Чи буде тепло в Україні: коли знову будуть сонячні +20

Останні дні виявились дуже холодними та деяким вже нагадали про пізню холодну осінь, хоча жовтень ще не почався. Читай у матеріалі, чи буде ще тепло в Україні та коли чекати потепління.

Чи буде тепло в Україні: коли чекати потепління

За даними Українського гідрометцентру та інших синоптичних джерел, кінець вересня 2025 року в Україні характеризується прохолодною погодою через вплив арктичного повітря.

Нічні температури коливаються від +1°C до +9°C, а вдень — +13…+19°C.

26-27 вересня очікуються заморозки на ґрунті в більшості регіонів, окрім півдня та Закарпаття.

Найближче потепління розпочнеться вже з 28 вересня, і в Україні нарешті буде тепло — принаймні тепліше, ніж було. Антициклон послабшає, хмарність збільшиться.

Можливі невеликі дощі на півночі 28-го та в центрі й сході 29-го. Заморозків не прогнозується, нічні показники піднімуться до +4…+10°C, денні — +10…+15°C, а на півдні та Закарпатті до +14…+19°C. Ця тенденція триватиме до початку жовтня без різких змін.

На початку жовтня погода залишатиметься відносно теплою: вдень до +20…+23°C в окремі дні, особливо на півдні та в центрі. Нічні температури +7…+12°C.

Однак з другої декади надійде похолодання – денні температури опустяться до діапазону +12…+17°C, нічні до +7°C, з посиленням вітру та періодичними дощами.

У 20-х числах жовтня очікується короткотривале потепління, і в Україні знов буде тепло: температура підніметься на 2-4°C вище середніх показників, з комфортними днями без значних опадів. Кінець місяця принесе нове похолодання до +9…+12°C вдень.

Загалом жовтень буде теплішим за норму на 1°C, з середньою температурою +7…+13°C, але з типовими осінніми коливаннями.

Регіональні відмінності: південь та Закарпаття матимуть вищі температури +14…+19°C у теплі періоди, північ і схід — прохолодніші, у діапазоні +10…+15°C.

