Погода на листопад 2025 року в Україні: коли чекати на перший сніг

Останній місяць осені буде доволі вибагливим не лише на погоду, але й на опади та їх кількість. Читай у матеріалі про те, яка буде погода у листопаді в Україні та наскільки похолодає.

Погода на листопад 2025: перша декада, з 01.11 по 10.11

Перша декада останнього місяця осені буде доволі непередбачуваною та нестабільною: вдень температура повітря коливатиметься від +5°C до +12°C, тоді як уночі — від +1°C до +8°C; холоди уже будуть неймовірними.

Щодо опадів: листопад зустріне нас усіх дощем — 1, 2, 4 та 8 числа у більшості областей України дощитиме протягом усього дня. Більшість днів будуть повністю хмарними, і лише 3, 5, 7 та 10 числа можна буде спостерігати мінливу хмарність.

Погода на листопад в Україні 2025 року: друга декада, з 11.11 по 20.11

Середина місяця тримає при собі ще більший холод та дещо ще, що стосується погоди: вдень показник термометра коливатиметься у діапазоні +3…+12°C, у той час, як вночі температура повітря уперше цієї осені опуститься нижче нуля — -1…+3°C.

Щодо новинок: у цей період часу у деяких областях України вже сипатиме сніг: 14 та 15 листопада прогнозується частина зимової казки. 19 числа проллє невеликий дощик, а 12, 17 та 18 числа ми побачимо сонце у всій його красі з хмарами, що час від часу його закриватимуть. Усі інші дні прогнозуються повністю хмарними.

Прогноз погоди на листопад в Україні 2025: третя декада, з 21.11 по 30.11

Останні дні третього місяця в Україні будуть зовсім холодними та морозними, і погода дасть про це знати: вдень показник термометра показуватиме від -1°C до +9°C, а у нічний час доби плюсової температури не буде взагалі — від -5°C до 0°C.

Щодо опадів: половину останньої, третьої декади у різних областях України сипатиме сніг ледь не кожен день: 21-23, 27 та 29 числа. З 24 по 26 листопада буде переважати сонце та мінлива хмарність, тоді як у всі інші числа — хмарність без опадів.

Загалом погода в листопаді виявиться доволі нестабільною: температура повітря скакатиме ледь не кожен день, постійні опади, мало сонця та морози, але це є доволі примітивним та звичайним станом останнього місяця осені.

Але перед листопадом ще буде інший місяць осені — читай у матеріалі, яка буде погода в жовтні в Україні 2025 року, чи очікувати сильних холодів та великих опадів.

