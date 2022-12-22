Скорость, шпионаж и приключения: самые ожидаемые фильмы 2023 года

Этот год был насыщен фильмами и сериалами. Долгожданные фэнтези, истории о любимых супергероях, детективные и любовные истории — все это удивляло нас в этом году в мире кино.

Но следующий год даже поднимает планку. Мы расскажем о самых ожидаемых фильмах 2023 года.

Форсаж 10

Продолжение легендарной франшизы об известных гонщиках появится на экране в 2023 году. Сюжет по-прежнему хранится в тайне. Однако по сети распространяется информация, что в 2024 году выйдет 11-я часть, которая станет логичным завершением целой эпохи.

Сейчас также смотрят

Премьера фильма Форсаж 10 планируется на 19 мая 2023 года.

Стражи галактики. Часть 3

Снова на экранах мы увидим героев комиксов Marvel, понравившихся многим людям. Космос, шутки, крутые спецэффекты, причем с вкраплением лирических историй — все это снова ждет нас.

По сюжету Питер Квилл до сих пор не пришел в себя после смерти Гаморы, но защитить галактику кроме него никто не сможет.

Премьера Стражи галактики. Часть 3 запланирована на 5 мая 2023 года.

Джон Уик 4

Киану Ривз идеально подошел для главной роли в этом фильме. Потому за ним так интересно наблюдать. Герой уже четвертый фильм подряд пытается выжить на фоне открытой на него охоты.

В этот раз он будет противостоять самой организации, на которую работал как наемный убийца.

Ранее режиссеры картины предупреждали, что зрители не должны ждать счастливого конца, поэтому готовимся и ждем премьеры.

Она намечена на 24 марта 2023 года.

Вилли Вонка

Этот фильм расскажет о молодых годах владельца шоколадной фабрики и начале его истории в мире сладостей. Ранее роль этого персонажа сыграл Джонни Депп в фильме Чарли и шоколадная фабрика.

А роль юного Вонки сыграл Тимоти Шаламе, органично вписавшийся в этот яркий образ.

Премьера фильма про Вилли Вонку состоится 15 декабря 2023 года.

Барби

Барби — самая популярная и, наверное, самая желанная кукла для всех девочек. Существует много мультфильмов, рассказывающих о различных приключениях, которые случаются с Барби.

В следующем году мы впервые увидим фильм! Главную роль исполнила актриса Марго Робби, а ее Кеном стал Райан Гослинг.

Примечательно, что разработкой картины занялись еще в 2014 году.

Фильм Барби станет доступен в прокате с 21 июля 2023 года.

Миссия невозможна: Смертельная расплата. Часть 1

Том Круз снова исполнит свою роль в популярной шпионской франшизе. Актер готов и дальше удивлять зрителей. Продолжение увлекательной истории ждет нас в следующем году.

В прокат новая часть выйдет 14 июля 2023 года.

Ранее мы рассказывали о лучших новогодних фильмах, но в списке нет Один дома.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!