Автівки пливуть: Одесу затопило через негоду

30 вересня погода в Одесі стала схожою на стихійне лихо! Автівки пливуть вулицями, про це повідомляють місцеві жителі у Мережі та публікують фото й відео. Деякими вулицями Одеси рух уже ускладнений. Що кажуть у міській раді і коли припиниться негода?
Потоп в Одесі: через негоду в місті затопило вулиці
Нині відомо про перебої у роботі світлофорів. Рух Одесою наразі ускладнений. Тролейбуси оперативно змінюють маршрути. Деякий транспорт не працює.
Комунальники працюють на місцях. В Одеській міській раді пишуть, що через підтоплення ускладнений рух на таких ділянках:
- Хімічна/Промислова — підтоплено, рух є;
- Приморська/ Газовий — підтоплено, рух ускладнений;
- Ширяєвський пр. — підтоплено, рух ускладнений;
- Марсельська — підтоплено, рух ускладнений;
- Інглезі, 11 — підтоплено, рух ускладнений;
- Інглезі, 14А — підтоплено, рух ускладнений;
- Космонавтів, 32 — підтоплено, рух ускладнений;
- Чорноморського Козацтва/ Плигуна — підтоплено, рух є;
- Середньофонтанська площа — підтоплено, рух ускладнений;
- Французький бульвар — підтоплено, рух ускладнений;
- Мельницька — підтоплено, рух є;
- Незалежності — підтоплено, рух ускладнений;
- Церковна — підтоплено, рух тільки для вантажних автомобілів;
- Чорноморського Козацтва/ Газовий — підтоплено, рух ускладнений.
Просимо водіїв бути уважними, дотримуватись дистанції та обирати маршрути з урахуванням ситуації на дорогах.
Станом на 11:00 відомо про збільшення ускладнень руху на дорогах.
Немає руху станом на зараз такими вулицями:
- Небесної Сотні, 83 — підтоплено, руху нема.
- вул. Сімʼї Глодан, 18 — підтоплено, руху нема.
- Академіка Глушко, 27А — підтоплено, руху нема.
- Балківська (суд) — підтоплено, руху нема.
