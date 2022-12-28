Психология

Нет, не причуда и не лень — почему мы пересматриваем фильмы и сериалы по несколько раз

Елена Яковлева, редактор сайта 28 декабря 2022, 21:00
Чому ми передивляємось одні й ті самі фільми
Фото: Pexels

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