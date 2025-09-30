Машины плывут: Одессу затопило из-за непогоды

30 сентября погода в Одессе стала похожа на стихийное бедствие! Автомобили плывут по улицам, об этом сообщают местные жители в Сети и публикуют фото и видео. Некоторыми улицами Одессы движение уже затруднено. Что говорят в городском совете и когда прекратится непогода?

Потоп в Одессе: из-за непогоды в городе затопило улицы

Сейчас известно о перебоях в работе светофоров. Движение по Одессе пока осложнено. Троллейбусы оперативно меняют маршруты. Некоторый транспорт не работает.

Коммунальщики работают на местах. В Одесском городском совете пишут, что из-за подтопления утруднено движение на следующих участках:

Химическая/Промышленная — подтоплено, движение есть;

Приморская/ Газовая — подтоплено, движение затруднено;

Ширяевский пр. — подтоплено, движение затруднено;

Марсельская — подтоплено, движение затруднено;

Инглезе, 11 — подтоплено, движение затруднено ⁠;

Инглезе, 14А — подтоплено, движение затруднено;

Космонавтов, 32 — подтоплено, движение затруднено;

Черноморского Казачества/ Плигуна — подтоплено, движение есть;

Среднефонтанская площадь — подтоплено, движение затруднено;

Французский бульвар — подтоплено, движение затруднено;

⁠Мельницкая — подтоплено, движение есть;

Независимости — подтоплено, движение затруднено;

Церковная — подтоплено, движение только для грузовых автомобилей;

Черноморского Казачества/ Газовый — подтоплено, движение затруднено.

Просим водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию ​​и выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах.

По состоянию на 11:00 известно об увеличении осложнений движения на дорогах.

Нет движения по состоянию на сейчас такими улицами:

Небесной Сотни, 83 — подтоплено, движения нет.

ул. Семьи Глодан, 18 — подтоплено, движения нет.

Академика Глушко, 27А — подтоплено, движения нет.

Балковская (суд) — подтоплено, движения нет.

