Круэлла 2: когда мы увидим новые приключения известной злой дизайнерки

В 2021 году Эмма Стоун влюбила в себя миллионы зрителей по всему миру, а еще она заставила по-другому взглянуть на одного злого персонажа из сказок Disney. Речь идет о фильме Круэлла. Он получился настолько успешным, что почти сразу мы получили новости о разработке второй части, но уже сколько лет процесс не трогается с места.

Читай, что известно о фильме Круэлла 2 и когда он выйдет в прокат.

Сейчас точная дата выхода фильма Круэлла 2 неизвестна. Вероятно, он не выйдет раньше 2026 года. Еще в январе 2024 года Эмма Стоун поделилась в разговоре с Variety, что съемки Круэллы 2 стартуют уже в ближайшее время.

Актриса сказала: “Hopefully sooner, rather than later (Надеюсь, что быстрее, чем позже)”. После этого мы не слышали никаких новостей о производстве ленты.

Emma Stone says the #Cruella sequel is a “work in progress” and will begin shooting “hopefully sooner, rather than later.” https://t.co/C1Cjm8RD4R pic.twitter.com/Kfl1qk2oxV

— Variety (@Variety) January 5, 2024