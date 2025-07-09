Круелла 2: коли ми побачимо нові пригоди відомої лихої дизайнерки

У 2021 році Емма Стоун закохала у себе мільйони глядачів по всьому світу, а ще вона змусила по-іншому глянути на одну злодійку з казок Disney. Мова йде про фільм Круелла. Він вийшов настільки успішним, що майже відразу ми отримали новини про розробку другої частини, але вже скільки років процес не рушає з місця.

Читай, що відомо про фільм Круелла 2 та коли він вийде в прокат.

Круелла 2: дата виходу

Зараз точна дата виходу фільму Круелла 2 невідома. Ймовірно, що він не вийде раніше 2026 року. Ще у січні 2024 року Емма Стоун поділилася у розмові з Variety, що знімання Круелли 2 стартують вже “найближчим часом”.

Акторка сказала: “Hopefully sooner, rather than later (Сподіваюся, що швидше, ніж пізніше)”. Після цього ми не чули жодних новин щодо виробництва стрічки.

Emma Stone says the #Cruella sequel is a “work in progress” and will begin shooting “hopefully sooner, rather than later.” https://t.co/C1Cjm8RD4R pic.twitter.com/Kfl1qk2oxV — Variety (@Variety) January 5, 2024

Про плани знімати продовження стало відомо майже одразу після прем’єри першої частини. Тоді повідомлялося, що режисер Крейг Гіллеспі та сценарист Тоні Макнамара вже працюють над сюжетом сиквелу, хоча контракт з Еммою Стоун офіційно підтвердили лише пізніше.

Стоун цього разу знову виконає не лише роль головної героїні, а й виступить як виконавча продюсерка. Разом із нею у фільмі також знімалися Емма Томпсон, Джоел Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Емілі Бічем, Кірбі Хауелл-Баптіста та Марк Стронг.

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Круелла: про що фільм

Перша частина була своєрідним приквелом відомого діснеївського мультфільму 101 далматинець. Вона розповідала про становлення злодійки Круелли, яка полювала на далматинців.

Картина при бюджеті понад $100 млн зібрала у світовому прокаті близько $233,5 млн. Вона принесла студії не так багато чистого прибутку, зате отримала чимало престижних нагород. Зокрема, фільм здобув Оскар за найкращий дизайн костюмів, що не дивно, адже яскраві образи стали однією з візитівок стрічки.

Круелла 2: можливий сюжет

Є припущення, що Баронеса, у виконанні Емми Томпсон, може повернутися, щоб реалізувати свою гучну обіцянку помсти Круеллі, яку вона виголосила сидячи на задньому сидінні поліцейської машини. Можливо, після звільнення з в’язниці вона спробує зруйнувати життя Круеллі, змусивши ту рятуватися від її підступних планів.

Інший, ще цікавіший варіант — продовження історії, що безпосередньо перейде у сюжет 101 далматинця. Адже у фіналі першої частини ми побачили, як головна героїня передає Роджеру та Аніті двох знакових собак — Понго та Пердіту. Імовірно, сиквел розповідатиме вже знайому казку, але з погляду Круелли, показавши її версію відомих подій.

Фанати деяких франшиз також очікують виходу нових частин. Раніше ми розповідали, коли вийде Пила 11.

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