Погода у Києві у жовтні 2025: сонце крізь хмари і третина місяця з парасолею

Вересень затримав тепло, подарувавши тижні бабиного літа, а от чого чекати від жовтня? Чи готувати светри або парасолі, і скільки сонця обіцяє другий місяць осені — прогноз погоди у Києві на жовтень для тебе у матеріалі.

Яким буде жовтень 2025 у столиці України

Найтепліший день місяця припаде на середу, 1 жовтня, коли температура підніметься до 22°. Найхолоднішим же буде 30 жовтня, коли стовпчик термометра опуститься до 9° з позначкою плюс.

Дощі у жовтні у Києві, за прогнозами, очкуються 5, 8, 9, 17, 19 -22, 24, 28 і 30 жовтня.

Погода в жовтні у Києві — перший тиждень з 1 по 5 число

Місяць розпочинається з теплої погоди +22° у середу і поступово знижує планку до 19° у неділю. Ночі досить м’які, 11-13°. Сонячно майже щодня, ніби природа хоче відкласти осінь ще на кілька днів.

Погода в жовтні у Києві — другий тиждень з 6 по 12 число

Денні температури коливатимуться від 20° до 12°, ночі стануть іще холоднішими — 11-7°. Понеділок, вівторок та вихідні обіцяють суху погоду, а середа та четвер принесуть невеличкий дощ — перші краплі осені. Поступово відчувається, що сонце вже не таке ласкаве, як раніше.

Погода в жовтні у Києві — прогноз на третій тиждень з 13 по 19 число

Цього тижня очікується невпинне зниження температури: днями від 11° до 17°, ночі 6-11°. Більшість днів хмарно, з туманними проблисками сонця, у п’ятницю можливий дощ. Прохолода усе більш відчутна, осінь вже заявляє про себе.

Погода в жовтні у Києві — прогноз на четвертий тиждень з 20 по 26 число

Денні температури лишатимуться у діапазоні +12-16°, нічні +7-10°. Початок тижня принесе майже щоденні дощі, в інші дні — змінна хмарність. Повітря все більше нагадує про наближення вже по-справжньому холодних ночей та ранків.

Погода в жовтні у Києві — прогноз на п’ятий тиждень з 27 по 31 число

Температури цього тижня затримаються на рівні від 9° до 11°, вночі холоднішає до 5-8°. Сонце ховається за хмарами, але іноді пробивається. На жаль, кінець місяця нагадає, що теплі дні закінчуються.

