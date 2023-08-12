Не знаешь что посмотреть сегодня? Подборка фильмов для разного настроения

Фильмы и сериалы сопровождают жизнь общества. Существует куча разных жанров, которые иногда еще и сочетаются между собой. Поэтому каждый может найти кино себе по душе.

Иногда мы думаем над тем, что посмотреть, чтобы получить мотивацию. Или ищем фильм, который принесет нам вдохновение. Кроме этого, киноленты могут стать хорошей эмоциональной разрядкой, ведь часто мы смотрим какие-нибудь мелодрамы, чтобы поплакать.

Сегодня мы собрали для тебя фильмы на разное настроение. Итак, листай вниз, если ты не знаешь, что посмотреть сегодня вечером.

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Что посмотреть, когда не знаешь, какой фильм выбрать

Ты — 2018-2023 (сериал), смотреть на Netflix;

Прощай навсегда — 2022 (сериал) смотреть на Netflix;

Анчартед: на картах не значится — 2022 (фильм) смотреть на Apple TV, Google play фильмы;

Джентльмены — 2019 (фильм) смотреть на Megogo;

Самая счастливая девушка на свете — 2022 (фильм) смотреть на Netflix.

Что посмотреть, если хочется плакать

Палмер — 2021 (фильм) смотреть на Apple TV;

Отец — 2021 (фильм) смотреть на Apple TV, Megogo;

Фрагменты женщины — 2022 (фильм) смотреть на Netflix;

Вкус к жизни — 2022 (сериал) смотреть на Netflix;

Скворец — 2021 (фильм) смотреть на Netflix.

Что посмотреть, когда нужно вдохновение

Арахисовый сокол — 2019 (фильм) смотреть на Sweet.tv;

Невероятная история острова роз — 2020 (фильм) смотреть на Netflix;

Почувствуй ритм — 2020 (фильм) смотреть на Netflix;

Ford против Ferarri — 2019 (фильм) смотреть на Apple TV, Megogo;

Сенсация — 2019 (фильм) смотреть на Sweet.tv.

Что посмотреть для веселого настроения

Красное уведомление — 2021 (фильм) смотреть на Netflix;

Загадочное убийство 1,2 — 2019-2023 (фильм) смотреть на Netflix;

Время для себя — 2022 (фильм) смотреть на Netflix;

Билет в рай — 2023 (фильм) смотреть на Apple TV;

Отпетые мошенницы — 2019 (фильм) смотреть на Apple TV, Google play фильмы.

Что посмотреть для романтического настроения

Секс и жизнь — 2021 (сериал) смотреть на Netflix;

Ребекка — 2020 (фильм) смотреть на Netflix;

Идеальное сочетание — (фильм) смотреть на Netflix;

Не прощай, а до свидания — 2022 (фильм) смотреть на Netflix;

К тебе или ко мне — 2023 (фильм) смотреть на Netflix.

Что посмотреть с боевиков

Тройная граница — 2019 (фильм) смотреть на Netflix;

Проект Адам — 2022 (фильм) смотреть на Netflix;

Смертельная зона — 2021 (фильм) смотреть на Netflix;

Гнев человеческий — 2021 (фильм) смотреть на Apple TV, Megogo;

Топган: Маверик — 2022 (фильм) смотреть на Apple TV, Megogo, Google play фильмы.

Что посмотреть для мотивации

Переулок светлячков — 2021 (сериал) смотреть на Netflix;

Смотри в обе стороны — 2022 (фильм) смотреть на Netflix;

Тик-так, бум! — 2021 (фильм) смотреть на Netflix;

Валерия — 2020 (сериал) смотреть на Netflix;

Король Ричард: воспитывая чемпионок — 2021 (фильм) смотреть на Apple TV, Megogo, Google play фильмы.

Что посмотреть с фильмов, над которыми надо думать

Дьявол в деталях — 2021 (фильм) смотреть на Apple TV, Megogo, Google play фильмы;

Черное зеркало — новый сезон 2022 (сериал) смотреть на Netflix;

Всевидящее око — 2023 (фильм) смотреть на Netflix;

Смерть на Ниле — 2022 (фильм) смотреть на Apple TV, Megogo, Google play фильмы;

Довод — 2020 (фильм) смотреть на Megogo.

Что посмотреть, чтобы не думать над фильмом

Телохранитель жены киллера — 2021 (фильм, 2 часть) смотреть на Megogo;

Персонаж — 2021 (фильм) смотреть на Sweet.tv;

Стриптизерши — 2019 (фильм) смотреть на Apple TV, Megogo;

Вавилон — 2022 (фильм) смотреть на Sweet.tv, Megogo;

Джинни и Джорджия — 2021 (сериал) смотреть на Netflix.

Летом продолжают выходить новые фильмы и сериал, обогащающий мир кино. Ранее мы рассказывали о кинопремьерах августа 2023 года.

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