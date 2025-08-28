Коли бабине літо 2025: три хвилі жаданого потепління, остання — у грудні

Бабине літо — це ностальгія природи за теплом, коли після перших холодів вона нудьгує за літом. У повітрі витає аромат зів’ялого листя, носиться схожа на сиве волосся павутинка…

Але синоптики не такі романтичні, і бачать у бабиному літі лише стандартне повернення теплих антициклонів. Коли в Україну прийде бабине літо 2025 — думки фахівців у матеріалі.

Коли в Україні чекати бабине літо 2025: прогноз синоптикині Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповідає, що насправді восени зазвичай визначають три періоди потепління, які пов’язані з приходами хвиль стійких антициклонів.

Перший — молоде бабине літо — зазвичай приходить з 28 серпня по 11 вересня, другий — трохи пізніше, а третій може нагадати про себе навіть у середині листопада.

Кожен з періодів відзначається теплою та сухою погодою.

Цьогоріч перше бабине літо очікується вже у кінці серпня, повернеться справжня липнева спека.

Температура повітря поступово зростатиме: 29-31 серпня у більшості областей України пануватиме сильна спека: 28-34°С.

Щоправда, полегшенням стануть ночі, які тепер значно прохолодніші, до 20°С.

Отже, друга половина тижня та останній серпневий вікенд будуть початком першої хвилі бабиного літа.

Коли буде бабине літо в Україні за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача

А от народний синоптик Володимир Деркач вважає, що цього року українці зможуть насолодитися навіть цілою серією бабиних літ, які прийдуть у жовтні, листопаді та навіть у грудні, коли денна температура підійматиметься до +10°С.

Бабине літо у жовтні 2025

Жовтень розпочнеться теплом, хоча воно буде нетривалим.

Уже з середини місяця прийдуть західні вітри з вологою і похолоданням, проте наприкінці другої декади тепло поступово повернеться.

У третій декаді жовтня кілька вітряних днів зміняться комфортною, майже бездощовою погодою — це друге бабине літо місяця.

Бабине літо у листопаді 2025

Останній місяць осені продовжить теплі настрої жовтня.

На початку та в середині листопада буде тепло і сухо.

Але згодом температура повільно знижуватиметься, з’являться короткочасні дощі, а наприкінці місяця можливі перші заморозки.

Бабине літо у грудні 2025

На думку Володимира Деркача грудень теж здивує аномально теплою погодою: на початку очікуються слабкі дощі та мокрий сніг, середина місяця принесе невеликий мороз ночами, але вдень ще буде плюсова температура.

Наприкінці грудня настане справжнє зимове бабине літо з денними +10°, майже без опадів і нічними 0°С.

Отже, навіть перед Новим роком на нас чекатимуть теплі дні.

І на останок розкажемо, чому такі періоди називають бабиним літом. Назва з’явилася тоді, коли праця людей була сезонною, і цілком залежала від примх природи.

Тож коли врожай був майже зібраний і приходило тепло, жінки нарешті могли трохи перепочити та хоча б і з запізненням відчути літо.

Джерела: Ukr.radio, Тelegraf.

