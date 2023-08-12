Не знаєш, що подивитися сьогодні? Підбірка фільмів для різного настрою

Фільми та серіали супроводжують життя суспільства. Існує купа різних жанрів, які час від часу ще й поєднуються між собою. Тому кожен може знайти кіно собі до душі.

Інколи, ми думаємо над тим, що подивитися, щоб отримати мотивацію. Або шукаємо фільм, який принесе нам натхнення. Крім цього, кінострічки можуть стати хорошою емоційною розрядкою, адже часто ми дивимося якісь мелодрами, щоб поплакати.

Сьогодні ми зібрали для тебе фільми для різного настрою. Тож, гортай до низу, якщо ти не знаєш, що подивитися сьогодні ввечері.

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Що подивитися, коли не знаєш, який фільм обрати

Ти — 2018-2023 (серіал), дивитися на Netflix;

Прощавай назавжди — 2022 (серіал) дивитися на Netflix;

Незвідане: Удача Дрейка — 2022 (фільм) дивитися на Apple TV, Google play фільми;

Джентльмени — 2019 (фільм) дивитися на Megogo;

Найщасливіша дівчина на світі — 2022 (фільм) дивитися на Netflix.

Що подивитися, коли хочеться плакати

Палмер — 2021 (фільм) дивитися на Apple TV;

Батько — 2021 (фільм) дивитися на Apple TV, Megogo;

Фрагменти жінки — 2022 (фільм) дивитися на Netflix;

Смак до життя — 2022 (серіал) дивитися на Netflix;

Шпак — 2021 (фільм) дивитися на Netflix.

Що подивитися, коли треба натхнення

Арахісовий сокіл — 2019 (фільм) дивитися на Sweet.tv;

Неймовірна історія острова троянд — 2020 (фільм) дивитися на Netflix;

Відчуй ритм — 2020 (фільм) дивитися на Netflix;

Аутсайдери — 2019 (фільм) дивитися на Apple TV, Megogo;

Сенсація — 2019 (фільм) дивитися на Sweet.tv.

Що подивитися для веселого настрою

Червоне повідомлення — 2021 (фільм) дивитися на Netflix;

Загадкове вбивство 1,2 — 2019-2023 (фільм) дивитися на Netflix;

Час на себе — 2022 (фільм) дивитися на Netflix;

Квиток до раю — 2023 (фільм) дивитися на Apple TV;

Шахрайки — 2019 (фільм) дивитися на Apple TV, Google play фільми.

Що подивитися для романтичного настрою

Секс і життя — 2021 (серіал) дивитися на Netflix;

Ребека — 2020 (фільм) дивитися на Netflix;

Досконале поєднання — (фільм) дивитися на Netflix;

Не прощавай, а до побачення — 2022 (фільм) дивитися на Netflix;

До тебе чи до мене — 2023 (фільм) дивитися на Netflix.

Що подивитися з бойовиків

Потрійний кордон — 2019 (фільм) дивитися на Netflix;

Проект Адам — 2022 (фільм) дивитися на Netflix;

За межею — 2021 (фільм) дивитися на Netflix;

Гнів людський — 2021 (фільм) дивитися на Apple TV, Megogo;

Топган: Маверік — 2022 (фільм) дивитися на Apple TV, Megogo, Google play фільми.

Що подивитися для мотивації

Провулок світлячків — 2021 (серіал) дивитися на Netflix;

Дивитися в обидва боки — 2022 (фільм) дивитися на Netflix;

Тік-так, бум! — 2021 (фільм) дивитися на Netflix;

Валерія — 2020 (серіал) дивитися на Netflix;

Король Річард: виховуючи чемпіонок — 2021 (фільм) дивитися на Apple TV, Megogo, Google play фільми.

Що подивитися з фільмів, над якими треба думати

Дрібниці — 2021 (фільм) дивитися на Apple TV, Megogo, Google play фільми;

Чорне дзеркало — новий сезон 2022 (серіал) дивитися на Netflix;

Всевидюче око — 2023 (фільм) дивитися на Netflix;

Смерть на Нілі — 2022 (фільм) дивитися на Apple TV, Megogo, Google play фільми;

Тенет — 2020 (фільм) дивитися на Megogo.

Що подивитися, щоб не думати над фільмом

Тілоохоронець дружини кілера — 2021 (фільм, 2 частина) дивитися на Megogo;

Персонаж — 2021 (фільм) дивитися на Sweet.tv;

Шахрайки з Волл-стріт — 2019 (фільм) дивитися на Apple TV, Megogo;

Вавилон — 2022 (фільм) дивитися на Sweet.tv, Megogo;

Джинні й Джорджія — 2021 (серіал) дивитися на Netflix.

Влітку продовжують виходити нові фільми та серіал, які збагачують світ кіно. Раніше ми розповідали про кінопрем’єри серпня 2023.

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