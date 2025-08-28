Когда бабье лето 2025: три волны вожделенного потепления, последняя — в декабре

Бабье лето — это ностальгия природы по теплу, когда после первых холодов она скучает за летом. В воздухе витает аромат увядших листьев, носится похожая на седые волосы паутинка.
Но синоптики не так романтичны, и видят в бабьем лете только стандартный возврат теплых антициклонов. Когда в Украину придет бабье лето 2025 — мнения специалистов в материале.
Когда в Украине ждать бабье лето 2025: прогноз синоптика Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказывает, что на самом деле осенью обычно определяют три периода потепления, которые связаны с приходами волн стойких антициклонов.
Первый — молодое бабье лето — обычно приходит с 28 августа по 11 сентября, второй – чуть позже, а третий может напомнить о себе даже в середине ноября.
Каждый период отмечается теплой и сухой погодой.
В этом году первое бабье лето ожидается уже в конце августа, вернется настоящая июльская жара.
Температура воздуха будет постепенно расти: 29-31 августа в большинстве областей Украины будет царить сильная жара: 28-34°С.
Правда, облегчением станут ночи, которые теперь гораздо прохладнее, до 20°С.
Итак, вторая половина недели и последний августовский уикенд будут началом первой волны бабьего лета.
Когда будет бабье лето в Украине по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача
А вот народный синоптик Владимир Деркач считает, что в этом году украинцы могут насладиться даже целой серией бабьих лет, которые придут в октябре, ноябре и даже в декабре, когда дневная температура будет подниматься до +10°С.
Бабье лето в октябре 2025
Октябрь начнется теплом, хотя оно будет непродолжительным.
Уже с середины месяца придут западные ветры с влагой и похолоданием, однако в конце второй декады тепло постепенно вернется.
В третьей декаде октября несколько ветреных дней сменятся комфортной, почти бездождливой погодой — это второе бабье лето месяца.
Бабье лето в ноябре 2025
Последний месяц осени продолжит тёплые настроения октября.
В начале и середине ноября будет тепло и сухо.
Но впоследствии температура будет медленно снижаться, появятся кратковременные дожди, а в конце месяца возможны первые заморозки.
Бабье лето в декабре 2025
По мнению Владимира Деркача, декабрь тоже удивит аномально теплой погодой: в начале ожидаются слабые дожди и мокрый снег, середина месяца принесет небольшой мороз по ночам, но днем еще будет плюсовая температура.
В конце декабря наступит настоящее зимнее бабье лето с дневными +10°, почти без осадков и ночными 0°С.
Итак, даже перед Новым годом нас будут ждать теплые дни.
И в заключение расскажем, почему такие периоды называют бабьим летом. Название появилось тогда, когда труд людей был сезонным, и полностью зависел от прихотей природы.
Так что когда урожай был почти собран и приходило тепло, женщины наконец-то могли немного отдохнуть и хотя бы и с опозданием почувствовать лето.
