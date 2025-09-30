Для тебе Новини

Автівки пливуть: Одесу затопило через негоду

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Вересня 2025, 12:30 2 хв.
Одесу затопило

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь