Погода в Киеве в октябре 2025: солнце сквозь облака и треть месяца с зонтиком

Сентябрь задержал тепло, подарив недели бабьего лета, а чего ждать от октября? Готовить ли свитеры или зонты, и сколько солнца обещает второй месяц осени — прогноз погоды в Киеве на октябрь для тебя в материале.

Каким будет октябрь 2025 в столице Украины

Самый тёплый день октября выпадет на среду, 1 октября, когда температура поднимется до 22°. Самым холодным же станет 30 октября, когда столбик термометра опустится до 9° с плюсом.

Дожди в октябре в Киеве, по прогнозам, ожидаются 5, 8, 9, 17, 19-22, 24, 28 и 30 октября.

Погода в октябре в Киеве — первая неделя с 1 по 5 число

Дни начинаются с тёплой погоды +22° в среду и постепенно снижаются до 19° в воскресенье. Ночи достаточно мягкие, 11-13°. Солнечно почти каждый день, словно природа хочет отсрочить осень ещё на несколько дней.

Погода в октябре в Киеве — вторая неделя с 6 по 12 число

Дневные температуры будут колебаться от 20° до 12°, ночи станут ещё холоднее — 11-7°. Понедельник, вторник и выходные обещают сухую погоду, а среда и четверг принесут небольшой дождь — первые капли осени. Постепенно ощущается, что солнце уже не такое ласковое, как раньше.

Погода в октябре в Киеве — прогноз на третью неделю с 13 по 19 число

На этой неделе ожидается непрерывное снижение температуры: днём от 11° до 17°, ночи 6-11°. Большинство дней облачные, с туманными проблесками солнца, в пятницу возможен дождь. Прохлада всё более ощутима, осень уже заявляет о себе.

Погода в октябре в Киеве — прогноз на четвёртую неделю с 20 по 26 число

Дневные температуры будут находиться в диапазоне +12–16°, ночные +7–10°. Начало недели принесёт почти ежедневные дожди, в остальные дни — переменная облачность. Воздух всё больше напоминает о приближении действительно холодных ночей и утр.

Погода в октябре в Киеве — прогноз на последнюю неделю с 27 по 31 число

Температуры на этой неделе будут удерживаться на уровне от 9° до 11°, ночью холоднее — до 5-8°. Солнце прячется за облаками, но иногда пробивается. К сожалению, конец месяца напомнит, что тёплые дни заканчиваются.

Читайте также о погоде в октябре на Кипре — задержится ли там бархатный сезон.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!