Від класики про вічну свободу до драматичних дилем: список фільмів з високим рейтингом, які варто переглянути

Кожен кіномитець має власну мету у своєму творчому шляху. Однак їх усіх можна об’єднати один особливим бажанням — знайти свого глядача. А декому щастить і він отримує мільйони шанувальників по всьому світу, а його стрічки входять у список найкращих кінокартин.

Деякі кіномани встигають передивитись усі можливі фільми з високим рейтингом. Однак далеко не всі можуть повихвалятись наскільки великим досвідом.

Іноді навіть може здаватись, що побачити довелось вже чимало кінокартин. Аж ось дивишся у список фільмів та розумієш, що цей фільм, який вважається класикою, так і не довелось переглянути. Вікна зібрали для тебе найбільш рейтингові фільми та розділили їх на кілька блоків, щоб тобі було зручніше: Сучасні фільми, Фільми про жінок, Вічна класика. Узагальнений список ти зможеш знайти нижче.

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Фільми з найвищим рейтингом:

Інтерстеллар

Паразити

Недоторканні

Найкращий стрілець: Маверік

1917

Батько

Зелена книга

З міркувань совісті

Шалений Макс: Дорога гніву

Аутсайдери

У центрі уваги

Ігри розуму

Три білборди під Еббінґом, Міссурі

Загублена

Служниця (2016)

Амелі

Прислуга

Маленькі жінки

Гра Моллі

Леді Бьорд

Небезпечна гра Слоун

Вік Аделайн

Підміна

12 розгніваних чоловіків

Пролітаючи над гніздом зозулі

Це дивовижне життя

Врятувати рядового Раяна

Втеча з Шоушенка

Зелена миля

Список Шиндлера

Гладіатор

Форрест Ґамп

Хрещений батько

Сучасні фільми з високим рейтингом:

Інтерстеллар

Науково-фантастична драма розповідає про події у недалекому майбутньому, де людство постане перед питанням, як зберегти своє існування та знайти нове місце для життя у безмежному космічному просторі через непридатність Землі функціонувати далі.

Рейтинг на IMDb: 8,6

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми, Netflix.

Паразити

Південнокорейська драма оскароносного режисера Пон Чжун Хо розповідає про життя бідної сім’ї з Сеула. Усі члени родини живуть разом у напівпідвальному приміщенні та ледь перебиваються тимчасовими заробітками. Та їхнє життя змінюється після несподіваної пропозиції сину підробити документи, щоб отримати роботу репетитора у заможній родині. Стрічка легко жонглює жанрами та утримує увагу глядача до останньої секунди.

Рейтинг на IMDb: 8,5

Де дивитись: Apple TV, Megogo.

Недоторканні

Заможний аристократ, на ім’я Філіп, отримав складні травми після невдалого польоту на параплані та не має змоги ані ходити, ані доглядати за собою самостійно. Тому він шукає собі помічника. Одним із кандидатів стає виходець з Сенегалу з кримінальними нахилами Дріс, який прагне лише отримати відмову, щоб і надалі жити за рахунок допомоги з безробіття. Однак Філіп вирішує взяти на роботу саме цього парубка з непростою долею.

Рейтинг на IMDb: 8,5

Найкращий стрілець: Маверік

Пам’ятаєш про винищувачі класу F, про які так мріють українські пілоти? Саме на такому літав головний герой фільму Найкращий стрілець. Та у новому фільмі історія продовжується і герой Тома Круза, який має псевдо Маверік, погоджується стати льотним інструктором та навчати військових льотчиків, як стати повітряним асом.

Рейтинг на IMDb: 8,3

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми.

1917

Історична драма про Першу світову війну розповідає про двох британських солдатів, які мають виконати завдання та доставити доручення про скасування атаки. Та ця операція може стати катастрофічною не лише для британських сил, але й для одного з героїв, оскільки в ній має брати участь його брат. Тож не одна доля залежить від спритності героїв, за діями яких можна спостерігати практично безперервно через особливості зйомки.

Рейтинг на IMDb: 8,2

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми.

Батько

Літній чоловік Ентоні живе наодинці та не прагне полишати жодної речі, яка залишилась уламком від його спогадів. З живих нагадувань про минуле є лише його донька Анна, яка прагне знайти доглядальницю батьку. Та чоловік не прагне нікого бачити. Та чи бачить він власну дитину, яку кожного разу так складно впізнати?

Рейтинг на IMDb: 8,2

Де дивитись: Apple TV, Megogo.

Зелена книга

Біографічний фільм розповідає історію відомого афроамериканського джазового піаніста Дона Ширлі та його водія італо-американського походження Тоні Валлелонга, якого називають балакуном. Їхня подорож провінційним півднем відбувається задля туру музиканта у часи, коли більша частина публіки не вирізнялась особливою толерантністю. Тож чоловіки користувались Зеленою книгою, яка була дороговказом для темношкірих мандрівників.

Рейтинг на IMDb: 8,2

З міркувань совісті

Сюжет розгортається навколо американського рядового Дезмонда Тома Доса, який через релігійні переконання відмовляється брати до рук зброю. Через це чоловік став медиком та почав займатись евакуацією поранених.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Де дивитись: Megogo.

Шалений Макс: Дорога гніву

Постапокаліптичний екофеміністський екшн — саме так описують фільм Шалений Макс: Дорога гніву. Головний герой колись мав улюблену роботу та родину, але втратив все через банду злочинців. Тому тепер сенсом його життя стала помста.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Де дивитись: Apple TV, Megogo.

Аутсайдери

Сюжет розповідає про команду рішучих американських інженерів та конструкторів, які прагнуть перемогти в історичних перегонах Ле-Мана у 1966 році, коли між собою боролись Форд та Ферарі.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми.

У центрі уваги

Драма заснована на реальних подіях та розповідає про журналістське розслідування численних злочинів священників-педофілів бостонської католицької церкви, яких неодноразово прикривав сам бостонський архієпископ. Лише одна майже невидима ниточка допомагає зрушити з місця справу, яка застрягла у суді, та змінити хід історії.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Де дивитись: Apple TV.

Ігри розуму

Біографічна драма оповідає історію реальної людини — всесвітньо відомого математика Джона Неша. Його шлях починається у Принстонському університеті, де надзвичайно здібний хлопчина прагне пізнавати нові грані математичної науки. Проте каталізатором до змін та розвитку стає зустріч з дівчиною, яка надихає його на створення теорії ігор.

Рейтинг на IMDb: 8,2

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми.

Фільми про жінок з високим рейтингом:

Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі

У невеликому провінційному містечку Еббінґ стається жахливий злочин — молоду дівчину невідомий чоловік зґвалтував та жорстоко вбив. Та попри всі обставини поліція не надто поспішає з розслідуванням. Через це мати вбитої не прагне більше чекати результатів та орендує три білборди вздовж дороги, де був скоєний злочин. Так починається протистояння жінки, яка прагне справедливості, та місцевої поліції.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми.

Загублена

Що відбувається за зачиненими дверима у кожній родині, то загадка для всього світу. Та коли всередині стається злочин, то все приховане випливає на поверхню. Так, принаймні сталось із подружжям Данн, коли у п’яту річницю шлюбу Нік повертається додому та виявляє, що його дружина Емі, яку він вважав нестерпною, зникла за загадкових обставин.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми, Amazon Prime Video.

Служниця (2016)

Що відбувається в окупації, можуть знати лише ті, хто її пережив. Та як показує фільм Служниця, кожен виживає там як може. Сюжет розгортається в окупованій японцями Кореї, де шахрай пропонує об’єднати зусилля молодій дівчині, щоб отримати хороший заробіток. Потрібно лише, щоб вона стала служницею заможної японки.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Де дивитись: Apple TV, Megogo.

Амелі

Надзвичайно популярна романтична комедія, яку складно сплутати з будь-яким іншим фільмом. Історія Амелі дарує своїм глядачам світло та натхнення, якого так не вистачає у сучасному світі. Головна героїня живе у власному світі, що складається з улюблених занять та речей. Однак одна маленька коробка з дитячими речами змінює її звичний ритм та не дає спокою дівчині, яка прагне знайти її власника.

Рейтинг на IMDb: 8,3

Де дивитись: Apple TV, Megogo.

Прислуга

Кинути виклик всьому світу, аби показати правду? Так, головна героїня не лише прагне цього, але й досягає. Та попереду її чекають втрата близьких подруг та нерозуміння оточення, аби змінити суспільство, яке попри скасування сегрегації продовжує дискримінувати темношкірих.

Рейтинг на IMDb: 8,1

Де дивитись: Apple TV, Megogo, Google Play Фільми.

Маленькі жінки

Історія, що наповнена любов’ю, натхненням та теплом, розповідає глядачам про дорослішання чотирьох сестер, які живуть в часи Громадянської війни в США. Кожна з них має свої захоплення та мрії, чим змушує згадати про власні сподівання та віднайти сили рухатись далі попри будь-які перешкоди.

Рейтинг на IMDb: 7,8

Де дивитись: Apple TV, Megogo, Google Play Фільми.

Гра Моллі

Моллі як професійна спортсменка мріяла потрапити на Олімпійські ігри. Та через травму вона була змушена покинути кар’єру й перебратись у передмістя, де дівчина почала працювати у покер-клубі. Коли Моллі починає розумітись як на грі, так і на організації, вона вирішує розпочати власну справу.

Рейтинг на IMDb: 7,4

Де дивитись: Apple TV.

Леді Бьорд / Леді-Птаха

Старшокласниця Крістін мріє не лише знайти кохання у своєму житті, але й зберегти власну свободу. Тож її розривають протиріччя, якими сповнене життя підлітків. Та рух проти правил та спроби бунтувати лише нагадують їй про дуже прості істини життя.

Рейтинг на IMDb: 7,4

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми, Amazon Prime Video.

Небезпечна гра Слоун

Головна героїня Елізабет Слоун не любить програвати та вміє досягати свого будь-якими засобами, чим гніває багатьох. Вона ризикує та, здається, нічого не боїться. Та чи завжди їй буде все під силу?

Рейтинг на IMDb: 7,5

Вік Аделайн

Як іноді хочеться зупинити час. аби все встигнути. Однак для головної героїні фільму Аделайн така здатність стає не щастям, а справжнім прокляттям. Жінка після страшної катастрофи перестає старіти, але її довге життя позбавлене можливості бути поряд з коханими людьми, оскільки вона змушена постійно приховувати свою таємницю від світу.

Рейтинг на IMDb: 7,2

Підміна

Історія розгортається у Лос-Анджелесі 20-х років минулого століття, коли жінка звертається до поліції з проханням знайти її сина. Згодом їй нібито повертають дитину, але попри зовнішню схожість, мати впевнена, що це не її син. Тому жінка починає боротись з системою, аби досягнути справедливості.

Рейтинг на IMDb: 7,8

Де дивитись: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фільми.

Вічна класика

12 розгніваних чоловіків

Один з найбільш рейтингових фільмів. Крім того, 12 розгніваних чоловіків вважається класикою кінематографа. Та все ж таки не багатьом кіноманам вдається знайти час та натхнення, щоб переглянути історію за мотивами однойменної драми Реджинальда Роуза.

Історія розгортається у кімнаті засідань присяжних, які мають винести свій вирок підозрюваному 18-річному парубку у вбивстві власного батька. Молодому хлопцю загрожує смертна кара, але лише один присяжний вірить у його невинність.

Рейтинг на IMDb: 9,0

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Пролітаючи над гніздом зозулі

Вже чимало пошановувачів знайшла історія сестри Ретчед у новому серіалі, але свій початок вона отримала у романі Кена Кізі Над гніздом зозулі та класичній однойменній екранізації.

Розповідь показує нам життя у психіатричній клініці, куди потрапив злочинець Макмерфі у виконанні Джека Ніколсона. Головний герой симулює божевілля, аби відпочити від тюремної праці та вирватись з неволі. Для нього божевілля — це свобода. Принаймні він так вважає, поки не зустрічає сестру Ретчед, яка прагне поневолити його розум.

Рейтинг на IMDb: 8,6

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Це дивовижне життя

Досить старий фільм, але й досі один з найбільш рейтингових та добрих. Це дивовижне життя шанувальники стрічки найчастіше переглядають під Різдво, оскільки події розгортаються саме й цей період, коли головний герой Джордж намагається покінчити з життям, але зустрічає свого Янгола-охоронця.

Де ж тут добро та оптимізм? Усьому свій час. Можна подумати, що головну функцію добра тут несе янгол, але він лише оповідач у цій історії. А ось важливість Джорджа дізнатись доведеться лише наприкінці не лише глядачам, але і йому самому.

Рейтинг на IMDb: 8,6

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Врятувати рядового Раяна

Не лише один з найрейтинговіших фільмів, але й один з найбільш титулованих. Адже Стівен Спілберг намагався розповісти непросту історію часів Другої світової війни. За сюжетом чотири брати знаходяться на фронті. У військовому департаменті одна з друкарок виявляє, що троє з родини Раянів загинули практично в один день.

Командувач генерал Джордж Маршалл наказує знайти та вивезти з поля бою єдиного, хто залишився в живих, щоб хоча б якось розрадити їхню матір. Та рядовий Джеймс Френсіс Раян тільки-но висадився з побратимами десь на узбережжі Франції та ведуть бої в тилу противника.

Рейтинг на IMDb: 8,6

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Втеча з Шоушенка

Фільм, що має практично найбільший рейтинг з усіх стрічок, які наразі існують. Чимало кіноманів віддають всі свої найбільш добрі рекомендації саме йому. Однак водночас дехто й досі його не переглядав.

Крім того, ті, хто встиг подивитись Втечу з Шоушенка, часто не вірять, що фільм поставили за повістю Стівена Кінга. Історія про свободу, за яку так багато нам доводиться битись. За волю, якої так прагне людина. Тож не дивно, що головний герой фільму Енді після того, як потрапляє у в’язницю на два довічні терміни за вбивство, яке він не скоював, прагне саме свободи.

Рейтинг на IMDb: 8,6

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Зелена миля

Ще одна стрічка, яка не потребує представлення, оскільки про неї чув багато хто. Невідомо, що складніше злічити — кількість її нагород, чи сліз, які пролили глядачі під час перегляду. В основі знову історія, яку написав Стівен Кінг.

За сюжетом, літній чоловік розповідає у будинку для пристарілих, як колись працював у в’язниці охоронцем. Тоді він і познайомився з один в’язнем — велетнем афроамериканцем Джоном Коффі, який отримав смертний вирок. Та чи винний він у тому, що йому інкримінують?

Рейтинг на IMDb: 8,6

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Список Шиндлера

Перед переглядом цієї стрічки варто попереджати, що вона вимагає особливого настрою, а також сил, оскільки викликає чималу кількість емоцій. Історія починається з переселення польських євреїв у Кракові на початку Другої світової війни.

Тоді головний герой Оскар Шиндлер започатковує власну справу та відкриває фабрику, на яку згодом запрошує працювати євреїв. Через роботу їм дозволяють виходити з ґетто. Однак така “свобода” пересування не єдина перевага, оскільки головне у цій історії — це порятунок життів від концтаборів та неминучої смерті в них.

Рейтинг на IMDb: 8,9

Де дивитись: Megogo, Apple TV.

Гладіатор

Здається, що 180 рік нашої ери дуже далеко від нас як історично, так і емоційно. Однак історія головного героя фільму Гладіатор неочікувано може доторкнутись навіть до тих сердець, які намагались сховатись від емоцій.

Стрічка розповідає історію римського полководця Максимуса, який відмовляється присягнути на вірність деспоту та вбивці Коммоду. За це самопроголошений правитель прирікає непокірного на страту. Максимусу вдається втікти з-під варти, але він не встигає врятувати свою родину. Так він опиняється спочатку у рабстві, а потім серед гладіаторів.

Рейтинг на IMDb: 8,5

Де дивитись: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Megogo.

Форрест Ґамп

У центрі сюжету — хлопчина, який має з першого погляду чимало зовнішніх вад. Він має проблеми з ногами, тому носить ортопедичні скоби, а крім того, його рівень інтелекту не дуже високий. Через це його часто цькують, але у нього є ода супер-сила — він має ще й добре серце.

Не мона сказати, що усі його проблеми минають. Однак Форест не дає їм зламати його чи зупинити на шляху, який йому доводиться пройти, щоб світ побачив його та зрозумів.

Рейтинг на IMDb: 8,8

Де дивитись: Apple TV, YouTube, Google Play Фільми, Megogo.

Хрещений батько

Фільми з найбільшим рейтингом можна було б розбити на кілька категорій, серед яких і фільми про мафію. Чи то історії про них оповити особливим шармом, чи то просто слава Френсіса Форда Копполи та його Хрещеного батька не дають спокою іншим шанувальникам кінематографа. Відповідь кожен знайде сам.

Однак історія, яку розповідає фільм Хрещений батько не може залишити байдужими навіть тих, хто надає перевагу романтичним комедіям. Сюжет розгортається навколо героя, якого виконує Аль Пачіно. Молодий парубок повертається з війни до своєї сім’ї, яка має славетне прізвище Корлеоне. І славиться вона аж ніяк не гарною вдачею.

Рейтинг на IMDb: 9,2

Де дивитись: Apple TV, YouTube, Google Play Фільми, Megogo.

Минулий рік був насичений на фільми та серіали. Але рік прийдешній навіть підіймає планку. Читай про найочікуваніші фільми 2023 року.

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