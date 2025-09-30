Автівки пливуть: Одесу затопило через негоду

30 вересня погода в Одесі стала схожою на стихійне лихо! Автівки пливуть вулицями, про це повідомляють місцеві жителі у Мережі та публікують фото й відео. Деякими вулицями Одеси рух уже ускладнений. Що кажуть у міській раді і коли припиниться негода?

Потоп в Одесі: через негоду в місті затопило вулиці

Нині відомо про перебої у роботі світлофорів. Рух Одесою наразі ускладнений. Тролейбуси оперативно змінюють маршрути. Деякий транспорт не працює.

Комунальники працюють на місцях. В Одеській міській раді пишуть, що через підтоплення ускладнений рух на таких ділянках:

Хімічна/Промислова — підтоплено, рух є;

Приморська/ Газовий — підтоплено, рух ускладнений;

Ширяєвський пр. — підтоплено, рух ускладнений;

Марсельська — підтоплено, рух ускладнений;

Інглезі, 11 — підтоплено, рух ускладнений⁠;

Інглезі, 14А — підтоплено, рух ускладнений;

Космонавтів, 32 — підтоплено, рух ускладнений;

Чорноморського Козацтва/ Плигуна — підтоплено, рух є;

Середньофонтанська площа — підтоплено, рух ускладнений;

Французький бульвар — підтоплено, рух ускладнений;

⁠Мельницька — підтоплено, рух є;

Незалежності — підтоплено, рух ускладнений;

Церковна — підтоплено, рух тільки для вантажних автомобілів;

Чорноморського Козацтва/ Газовий — підтоплено, рух ускладнений.

Просимо водіїв бути уважними, дотримуватись дистанції та обирати маршрути з урахуванням ситуації на дорогах.

Станом на 11:00 відомо про збільшення ускладнень руху на дорогах.

Немає руху станом на зараз такими вулицями:

Небесної Сотні, 83 — підтоплено, руху нема.

вул. Сімʼї Глодан, 18 — підтоплено, руху нема.

Академіка Глушко, 27А — підтоплено, руху нема.

Балківська (суд) — підтоплено, руху нема.

