Круэлла 2: когда мы увидим новые приключения известной злой дизайнерки

В 2021 году Эмма Стоун влюбила в себя миллионы зрителей по всему миру, а еще она заставила по-другому взглянуть на одного злого персонажа из сказок Disney. Речь идет о фильме Круэлла. Он получился настолько успешным, что почти сразу мы получили новости о разработке второй части, но уже сколько лет процесс не трогается с места.

Читай, что известно о фильме Круэлла 2 и когда он выйдет в прокат.

Круэлла 2: дата выхода

Сейчас точная дата выхода фильма Круэлла 2 неизвестна. Вероятно, он не выйдет раньше 2026 года. Еще в январе 2024 года Эмма Стоун поделилась в разговоре с Variety, что съемки Круэллы 2 стартуют уже в ближайшее время.

Актриса сказала: “Hopefully sooner, rather than later (Надеюсь, что быстрее, чем позже)”. После этого мы не слышали никаких новостей о производстве ленты.

Emma Stone says the #Cruella sequel is a “work in progress” and will begin shooting “hopefully sooner, rather than later.” https://t.co/C1Cjm8RD4R pic.twitter.com/Kfl1qk2oxV — Variety (@Variety) January 5, 2024

О планах снимать продолжение стало известно сразу после премьеры первой части. Тогда сообщалось, что режиссер Крейг Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара уже работают над сюжетом сиквела, хотя контракт с Эммой Стоун официально подтвердили только позже.

Стоун на этот раз снова исполнит не только роль главной героини, но и выступит в качестве исполнительного продюсера. Вместе с ней в фильме также снимались Эмма Томпсон, Джоэл Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем, Кирби Хауэлл-Баптиста и Марк Стронг.

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Круэлла: о чем фильм

Первая часть была своеобразным приквелом известного диснеевского мультфильма 101 далматинец. Она рассказывала о становлении злодейки Круэллы, которая охотилась на далматинцев.

Картина при бюджете более $100 млн собрала в мировом прокате около $233,5 млн. Она принесла студии не так много чистой прибыли, но зато получила немало престижных наград. В частности, фильм получил Оскар за лучший дизайн костюмов, что не удивительно, ведь яркие образы стали одной из визиток ленты.

Круэлла 2: возможный сюжет

Есть предположение, что Баронесса, в исполнении Эммы Томпсон, может вернуться, чтобы реализовать свое громкое обещание мести Круэлле, которое она произнесла сидя на заднем сиденье полицейской машины. Возможно, после освобождения из тюрьмы она попытается разрушить жизнь Круэлли, заставив ее спасаться от ее коварных планов.

Другой, еще более интересный вариант — продолжение истории, непосредственно перешедшее в сюжет 101 далматинца. Ведь в финале первой части мы увидели, как главная героиня передает Роджеру и Аните двух знаковых собак — Понго и Пердиту. По всей вероятности, сиквел будет рассказывать уже знакомую сказку, но с точки зрения Круэллы, показав ее версию известных событий.

Фанаты некоторых франшиз также ожидают выхода новых частей. Ранее мы рассказывали, когда выйдет Пила 11.

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