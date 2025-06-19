Стиль жизни Шоу-биз

Лучшие фильмы-катастрофы о техногенных авариях и стихийных бедствиях — все ужасы реальности, перенесенные на экран

Ирина Танасийчук, журналист сайта 19 июня 2025, 18:15
Лучшие фильмы-катастрофы
Фото IMDb

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