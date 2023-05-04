Трогательное прощание Джеймса Ганна из Marvel: рецензия на ленту Стражи галактики 3

На этой неделе в прокат выходит очередной (уже 32-й!) фильм студии Marvel Стражи галактики 3. Режиссером, как и в первых двух частях, выступил Джеймс Ганн, и для него это последний проект со студией, а также с этими героями.

Кинокритик Кирилл Пищиков уже посмотрел фильм и считает, что это замечательное завершение трилогии, а также первый за долгое время фильм Marvel, у которого есть сердце.

Стражи галактики 3: о чем фильм

После событий фильма Мстители: Финал прошло некоторое время, а Питер Квилл (Крис Пратт) все еще горюет из-за того, что потерял любимую Гамору (Зои Салдана). Команда Стражей выбрала новой базой для себя Нидению, вдруг на них нападает Адам Уорлок (Уилл Поултер) и серьезно ранит енота Ракету (Брэдли Купер).

Стражи узнают, что вылечить Ракету не так просто. Именно поэтому им приходится столкнуться с новым противником — Высшим Эволюционером (Чикуди Ивуджи), космическим ученым, одержимым созданием идеального общества, который к тому же является “создателем” Ракеты.

Если описать новый фильм Джеймса Ганна, то это почти идеальное завершение трилогии. Здесь есть все, за что полюбились предыдущие части: харизматические герои, остроумные шутки, крутой ретро-саундтрек и качественные экшен-сцены, однако третьи Стражи являются фильмом, для понимания которого очень важен контекст.

История третьей части Стражей галактики 3 не задалась с самого начала — в июле 2018 года Джеймс Ганн был уволен Disney с должности режиссера Стражей за аморальные шутки, которые он публиковал в Twitter в 2009–2010 годах.

Затем студия все же договорилась с режиссером и вернула ему кресло. Но история с увольнением не вернула Ганна надолго — по сути, режиссер вернулся лишь для того, чтобы снять необязательный рождественский спешл и завершить историю, которую он начал в 2014 году.

Сейчас довольно странно вспоминать, что первая часть Стражей вышла почти десятилетие назад и на то время Питер Квил, Гамора, Ракета и другие были довольно нишевыми персонажами комиксов, о которых широкая общественность особо ничего не знала.

Но Ганну удалось сделать из команды космических маргиналов настоящих любимцев публики — здесь можно довольно легко провести параллель с карьерой самого режиссера, ведь Ганн начинал ее с достаточно маргинальных фильмов с туалетным или откровенно черным юмором.

Но успех Стражей в первую очередь зависел от одного простого факта — искренней любви режиссера к своим персонажам. И третья часть Стражей — очередное доказательство этой истины, ведь более щемящее любовное прощание нельзя придумать.

Стражи галактики выделялись на фоне других проектов Marvel в первую очередь за счет тематики. Каждая часть, по сути, поднимает три важные темы: дружбу, семью и травматический опыт.

Первая часть рассказывала о том, как группа космических маргиналов становилась компанией друзей и фактически семьей. Во второй Питер Квилл решал травму отсутствия отца, а вместе с тем узнавал, что тот — живая планета с мегаломанскими амбициями по поглощению галактики.

В то же время Гамора мирилась со сводной сестрой Небулой (Карен Гиллан). В третьей части в центре оказывается енот Ракета и его трагическое прошлое.

И кто бы мог подумать, что история болтливого космического енота может быть столь пронзительной и щемящей. Ганн представляет предысторию Ракеты через многочисленные флэшбеки, в которых подробно показывается весь его травматический опыт.

Он был обычным енотом, которого безумный ученый превратил в чрезвычайно разумное создание, не сторонясь при этом пыток и унижений.

В этом контексте Стражи Галактики 3 становятся мощным и прямолинейным высказыванием против экспериментов и насилия над животными — тема, которую довольно редко можно встретить в многомиллионном блокбастере.

Несмотря на то, что все обычные и антропоморфные животные, конечно же, нарисованы, Ганн провел прекрасную работу для того, чтобы любой зритель смог почувствовать эмпатию к этим созданиям.

Хотя следует отметить, что для некоторых зрителей такие сцены могут быть достаточно тревожными для просмотра.

Конечно, режиссер не забывает и о магистральных темах трилогии. В лице Питера Квилла показывается переживание потери любимой — он горюет по своей Гаморе, но альтернативная Гамора с 2014 года другая.

Здесь Стражи на самом деле не просто раскрывают болезненность потери близкого человека, но и говорят об отношениях как таковых — неспособность Питера понять новую Гамору является прекрасной метафорой в завершение отношений.

Люди меняются и без альтернативных вселенных и путешествий во времени, и бывает, что это проходит незаметно. На примере Питера показано, что нужно отпустить прошлое, не держаться за нарисованный у себя в голове образ, признать изменения любимого человека и двигаться дальше.

Собственно эту же метафору можно легко перенести и на самого Джеймса Ганна — ему, как и Питеру, в новом фильме необходимо не просто рассказать хорошую историю и развлечь зрителей, но и попрощаться с ними и отпустить.

В этом смысле режиссер проводит отличную работу и грамотно ставит точки (и три точки) для всех героев. Собственно Стражей действительно можно еще и считывать как фильм, исследующий прощание.

Прощаться непросто, не важно, навсегда или только на время, но прощание с любовью все же лучше того, что происходит с оскорблением или ненавистью. И несмотря на все, что случилось с Джеймсом Ганном за последние пять лет, можно смело сказать — он попрощался со Стражами галактики с любовью.

Если ты настоящий(-ая) киноман(-ка), советуем тебе посмотреть фильмы с высоким рейтингом, где есть как современные ленты, так и вечная классика.

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