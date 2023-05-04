Трогательное прощание Джеймса Ганна из Marvel: рецензия на ленту Стражи галактики 3

На этой неделе в прокат выходит очередной (уже 32-й!) фильм студии Marvel Стражи галактики 3. Режиссером, как и в первых двух частях, выступил Джеймс Ганн, и для него это последний проект со студией, а также с этими героями.
Кинокритик Кирилл Пищиков уже посмотрел фильм и считает, что это замечательное завершение трилогии, а также первый за долгое время фильм Marvel, у которого есть сердце.
После событий фильма Мстители: Финал прошло некоторое время, а Питер Квилл (Крис Пратт) все еще горюет из-за того, что потерял любимую Гамору (Зои Салдана). Команда Стражей выбрала новой базой для себя Нидению, вдруг на них нападает Адам Уорлок (Уилл Поултер) и серьезно ранит енота Ракету (Брэдли Купер).
Стражи узнают, что вылечить Ракету не так просто. Именно поэтому им приходится столкнуться с новым противником — Высшим Эволюционером (Чикуди Ивуджи), космическим ученым, одержимым созданием идеального общества, который к тому же является “создателем” Ракеты.
Если описать новый фильм Джеймса Ганна, то это почти идеальное завершение трилогии. Здесь есть все, за что полюбились предыдущие части: харизматические герои, остроумные шутки, крутой ретро-саундтрек и качественные экшен-сцены, однако третьи Стражи являются фильмом, для понимания которого очень важен контекст.
Фото: IMDb
История третьей части Стражей галактики 3 не задалась с самого начала — в июле 2018 года Джеймс Ганн был уволен Disney с должности режиссера Стражей за аморальные шутки, которые он публиковал в Twitter в 2009–2010 годах.
Затем студия все же договорилась с режиссером и вернула ему кресло. Но история с увольнением не вернула Ганна надолго — по сути, режиссер вернулся лишь для того, чтобы снять необязательный рождественский спешл и завершить историю, которую он начал в 2014 году.
Сейчас довольно странно вспоминать, что первая часть Стражей вышла почти десятилетие назад и на то время Питер Квил, Гамора, Ракета и другие были довольно нишевыми персонажами комиксов, о которых широкая общественность особо ничего не знала.
Но Ганну удалось сделать из команды космических маргиналов настоящих любимцев публики — здесь можно довольно легко провести параллель с карьерой самого режиссера, ведь Ганн начинал ее с достаточно маргинальных фильмов с туалетным или откровенно черным юмором.
Но успех Стражей в первую очередь зависел от одного простого факта — искренней любви режиссера к своим персонажам. И третья часть Стражей — очередное доказательство этой истины, ведь более щемящее любовное прощание нельзя придумать.
Стражи галактики выделялись на фоне других проектов Marvel в первую очередь за счет тематики. Каждая часть, по сути, поднимает три важные темы: дружбу, семью и травматический опыт.
Стражи галактики выделялись на фоне других проектов Marvel в первую очередь за счет тематики. Каждая часть, по сути, поднимает три важные темы: дружбу, семью и травматический опыт.
Первая часть рассказывала о том, как группа космических маргиналов становилась компанией друзей и фактически семьей. Во второй Питер Квилл решал травму отсутствия отца, а вместе с тем узнавал, что тот — живая планета с мегаломанскими амбициями по поглощению галактики.
В то же время Гамора мирилась со сводной сестрой Небулой (Карен Гиллан). В третьей части в центре оказывается енот Ракета и его трагическое прошлое.
И кто бы мог подумать, что история болтливого космического енота может быть столь пронзительной и щемящей. Ганн представляет предысторию Ракеты через многочисленные флэшбеки, в которых подробно показывается весь его травматический опыт.
Он был обычным енотом, которого безумный ученый превратил в чрезвычайно разумное создание, не сторонясь при этом пыток и унижений.
В этом контексте Стражи Галактики 3 становятся мощным и прямолинейным высказыванием против экспериментов и насилия над животными — тема, которую довольно редко можно встретить в многомиллионном блокбастере.
Несмотря на то, что все обычные и антропоморфные животные, конечно же, нарисованы, Ганн провел прекрасную работу для того, чтобы любой зритель смог почувствовать эмпатию к этим созданиям.
Хотя следует отметить, что для некоторых зрителей такие сцены могут быть достаточно тревожными для просмотра.
Хотя следует отметить, что для некоторых зрителей такие сцены могут быть достаточно тревожными для просмотра.
Конечно, режиссер не забывает и о магистральных темах трилогии. В лице Питера Квилла показывается переживание потери любимой — он горюет по своей Гаморе, но альтернативная Гамора с 2014 года другая.
Здесь Стражи на самом деле не просто раскрывают болезненность потери близкого человека, но и говорят об отношениях как таковых — неспособность Питера понять новую Гамору является прекрасной метафорой в завершение отношений.
Люди меняются и без альтернативных вселенных и путешествий во времени, и бывает, что это проходит незаметно. На примере Питера показано, что нужно отпустить прошлое, не держаться за нарисованный у себя в голове образ, признать изменения любимого человека и двигаться дальше.
Собственно эту же метафору можно легко перенести и на самого Джеймса Ганна — ему, как и Питеру, в новом фильме необходимо не просто рассказать хорошую историю и развлечь зрителей, но и попрощаться с ними и отпустить.
В этом смысле режиссер проводит отличную работу и грамотно ставит точки (и три точки) для всех героев. Собственно Стражей действительно можно еще и считывать как фильм, исследующий прощание.
В этом смысле режиссер проводит отличную работу и грамотно ставит точки (и три точки) для всех героев. Собственно Стражей действительно можно еще и считывать как фильм, исследующий прощание.
Прощаться непросто, не важно, навсегда или только на время, но прощание с любовью все же лучше того, что происходит с оскорблением или ненавистью. И несмотря на все, что случилось с Джеймсом Ганном за последние пять лет, можно смело сказать — он попрощался со Стражами галактики с любовью.
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