Шоу-біз

Не знаєш, що подивитися сьогодні? Підбірка фільмів для різного настрою

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Серпня 2023, 18:00
Що подивитися сьогодні ввечері: добірка фільмів для різного настрою
Фото: IMDb

Більше новин
день будівельника 2023
Люди, які відбудовують Україну! Коли день будівельника 2023: дата та історія свята
чим кропити помідори після дощу
Врятуй врожай від хвороб: чим кропити помідори після дощу
Як військовим отримати 100 000 грн після поранення
Маєш усі довідки, а гроші за лікування не отримав(-ла)? Як військовим добитись виплат після поранення
Коли мають випадати молочні зуби в дітей — послідовність
Уважно слідкуй за змінами: коли мають випадати молочні зуби — вік і послідовність
Дивитись більше

Матеріали по темі

Том Гарді фільми та серіали
Шукаєш, що б цікавого подивитися? Тримай добірку фільмів та серіалів з Томом Гарді
Міжнародний День котів: актор Дмитро Гирявець про домашніх улюбленців
Вірні компаньйони! Актор Дмитро Гирявець про своїх домашніх улюбленців у Міжнародний день кота 2023
Фільм Барбі зібрав $1 млрд у світовому прокаті: що відомо
Фільм жінки-режисерки вперше зібрав $1 млрд у світовому прокаті! Як Барбі встановлює рекорди, і що треба знати про Ґрету Гервіг
Не знаєш, що подивитися сьогодні? Підбірка фільмів для різного настрою
Ні, не чудасія й не лінощі — чому ми переглядаємо фільми та серіали по кілька разів

Відео
0:12:53
Що відбувається в окупованих Олешках: місцеві про дії росіян

Голоси окупації, що кричать про допомогу. Як виживають українці в Олешках та скільки загиблих від підриву ГЕС
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 12 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:14
Покровськ
Секунда — і я вже під завалами. Розповідь 11-річного Микити про пережитий обстріл Покровська
0:03:40
Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих
Не встигають оговтатися між ударами! Наслідки атаки на Запоріжжя 9 серпня
0:07:01
Чим небезпечне відкриття пляжів на Одещині: Гуменюк про загрози
Наслідки гідроудару можуть бути шалені: Гуменюк про відкриття пляжів в Одесі
0:12:38
Як повернути українських дітей з російського полону
Наші діти чинять опір! Скільки українських дітей депортовано до Росії та що з ними роблять
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 11 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 10 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:20
грант для ветеранів
Вдруге розпочати свій бізнес. Історія колишнього військового, який отримав грант для ветеранів
Більше відео
день будівельника 2023
Читати далі
Люди, які відбудовують Україну! Коли день будівельника 2023: дата та історія свята
чим кропити помідори після дощу
Читати далі
Врятуй врожай від хвороб: чим кропити помідори після дощу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь