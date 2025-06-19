Лучшие фильмы-катастрофы о техногенных авариях и стихийных бедствиях — все ужасы реальности, перенесенные на экран

Фото IMDb Стихийные бедствия, несмотря на угрозу человечеству и невероятную силу, всегда очаровывали создателей кино. Попытки передать реалистичность природных явлений в фильмах не заканчиваются, а фильмов на эту тему становится все больше. Обращают на себя внимание режиссеров и техногенные аварии. Ведь согласись, что созерцать эти события в кино гораздо интереснее, чем проживать в реальном мире. Теперь существует отдельный жанр для этих лент — фильмы-катастрофы. Мы собрали большую подборку фильмов о катастрофах на разный вкус. Это не только Титаник или Чернобыль, поэтому если ценишь такое кино, многие фильмы точно станут открытием.Фильмы-катастрофы на реальных событиях: истории, от которых пойдут мурашки по коже Конечно, многие фильмы о катастрофах лишь представляют гипотетические явления, предполагая возможное землетрясение или цунами, но отдельная категория рассказывает реальные истории. Дело храбрых История о команде пожарных Granite Mountain Hotshots, которая участвовала в борьбе с лесными пожарами в Аризоне летом 2013 года. Командир отряда Эрик Марш присоединяет в состав команды Брэндона Макдона — новичка, злоупотребляющего наркотиками и недавно вышедшего из тюрьмы, трансформируя его в огнеборца, который станет частью спасавшего Аризону от огня отряда. Общество снега Фильм основан на истории выживания пассажиров самолета FAU 571 после авиакатастрофы в Андах в 1972 году. Оставшись в горах наедине с возможной смертью, голодом и суровыми климатическими условиями, пассажиры борются за жизнь. Лента может быть особенно интересна тем, кому нравятся фильмы об автокатастрофах, ведь в свое время история приобрела немалый резонанс в обществе. Во власти стихии Лента снята на основе реальной истории, произошедшей в 1983 году во время урагана Реймонд. Молодая пара Теми и Ричард отправляются в путешествие по Тихому океану, где их судно догоняет один из сильнейших ураганов в истории. Салли Фильм показывает историю аварийной посадки рейса 1549 года на реке Гудзон в 2009 году. На борту самолета находились 155 пассажиров и членов экипажа. Невозможное Испанский англоязычный фильм рассказывает о Марии Белоне и ее семье, ставших свидетелями землетрясения и цунами 2004 года в Индийском океане. Находясь в Таиланде в отпуске, женщина пыталась спастись вместе с мужем и тремя сыновьями. Читать по теме Здесь точно найдешь что-то по душе! Самые ожидаемые фильмы и сериалы марта 2024 Подборка фильмов, которая не оставит тебя равнодушным(-ой)! Скорее планируй свой визит в кинотеатр. Фильмы о природных катастрофах: подборка Как это заканчивается Сюжет разворачивается вокруг молодой пары Вилла и Сэм, которые планируют свадьбу и ожидают первенца. Однако их планам помешала неожиданная сейсмическая активность, разделившая влюбленных в разных уголках страны и разрушившая целые города. Дыши во мгле Французско-канадский фильм рассказывает о таинственном тумане, который начал подниматься из глубин земли в результате землетрясения. Туман способен убить каждого, кто вдохнет его. Супруги Матье и Анна пытаются спасти свою больную дочь от влияния смертоносного тумана. Гренландия К Земле приближается огромный обломок кометы, впоследствии разрушающий большую часть планеты. Главный герой Джон становится свидетелем падения обломка, созерцая событие в прямой трансляции. Но последствия падения оказались опаснее, чем казалось до сих пор, поэтому Джон пытается спасти свою жену и сына. Под водой Научно-фантастический фильм, сюжет которого разворачивается вокруг команды океанических исследователей, желающих вернуться в безопасное место после повреждения их подводной лаборатории в результате землетрясения. Но впоследствии отдают себе отчет, что ложе океана — самая большая опасность для их жизней. Разлом Сан-Андреас Сейсмолог из Калифорнии имеет на руках ужасное открытие — Западное побережье США ожидает мощное землетрясение, вызванное смещением разлома Сан-Андреас. Долго ждать подтверждения слов ученого не пришлось и ряд землетрясений встряхивает Калифорнию. Неспящие Мир охватила странная болезнь — расстройство, вызывающее массовое хроническое лишение сна. Болезнь была вызвана солнечной вспышкой, которая повлияла на мозг людей. Главная героиня Джилл понимает, что ее дочь Матильда обладает иммунитетом к расстройству и пытается привести девочку в лабораторию, чтобы создать лекарство против болезни. Читать по теме Как все начиналось, и кто виноват… Фильмы о войне в Украине — подборка сильных и чувственных лент Помнить, как все начиналось — важно! Подборка фильмов о войне в Украине. Лучшие фильмы-катастрофы, которые стоит посмотреть: истории техногенных катастроф Думаешь это все? У нас есть еще несколько увлекательных фильмов о катастрофах, на этот раз о тех, что творятся руками людей. Оставь мир позади В центре событий — супруги, которые решают провести отпуск в арендованном доме в Лонг-Айленде. Владельцы дома возвращаются из Нью-Йорка и сообщают, что произошла катастрофа: внезапно перестали работать телефоны, телевидение, техника и т.д. Главные герои пытаются понять, что именно послужило причиной аварии, впоследствии после которой начали загадочно болеть люди. Небоскреб Уилл Сойер, бывший агент ФБР, пытается спасти свою семью из самого высокого в мире гонконгского небоскреба, после того как террористы подожгли здание. Геошторм Это история Джейка, создавшего сеть спутников для контроля климата. Спутники регулировали температуру, атмосферное давление, влажность воздуха, которые изменились в результате катастрофических изменений климата. Однако злоумышленники берут управление сетью в свои руки, приводя к большим изменениям на планете, которые Джейку нужно остановить. Иногда возвращаясь после тяжелого рабочего дня, хочется включить легкий и интересный фильм для вечернего просмотра. Если вдруг в поисках такого контента, читай нашу подборку фильмов на вечер. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Стихийное бедствие, Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter