которую снесло течением. Сначала сообщалось, что она пропала без вести, что побудило к поисковой операции водолазов ГСЧС, но позже ее смерть была подтверждена.

Спасательные работы были масштабными и сложными, особенно ночью. Команды ГСЧС эвакуировали пассажиров с затопленного общественного транспорта, включая семь автобусов, один из которых перевозил до 50 человек. Уровень воды в некоторых районах достигал пояса.

