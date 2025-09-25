Погода на ноябрь 2025 года в Украине: когда ждать первого снега

Последний месяц осени будет достаточно привередлив не только на погоду, но и на осадки и их количество. Читай в материале о том, какая погода будет в ноябре в Украине и насколько похолодает.

Погода на ноябрь 2025: первая декада, с 01.11 по 10.11

Первая декада последнего месяца осени будет достаточно непредсказуемой и нестабильной: днем ​​температура воздуха будет колебаться от +5°C до +12°C, тогда как ночью от +1°C до +8°C; холода уже будут невероятными.

Об осадках: ноябрь встретит нас всех дождем — 1, 2, 4 и 8 числа в большинстве областей Украины будет дождь в течение всего дня. Большинство дней будет полностью облачным, и только 3, 5, 7 и 10 числа можно будет наблюдать переменную облачность.

Погода на ноябрь в Украине 2025: вторая декада, с 11.11 по 20.11

Середина месяца держит при себе еще больший холод и кое-что по погоде: днем ​​показатель термометра будет колебаться в диапазоне +3…+12°C, в то время как ночью температура воздуха впервые этой осенью опустится ниже нуля — -1…+3°C.

Что касается новинок, то в этот период времени в некоторых областях Украины уже будет сыпать снег: 14 и 15 ноября прогнозируется часть зимней сказки. 19 числа прольет небольшой дождь, а 12, 17 и 18 числа мы увидим солнце во всей его красоте с облаками, которые будут время от времени закрывать его. Все остальные дни прогнозируются облачными.

Прогноз погоды на ноябрь в Украине 2025: третья декада, с 21.11 по 30.11

Последние дни третьего месяца в Украине будут холодными и морозными, и погода даст об этом знать: днем ​​показатель термометра будет показывать от -1°C до +9°C, а в ночное время суток плюсовой температуры не будет вообще — от -5°C до 0°C.

По осадкам: половину последней, третьей декады в разных областях Украины будет сыпать снег едва ли не каждый день: 21-23, 27 и 29 числа. С 24 по 26 ноября будет преобладать солнце и переменная облачность, в то время как все остальные числа — облачность без осадков.

В целом погода в ноябре окажется достаточно нестабильной: температура воздуха будет скакать чуть ли не каждый день, постоянные осадки, мало солнца и морозы, но это довольно примитивное и обычное состояние последнего месяца осени.

Но перед ноябрем еще будет другой месяц осени — читай в материале, какая будет погода в октябре в Украине в 2025 году, ожидать ли сильных холодов и осадков.

