Машины плывут: Одессу затопило из-за непогоды

30 сентября погода в Одессе стала похожа на стихийное бедствие! Автомобили плывут по улицам, об этом сообщают местные жители в Сети и публикуют фото и видео. Некоторыми улицами Одессы движение уже затруднено. Что говорят в городском совете и когда прекратится непогода?
Потоп в Одессе: из-за непогоды в городе затопило улицы
Сейчас известно о перебоях в работе светофоров. Движение по Одессе пока осложнено. Троллейбусы оперативно меняют маршруты. Некоторый транспорт не работает.
Коммунальщики работают на местах. В Одесском городском совете пишут, что из-за подтопления утруднено движение на следующих участках:
- Химическая/Промышленная — подтоплено, движение есть;
- Приморская/ Газовая — подтоплено, движение затруднено;
- Ширяевский пр. — подтоплено, движение затруднено;
- Марсельская — подтоплено, движение затруднено;
- Инглезе, 11 — подтоплено, движение затруднено ;
- Инглезе, 14А — подтоплено, движение затруднено;
- Космонавтов, 32 — подтоплено, движение затруднено;
- Черноморского Казачества/ Плигуна — подтоплено, движение есть;
- Среднефонтанская площадь — подтоплено, движение затруднено;
- Французский бульвар — подтоплено, движение затруднено;
- Мельницкая — подтоплено, движение есть;
- Независимости — подтоплено, движение затруднено;
- Церковная — подтоплено, движение только для грузовых автомобилей;
- Черноморского Казачества/ Газовый — подтоплено, движение затруднено.
Просим водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах.
По состоянию на 11:00 известно об увеличении осложнений движения на дорогах.
Нет движения по состоянию на сейчас такими улицами:
- Небесной Сотни, 83 — подтоплено, движения нет.
- ул. Семьи Глодан, 18 — подтоплено, движения нет.
- Академика Глушко, 27А — подтоплено, движения нет.
- Балковская (суд) — подтоплено, движения нет.
