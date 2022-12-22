Скорость, шпионаж и приключения: самые ожидаемые фильмы 2023 года

Этот год был насыщен фильмами и сериалами. Долгожданные фэнтези, истории о любимых супергероях, детективные и любовные истории — все это удивляло нас в этом году в мире кино.
Но следующий год даже поднимает планку. Мы расскажем о самых ожидаемых фильмах 2023 года.
Продолжение легендарной франшизы об известных гонщиках появится на экране в 2023 году. Сюжет по-прежнему хранится в тайне. Однако по сети распространяется информация, что в 2024 году выйдет 11-я часть, которая станет логичным завершением целой эпохи.
Премьера фильма Форсаж 10 планируется на 19 мая 2023 года.
Снова на экранах мы увидим героев комиксов Marvel, понравившихся многим людям. Космос, шутки, крутые спецэффекты, причем с вкраплением лирических историй — все это снова ждет нас.
По сюжету Питер Квилл до сих пор не пришел в себя после смерти Гаморы, но защитить галактику кроме него никто не сможет.
По сюжету Питер Квилл до сих пор не пришел в себя после смерти Гаморы, но защитить галактику кроме него никто не сможет.
Премьера Стражи галактики. Часть 3 запланирована на 5 мая 2023 года.
Киану Ривз идеально подошел для главной роли в этом фильме. Потому за ним так интересно наблюдать. Герой уже четвертый фильм подряд пытается выжить на фоне открытой на него охоты.
В этот раз он будет противостоять самой организации, на которую работал как наемный убийца.
Ранее режиссеры картины предупреждали, что зрители не должны ждать счастливого конца, поэтому готовимся и ждем премьеры.
Ранее режиссеры картины предупреждали, что зрители не должны ждать счастливого конца, поэтому готовимся и ждем премьеры.
Она намечена на 24 марта 2023 года.
Этот фильм расскажет о молодых годах владельца шоколадной фабрики и начале его истории в мире сладостей. Ранее роль этого персонажа сыграл Джонни Депп в фильме Чарли и шоколадная фабрика.
А роль юного Вонки сыграл Тимоти Шаламе, органично вписавшийся в этот яркий образ.
А роль юного Вонки сыграл Тимоти Шаламе, органично вписавшийся в этот яркий образ.
Премьера фильма про Вилли Вонку состоится 15 декабря 2023 года.
Барби — самая популярная и, наверное, самая желанная кукла для всех девочек. Существует много мультфильмов, рассказывающих о различных приключениях, которые случаются с Барби.
В следующем году мы впервые увидим фильм! Главную роль исполнила актриса Марго Робби, а ее Кеном стал Райан Гослинг.
Примечательно, что разработкой картины занялись еще в 2014 году.
Примечательно, что разработкой картины занялись еще в 2014 году.
Фильм Барби станет доступен в прокате с 21 июля 2023 года.
Том Круз снова исполнит свою роль в популярной шпионской франшизе. Актер готов и дальше удивлять зрителей. Продолжение увлекательной истории ждет нас в следующем году.
В прокат новая часть выйдет 14 июля 2023 года.
Ранее мы рассказывали о лучших новогодних фильмах, но в списке нет Один дома.
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