Нет, не причуда и не лень — почему мы пересматриваем фильмы и сериалы по несколько раз

Людям нравится смотреть фильмы и сериалы по вполне понятным причинам. Это и приобретение опыта, и изучение новых идей, и взгляд на жизнь под другим углом, и попытка пожить чужой жизнью и т.д.

Однако почему нам нравится просматривать одно и то же кино по несколько раз? Почему наш мозг не устает от уже знакомых историй, а наоборот — привязывается к ним еще больше? И, наконец, есть ли от этого какая-то польза?

Профессор когнитивной психологии Роберт Крафт рассказал для издания Pshycology Today об этом феномене.

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Удовлетворение эмоциональных потребностей

Когда мы просматриваем фильм, то заранее знаем, чем он закончится, а самое главное — что мы будем чувствовать от этого.

Именно поэтому люди чаще просматривают комедии с положительной концовкой, чем драмы, триллеры или трагедии.

И старое, и новое

Благодаря избирательности внимания и ограниченности памяти наш мозг все равно замечает новые детали в сюжете, который мы знаем. Поэтому повторный просмотр позволяет обнаружить и оценить детали и тонкости, которые мы не заметили ранее.

Кстати, так же само с песнями, картинами, скульптурой и архитектурой. Слушая и просматривая любимые произведения искусства, мы наслаждаемся ими еще больше и эмоционально привязываемся к ним.

Стабильность и комфорт Повторение дает нам чувство порядка и безопасности. Особенно это важно, когда вокруг нас в реальной жизни происходят события, на которые мы не можем повлиять. А вот просмотр любимого фильма может дать нам контроль над сюжетом. Принцип меньших усилий Когда сюжет уже известен нам, наш мозг расслабляется, но при этом развлекается. Это закон природы — все живые организмы хотят экономить свою энергию, ища способы потратить как можно меньше усилий. Просматривая фильмы и сериалы, мы тратим меньше ресурса, чем если бы смотрели что-нибудь новое. Иногда это именно то, что нам нужно. Поэтому не стоит упрекать себя за “лень”. Терапевтическая ностальгия Когда мы повторно просматриваем фильмы, то вспоминаем не только сюжет, но и события, которые произошли с нами в реальной жизни в момент просмотра этого кино. То есть, наш мозг ассоциирует шоу с тем, что мы когда-то переживали. То же самое работает и с музыкой. Вспомни, как песня, которую ты давно не слушал(-а), мгновенно переносит тебя в определенный период жизни. Это напоминает о полученном опыте, людях из прошлого и даже конкретных разговорах и других деталях.

Парадокс выбора

Недаром говорят, что выбор фильма может занять больше времени, чем непосредственно его просмотр. Это связано с парадоксом выбора — чем больше вариантов у нас есть, тем меньше мы будем удовлетворены своим выбором.

Когда мы видим меню онлайн-кинотеатров, то теряемся в разнообразии фильмов и сериалов, получаем тревогу и недовольство. Это отпугивает и заставляет нас смотреть уже знакомое.

Волшебная сила

Смотря истории снова и снова, мы получаем определенный контроль над сюжетом. Будто бы персонажи выполняют наши команды, что им делать и говорить. Управление развитием событий может доставить огромное удовольствие.

Односторонняя дружба

Знакомство с персонажами может привести к возникновению парасоциальных отношений, когда другой человек об этом даже не догадывается, но удовлетворяет некоторые наши социальные потребности.

То есть, смотря фильм или сериал, мы находимся в знакомой безопасной среде, где герои выступают нашими друзьями и делают то, чего мы от них ожидаем. Это может уменьшить чувство одиночества.

Осознание своего развития

Глядя на старые шоу, мы рассматриваем свои прошлые идеи и представления под новым углом. Ведь за это время мы получили новый опыт и стали мудрее.

И вот мы уже по-другому понимаем сюжет истории и свое прошлое, подмечая изменения в себе и еще больше наслаждаясь кино.

Любимая концовка

Концовка фильма очень важна для нас и влияет на общее отношение ко всей истории. Но если новый фильм может разочаровать концовкой, то уже знакомый — никогда.

Обычно на зимние праздники мы хотим пересматривать любимые знакомые фильмы. Читай, какие лучшие новогодние фильмы стоит посмотреть. Нет, Один дома нет в нашем списке.

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