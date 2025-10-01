Одеса потопає: повінь забрала життя дев’яти людей

Місто Одеса зазнало серйозної повені через безпрецедентно сильні опади, що дорівнюють двомісячній нормі дощу за один день. Ця природна катастрофа призвела до затоплення будинків, магазинів, поштових відділень, медичних закладів та підземних парковок.

Повінь в Одесі: що відомо про ситуацію в місті

Загалом рятувальники врятували 362 особи по всій області, евакуювали 227 транспортних засобів (зокрема три карети швидкої допомоги) та надали допомогу в інших операціях у важких умовах — про це ДСНС пише у Telegram.

У результаті повені загинуло загалом дев’ять людей, серед яких — одна дитина. Серед загиблих була родина з п’яти осіб, яка проживала на цокольному поверсі будинку. Вони не змогли врятуватися і були затоплені раптовою хвилею води.

Крім того, загинули три жінки, зокрема 23-річна дівчина, яку знесло течією. Спочатку повідомлялося, що вона зникла безвісти, що спонукало до пошукової операції водолазів ДСНС, але пізніше її смерть була підтверджена.

Рятувальні роботи були масштабними та складними, особливо вночі. Команди ДСНС евакуювали пасажирів з затопленого громадського транспорту, зокрема з семи автобусів, один з яких перевозив до 50 людей. Рівень води в деяких районах сягав пояса.

