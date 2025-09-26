Будет ли тепло в Украине: когда снова будут солнечные +20

Последние дни оказались очень холодными и некоторым уже напомнили о поздней холодной осени, хотя октябрь еще не начался. Читай в материале, будет ли еще тепло в Украине и когда ждать потепления.

Будет ли тепло в Украине: когда ждать потепления

По данным Украинского гидрометцентра и других синоптических источников, конец сентября 2025 в Украине характеризуется прохладной погодой из-за влияния арктического воздуха. Ночные температуры колеблются от +1°C до +9°C, а днем ​​– +13…+19°C.

26-27 сентября ожидаются заморозки на земле в большинстве регионов, кроме юга и Закарпатья.

Ближайшее потепление начнется уже с 28 сентября, и в Украине наконец-то будет тепло — по крайней мере, теплее, чем было. Антициклон ослабеет, облачность увеличится.

Возможны небольшие дожди на севере 28-го и в центре и востоке 29-го сентября. Заморозков не прогнозируется, ночные показатели поднимутся до +4…+10°C, дневные — +10…+15°C, а на юге и Закарпатье до +14…+19°C. Эта тенденция продлится до начала октября без резких изменений.

В начале октября погода будет оставаться относительно теплой: днем ​​до +20…+23°C в отдельные дни, особенно на юге и в центре. Ночью +7…+12°C.

Однако со второй декады поступит похолодание – дневные температуры опустятся в диапазон +12…+17°C, ночные до +7°C, с усилением ветра и периодическими дождями.

В 20-х числах октября ожидается кратковременное потепление и в Украине снова будет тепло: температура поднимется на 2-4°C выше средних показателей, с комфортными днями без существенных осадков. В конце месяца принесет новое похолодание до +9…+12°C днем.

В целом октябрь будет теплее нормы на 1°C, со среднемесячными +7…+13°C, но с типичными осенними колебаниями.

Региональные отличия: на Юге и Закарпатье ожидается теплая температура около +14…+19°C, на Севере и Востоке погода будет более прохладной, в диапазоне +10…+15°C.

