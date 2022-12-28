Психологія

Ні, не чудасія й не лінощі — чому ми переглядаємо фільми та серіали по кілька разів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Грудня 2022, 21:00
Ні, не чудасія й не лінощі — чому ми переглядаємо фільми та серіали по кілька разів
Фото: Pexels

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