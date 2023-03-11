От классики о вечной свободе до драматических дилемм: список фильмов с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть

Каждый творец имеет свою цель в своем творческом пути. Однако их всех можно объединить одним особым желанием — найти своего зрителя. А некоторым везет и получает миллионы поклонников по всему миру, а его ленты входят в список лучших кинокартин.

Некоторые киноманы успевают посмотреть все возможные фильмы с высоким рейтингом. Однако далеко не все могут похвастаться настолько большим опытом.

Иногда даже может показаться, что увидеть пришлось немало кинокартин. Вот смотришь в список и понимаешь, что этот фильм, который считается классикой, так и не пришлось посмотреть. Вікна собрали для тебя самые рейтинговые фильмы и разделили их на несколько блоков, чтобы тебе было удобнее: Современные фильмы, Фильмы о женщинах, Вечная классика. Обобщенный перечень ты сможешь найти ниже.

Сейчас также смотрят

Фильмы с высоким рейтингом:

Интерстеллар

Паразиты

Неприкасаемые

Топ Ган: Мэверик

1917

Отец

Зеленая книга

По соображениям совести

Безумный Макс: Дорога гнева

Ford против Ferrari

В центре внимания

Игры разума

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Исчезнувшая

Служанка (2016)

Амели

Прислуга

Маленькие женщины

Игра Молли

Леди Берд

Опасная игра Слоун

Век Адалин

Подмена

12 разгневанных мужчин

Пролетая над гнездом кукушки.

Это удивительная жизнь

Спасти рядового Раяна

Побег из Шоушенка

Зеленая миля

Список Шиндлера

Гладиатор

Форрест Гамп

Крестный отец

Современные фильмы с высоким рейтингом:

Интерстеллар

Научно-фантастическая драма рассказывает о событиях в обозримом будущем, где человечество встанет перед вопросом, как сохранить свое существование и найти новое место для жизни в безграничном космическом пространстве из-за непригодности Земли функционировать дальше.

Рейтинг на IMDb: 8,6

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы, Netflix.

Паразиты

Южнокорейская драма оскароносного режиссера Пон Чжун Хо рассказывает о жизни бедной семьи из Сеула. Все члены семьи живут вместе в полуподвальном помещении и едва перебиваются временными заработками. Но их жизнь меняется после неожиданного предложения сыну подделать документы, чтобы получить работу репетитора в зажиточной семье. Лента легко жонглирует жанрами и удерживает внимание зрителя до последней секунды.

Рейтинг на IMDb: 8,5

Где смотреть: Apple TV, Megogo.

Неприкасаемые

Состоятельный аристократ, по имени Филипп, получил сложные травмы после неудачного полета на параплане и не может ни ходить, ни ухаживать за собой самостоятельно. Потому он ищет себе помощника. Одним из кандидатов становится выходец из Сенегала с криминальными наклонностями Дрис, который стремится лишь получить отказ, чтобы и дальше жить за счет пособия по безработице. Однако Филипп решает взять на работу именно этого молодого человека с непростой судьбой.

Рейтинг на IMDb: 8,5

Топ Ган: Мэверик

Помнишь об истребителях класса F, о которых так мечтают украинские пилоты? Именно на таких летал главный герой фильма Топ Ган. Но в новом фильме история продолжается и герой Тома Круза, у которого есть позывной Мэверик, соглашается стать летным инструктором и обучать военных летчиков, как стать воздушным асом.

Рейтинг на IMDb: 8,3

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы.

1917

Историческая драма о Первой мировой войне рассказывает о двух британских солдатах, которые должны выполнить задание и доставить поручение об отмене атаки. Эта операция может стать катастрофической не только для британских сил, но и для одного из героев, поскольку в ней должен участвовать его брат. Так что не одна судьба зависит от ловкости героев, за действиями которых можно наблюдать практически непрерывно из-за особенностей съемки.

Рейтинг на IMDb: 8,2

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы.

Отец

Пожилой мужчина Энтони живет наедине и не стремится оставлять ни одной вещи, оставшейся обломком от его воспоминаний. Из живых напоминаний о прошлом только его дочь Анна, которая стремится найти сиделку для отца. Но мужчина не хочет никого видеть. Но видит ли он своего ребенка, которого каждый раз так сложно узнать?

Рейтинг на IMDb: 8,2

Где смотреть: Apple TV, Megogo.

Зеленая книга

Биографический фильм рассказывает историю известного афроамериканского джазового пианиста Дона Ширли и его водителя итало-американского происхождения Тони Валлелонга, которого называют болтуном. Их путешествие по провинциальному югу происходит ради тура музыканта во времена, когда большая часть публики не отличалась особой толерантностью. Поэтому мужчины пользовались Зеленой книгой, которая была указателем для темнокожих путешественников.

Рейтинг на IMDb: 8,2

По соображениям совести

Сюжет разворачивается вокруг американского рядового Дезмонда Тома Доса, который по религиозным убеждениям отказывается брать в руки оружие. Поэтому мужчина стал медиком и начал заниматься эвакуацией раненых.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Где смотреть: Megogo.

Безумный Макс: Дорога гнева

Постапокалиптический экофеминистский экшн — именно так описывают фильм Безумный Макс: Дорога гнева. Главный герой когда-то имел любимую работу и семью, но потерял все из-за банды преступников. Поэтому теперь смыслом его жизни стала месть.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Где смотреть: Apple TV, Megogo.

Ford против Ferrari

Сюжет рассказывает о команде решительных американских инженеров и конструкторов, стремящихся победить в исторической гонке Ле-Мана в 1966 году, когда между собой боролись Форд и Феррари.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы.

В центре внимания

Драма основана на реальных событиях и рассказывает о журналистском расследовании многочисленных преступлений священников-педофилов бостонской католической церкви, которых неоднократно прикрывал сам архиепископ Бостона. Лишь одна почти невидимая ниточка помогает сдвинуть с места застрявшее в суде дело и изменить ход истории.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Где смотреть: Apple TV.

Игры разума

Биографическая драма повествует об истории реального человека — всемирно известного математика Джона Нэша. Его путь начинается в Принстонском университете, где чрезвычайно способный парень стремится познавать новые грани математической науки. Однако катализатором изменений и развития становится встреча с девушкой, которая вдохновляет его на создание теории игр.

Рейтинг на IMDb: 8,2

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы.

Фильмы о женщинах с высоким рейтингом:

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

В небольшом провинциальном городке Эббинг происходит ужасное преступление — молодую девушку неизвестный мужчина изнасиловал и жестоко убил. Но при всех обстоятельствах полиция не слишком торопится с расследованием. Поэтому мать убитой не стремится больше ждать результатов и арендует три билборда вдоль дороги, где было совершено преступление. Так начинается противостояние женщины, стремящейся к справедливости, и местной полиции.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы.

Исчезнувшая

Что происходит за закрытой дверью в каждой семье, то загадка для всего мира. Но когда внутри происходит преступление, все скрытое вытекает на поверхность. Так, по крайней мере, произошло с супругами Данн, когда в пятую годовщину брака Ник возвращается домой и обнаруживает, что его жена Эми, которую он считал невыносимой, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы, Amazon Prime Video.

Служанка (2016)

Что происходит в оккупации, могут знать только те, кто ее пережил. Но как показывает фильм Служанка, каждый выживает там как может. Сюжет разворачивается в оккупированной японцами Корее, где мошенник предлагает объединить усилия молодой девушке, чтобы получить хороший заработок. Нужно только, чтобы она стала служанкой состоятельной японки.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Где смотреть: Apple TV, Megogo.

Амели

Необычайно популярная романтическая комедия, которую сложно спутать с любым другим фильмом. История Амели дарит своим зрителям свет и вдохновение, которого так не хватает в современном мире. Главная героиня живет в собственном мире, состоящего из любимых занятий и вещей. Однако одна маленькая коробка с детскими вещами меняет ее привычный ритм и не дает покоя девушке, стремящейся найти ее владельца.

Рейтинг на IMDb: 8,3

Где смотреть: Apple TV, Megogo.

Прислуга

Бросить вызов всему миру, чтобы показать правду? Да, главная героиня не только стремится к этому, но и достигает. Но впереди ее ждут потеря близких подруг и непонимание окружения, чтобы изменить общество, несмотря на отмену сегрегации, продолжает дискриминировать темнокожих.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Где смотреть: Apple TV, Megogo, Google Play Фильмы.

Маленькие женщины

История, наполненная любовью, вдохновением и теплом, рассказывает зрителям о взрослении четырех сестер, живущих во времена Гражданской войны в США. Каждая из них имеет свои увлечения и мечты, чем заставляет вспомнить о своих надеждах и найти силы двигаться дальше, несмотря на любые препятствия.

Рейтинг на IMDb: 7,8

Где смотреть: Apple TV, Megogo, Google Play Фильмы.

Игра Молли

Молли, как профессиональная спортсменка, мечтала попасть на Олимпийские игры. Но из-за травмы она была вынуждена покинуть карьеру и перебраться в пригород, где девушка начала работать в покер-клубе. Когда Молли начинает разбираться как в игре, так и в организации, она решает начать собственное дело.

Рейтинг на IMDb: 7,4

Где смотреть: Apple TV.

Леди Берд

Старшеклассница Кристин мечтает не только обрести любовь в своей жизни, но и сохранить собственную свободу. Поэтому ее разрывают противоречия, которыми полна жизнь подростков. Но движение против правил и попытки бунтовать лишь напоминают ей об очень простых истинах жизни.

Рейтинг на IMDb: 7,4

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы, Amazon Prime Video.

Опасная игра Слоун

Главная героиня Элизабет Слоун не любит проигрывать и умеет достигать желаемого любыми способами, чем раздражает многих. Она рискует и, кажется, ничего не боится. Но всегда ли ей будет все по силам?

Рейтинг на IMDb: 7,5

Век Адалин

Как иногда хочется остановить время, чтобы все успеть. Однако для главной героини фильма Адалин такая способность становится не счастьем, а настоящим проклятием. Женщина после страшной катастрофы перестает стареть, но ее долгая жизнь лишена возможности быть рядом с любимыми людьми, поскольку она вынуждена постоянно скрывать свою тайну от мира.

Рейтинг на IMDb: 7,2

Подмена

История разворачивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого века, когда женщина обращается в полицию с просьбой найти ее сына. Впоследствии ей якобы возвращают ребенка, но, несмотря на внешнее сходство, мать уверена, что это не ее сын. Поэтому женщина начинает бороться с системой, чтобы добиться справедливости.

Рейтинг на IMDb: 7,8

Где смотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы.

Вечная классика

12 разгневанных мужчин

Один из самых рейтинговых фильмов. Кроме того, 12 разгневанных мужчин считается классикой кинематографа. И все же немногим киноманам удается найти время и вдохновение, чтобы посмотреть историю по мотивам одноименной драмы Реджинальда Роуза.

История разворачивается в комнате заседаний присяжных, которые должны вынести свой приговор подозреваемому 18-летнему парню в убийстве собственного отца. Молодому парню грозит смертная казнь, но только один присяжный верит в его невинность.

Рейтинг на IMDb: 9,0

Где смотреть: покупка просмотра на YouTube, Google Play Фильмы или подписки на Apple TV.

Пролетая над гнездом кукушки

Уже немало почитателей нашла история сестры Рэтчед в новом сериале, но свое начало она получила в романе Кена Кизи Над гнездом кукушки и классической одноименной экранизации.

Рассказ показывает нам жизнь в психбольнице, куда попал преступник Макмерфи в исполнении Джека Николсона. Главный герой симулирует безумие, чтобы отдохнуть от тюремного труда и вырваться из неволи. Для него безумие — это свобода. По крайней мере, он так считает, пока не встречает сестру Рэтчед, которая стремится поработить его разум.

Рейтинг на IMDb: 8,6

Где смотреть: покупка просмотра на YouTube, Google Play Фильмы или по подписке на Megogo.

Это удивительная жизнь

Достаточно старый фильм, но до сих пор один из самых рейтинговых и добрых. Поклонники ленты Эта удивительная жизнь чаще всего просматривают под Рождество, поскольку события разворачиваются именно и в этот период, когда главный герой Джордж пытается покончить с жизнью, но встречает своего Ангела-хранителя.

Где же здесь добро и оптимизм? Всему свое время. Можно подумать, что главную функцию добра здесь несет ангел, но он только рассказчик в этой истории. А вот важность Джорджа узнать придется только в конце не только зрителям, но и ему самому.

Рейтинг на IMDb: 8,6

Где смотреть: покупка просмотра на YouTube, Google Play Фильмы или подписки на Apple TV.

Спасти рядового Раяна

Не только один из самых рейтинговых фильмов, но и один из самых титулованных. Ведь Стивен Спилберг пытался поведать непростую историю времен Второй мировой войны. По сюжету четыре брата находятся на фронте. В военном департаменте одна из типографов обнаруживает, что трое из семьи Раянов погибли практически в один день.

Командующий генерал Джордж Маршалл приказывает найти и вывезти с поля боя единственного оставшегося в живых, чтобы хоть как-то разрадовать их мать. Но рядовой Джеймс Фрэнсис Раян только что высадился с собратьями где-то на побережье Франции и ведут бои в тылу противника.

Рейтинг на IMDb: 8,6

Где смотреть: покупка просмотра на YouTube, Google Play Фильмы или по подписке на Apple TV или Sweet.TV.

Побег из Шоушенка

Фильм, имеющий практически самый большой рейтинг из всех существующих лент. Многие киноманы отдают все свои самые добрые рекомендации именно ему. Однако в то же время некоторые до сих пор его не пересматривали.

Кроме того, те, кто успел посмотреть Побег из Шоушенка, часто не верят, что фильм поставили по повести Стивена Кинга. История о свободе, за которую так много нам приходится драться. За волю, к которой так стремится человек. Неудивительно, что главный герой фильма Энди после того, как попадает в тюрьму на два пожизненных срока за убийство, которое он не совершал, стремится именно к свободе.

Рейтинг на IMDb: 8,6

Где смотреть: покупка просмотра на YouTube, Google Play Фильмы, Megogo.

Зеленая миля

Еще одна лента, которая не нуждается в представлении, поскольку о ней слышали многие. Неизвестно, что сложнее счесть — количество ее наград или слез, которые пролили зрители при просмотре. В основе снова история, написанная Стивеном Кингом.

По сюжету пожилой мужчина рассказывает в доме престарелых, как когда-то работал в тюрьме охранником. Тогда он и познакомился с одним заключенным — великаном афроамериканцем Джоном Коффи, получившим смертный приговор. Но виноват ли он в том, что ему инкриминируют?

Рейтинг на IMDb: 8,6

Где смотреть: покупка просмотра на YouTube, Google Play Фильмы или подписки на Apple TV.

Список Шиндлера

Перед просмотром этой ленты следует предупреждать, что она требует особого настроения, а также сил, поскольку вызывает большое количество эмоций. История начинается с переселения польских евреев в Кракове в начале второй мировой войны.

Тогда главный герой Оскар Шиндлер начинает собственное дело и открывает фабрику, на которую впоследствии приглашает работать евреев. Из-за работы им разрешают выходить из гетто. Однако такая “свобода” передвижения не единственное преимущество, поскольку главное в этой истории — это спасение жизней от концлагерей и неизбежной смерти в них.

Рейтинг на IMDb: 8,9

Где смотреть: Megogo, Apple TV.

Гладиатор

Кажется, что 180 год нашей эры очень далек от нас как исторически, так и эмоционально. Однако история главного героя фильма Гладиатор неожиданно может прикоснуться даже тех сердец, которые пытались скрыться от эмоций.

Лента рассказывает историю римского полководца Максимуса, который отказывается присягнуть на верность деспоту и убийцу Коммода. За это самопровозглашенный правитель обрекает непокорного казни. Максимусу удается убежать из-под стражи, но он не успевает спасти свою семью. Так он оказывается сначала в рабстве, затем среди гладиаторов.

Рейтинг на IMDb: 8,5

Где смотреть: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Megogo.

Форрест Гамп

В центре сюжета — парень, имеющий с первого взгляда немало внешних изъянов. У него проблемы с ногами, поэтому носит ортопедические скобы, а кроме того, его уровень интеллекта не очень высок. Из-за этого его часто травят, но у него есть ода супер-сила — у него есть еще и доброе сердце.

Нельзя сказать, что все его проблемы проходят. Однако Форест не дает им сломать его или остановить на пути, который ему приходится пройти, чтобы мир увидел его и понял.

Рейтинг на IMDb: 8,8

Где смотреть: Apple TV, YouTube, Google Play Фильмы, Megogo.

Крестный отец

Фильмы с самым большим рейтингом можно было бы разбить на несколько категорий, среди которых и фильмы о мафии. То ли истории о них окутаны особым шармом, то ли просто слава Фрэнсиса Форда Копполы и его Крестного отца не дают покоя другим поклонникам кинематографа. Ответ каждый найдет сам.

Однако история, которую рассказывает фильм Крестный отец не может оставить равнодушными даже тех, кто предпочитает романтические комедии. Сюжет разворачивается вокруг героя, исполняемого Аль Пачино. Молодой парень возвращается с войны в свою семью, которая имеет славную фамилию Корлеоне. И славится она отнюдь не хорошим нравом.

Рейтинг на IMDb: 9,2

Где смотреть: Apple TV, YouTube, Google Play Фильмы, Megogo.

Прошлый год был насыщен фильмами и сериалами. Но год грядущий даже поднимает планку. Читай о самых ожидаемых фильмах 2023 года.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!