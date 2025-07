Круелла 2: коли ми побачимо нові пригоди відомої лихої дизайнерки

У 2021 році Емма Стоун закохала у себе мільйони глядачів по всьому світу, а ще вона змусила по-іншому глянути на одну злодійку з казок Disney. Мова йде про фільм Круелла. Він вийшов настільки успішним, що майже відразу ми отримали новини про розробку другої частини, але вже скільки років процес не рушає з місця.

Читай, що відомо про фільм Круелла 2 та коли він вийде в прокат.

Зараз точна дата виходу фільму Круелла 2 невідома. Ймовірно, що він не вийде раніше 2026 року. Ще у січні 2024 року Емма Стоун поділилася у розмові з Variety, що знімання Круелли 2 стартують вже “найближчим часом”.

Акторка сказала: “Hopefully sooner, rather than later (Сподіваюся, що швидше, ніж пізніше)”. Після цього ми не чули жодних новин щодо виробництва стрічки.

Emma Stone says the #Cruella sequel is a “work in progress” and will begin shooting “hopefully sooner, rather than later.” https://t.co/C1Cjm8RD4R pic.twitter.com/Kfl1qk2oxV

— Variety (@Variety) January 5, 2024