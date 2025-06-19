Найкращі фільми-катастрофи про техногенні аварії та стихійні лиха — усі жахіття реальності, перенесені на екран

Стихійні лиха, попри загрозу для людства і неймовірну силу, завжди зачаровували творців кіно. Спроби передати реалістичність природних явищ у стрічках не закінчуються, а фільмів на цю тему стає дедалі більше.

Привертають увагу режисерів і техногенні аварії. Адже, погодься, що споглядати ці події у кіно набагато цікавіше, ніж проживати їх у реальному світі. Наразі існує окремий жанр для цих стрічок — фільми-катастрофи.

Ми зібрали велику підбірку фільмів про катастрофи на різний смак. Це не лише Титанік або Чорнобиль, тому, якщо цінуєш таке кіно, багато фільмів точно стануть відкриттям.

Фільми-катастрофи на реальних подіях: історії, від яких підуть мурахи по шкірі

Звісно, що багато фільмів про катастрофи лише уявляють гіпотетичні явища, припускаючи можливий землетрус або цунамі, але окрема категорія розповідає реальні історії.

Вогнеборці

Історія про команду пожежників Granite Mountain Hotshots, яка брала участь у боротьбі з лісовими пожежами в Аризоні влітку 2013 року.

Командир загону Ерік Марш долучає до складу команди Брендона Макдона — новачка, що зловживає наркотиками й нещодавно вийшов з в’язниці, трансформуючи його в вогнеборця, що стане частиною загону, який рятував Аризону від вогню.

Снігова спільнота

Фільм заснований на історії виживання пасажирів літака FAU 571 після авіакатастрофи в Андах у 1972 році. Залишившись в горах наодинці з можливою смертю, голодом та суворими кліматичними умовами, пасажири борються за життя попри все.

Стрічка може бути особливо цікавою тим, кому подобаються фільми про автокатастрофи, адже свого часу історія набула чималого резонансу в суспільстві.

У полоні стихії

Стрічка знята на основі реальної історії, що трапилась у 1983 році під час урагану Реймонд. Молода пара Темі та Річард відправляються у подорож Тихим океаном, де їхнє судно наздоганяє один із найсильніших ураганів в історії.

Саллі

Фільм показує історію аварійної посадки рейсу 1549 на річці Гудзон у 2009 році. На борту літака перебувало 155 пасажирів і членів екіпажу.

Неможливе

Іспанський англомовний фільм розповідає про Марію Белон і її сім’ю, які стали свідками землетрусу і цунамі 2004 року в Індійському океані. Перебуваючи в Таїланді у відпустці, жінка намагалась врятуватися разом із чоловіком і трьома синами.

Фільми про природні катастрофи: добірка

Як це закінчується

Сюжет розгортається навколо молодої пари Вілла і Сем, які планують весілля та очікують на первістка. Однак їхнім планам завадила неочікувана сейсмічна активність, яка розділила закоханих в різних куточках країни й зруйнувала цілі міста.

За подих від тебе

Французько-канадський фільм розповідає про таємничий туман, який почав підійматись із глибин землі внаслідок землетрусу. Туман здатний вбити кожного, хто вдихне його. Подружжя Матьє та Анна намагаються врятувати свою хвору доньку від впливу смертоносного туману.

Гренландія

До Землі наближається величезний уламок комети, що згодом зруйнує більшу частину планети. Головний герой Джон стає свідком падіння уламка, споглядаючи подію у прямій трансляції. Але наслідки падіння виявились небезпечнішими, ніж здавалось досі, тому Джон намагається врятувати свою дружину та сина.

Під водою

Науково-фантастичний фільм, сюжет якого розгортається навколо команди океанічних дослідників, які хочуть повернутись до безпечного місця після пошкодження їхньої підводної лабораторії внаслідок землетрусу. Але згодом усвідомлюють, що ложе океану — найбільша небезпека для їхніх життів.

Розлом Сан-Андреас

Сейсмолог з Каліфорнії має на руках жахливе відкриття — на Західне узбережжя США чекає потужний землетрус, спричинений зміщенням розлому Сан-Андреас. Довго чекати на підтвердження слів науковця не довелось і низка землетрусів сколихує Каліфорнію.

Не спати

Світ охопила дивна хвороба — розлад, що спричиняє масове хронічне позбавлення сну. Хвороба була спричинена сонячним спалахом, який вплинув на мозок людей. Головна героїня Джилл розуміє, що її донька Матільда має імунітет до розладу і намагається привести дівчинку в лабораторію, щоб створити ліки проти хвороби.

Найкращі фільми-катастрофи, які варто подивитися: історії техногенних катастроф

Думаєш, це все? В нас є ще декілька захопливих фільмів про катастрофи, цього разу — про ті, що творяться руками людей.

Ілюзія безпеки

У центрі подій — подружжя, яке вирішує провести відпустку в орендованому будинку у Лонг-Айленду.

Власники будинку повертаються з Нью-Йорку і повідомляють, що сталась катастрофа: раптово припинили працювати телефони, телебачення, техніка тощо. Головні герої намагаються зрозуміти, що саме стало причиною аварії, згодом після якої почали загадково хворіти люди.

Хмарочос

Вілл Сойєр, колишній агент ФБР, пробує врятувати свою родину з найвищого у світі гонконзького хмарочоса, після того, як терористи підпалили будівлю.

Геошторм

Це історія Джейка, що створив мережу супутників для контролю клімату. Супутники регулювали температуру, атмосферний тиск, вологість повітря, які змінились внаслідок катастрофічних змін клімату. Проте зловмисники беруть керування мережею у свої руки, спричиняючи великі зміни на планеті, які Джейку треба зупинити.

Інколи, повертаючись після важкого робочого дня, хочеться увімкнути легкий і цікавий фільм для вечірнього перегляду. Якщо раптом в пошуках саме такого контенту, читай нашу добірку фільмів на вечір.

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