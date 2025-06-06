Пила 11: могут ли отменить продолжение культовой франшизы

Фанаты франшизы Пила не могут дождаться новой части, да и вообще их мучает вопрос, будет ли продолжение. После выхода Пила Х быстро анонсировали Пила 11, но через несколько месяцев производство остановилось.

Читай в материале, когда выйдет Пила 11, что известно о производстве и будет ли там Джон Крамер.

Пила 11: дата выхода

Фильм ужасов Пила 11 планировалось выпустить на экраны 26 сентября 2025 года. Даже было официальное объявление. Однако в марте 2025 года студия Lionsgate сняла ленту с графика релизов из-за внутренних проблем в производстве, в частности из-за отсутствия завершенного сценария.

По данным инсайдеров, в январе 2024 года производство новой части Пилы столкнулось с внутренним конфликтом между двумя ведущими продюсерами. Один из них стремился к активному развитию серии, в то время как другой постоянно тормозил процесс.

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Компания Lionsgate, занимающаяся прокатом, не смогла урегулировать эту ситуацию, что поставило будущее франшизы под угрозу. Существует вероятность как полного завершения серии без логического финала для имеющихся сюжетных линий, так и возможной продажи прав другой студии.

Пила 11: вернется ли Джон Крамер

Актер Тобин Белл подтвердил свое возвращение к роли Джона Крамера, известного как Конструктор. По словам продюсера Орена Каулза, действие фильма должно было происходить непосредственно после событий Пилы Х, где персонажи Джон Крамер и Аманда Янг еще живы, а доктор Сесилия Педерсон остается на свободе.

Режиссерское кресло снова должен был занять Кевин Гройтерт, а сценарий доверили Патрику Мелтону и Маркусу Данстану. В проект должны были вернуться другие известные актеры из предыдущих частей, однако ленту сняли с графика релизов.

Говорят, это конец игры. Вы все должны знать меня лучше. Игра никогда не заканчивается, — сказала кукла Билли, сообщает The Hollywood Reporter.

Независимо от того, будет ли фильм прямым продолжением десятой части или нет, высока вероятность, что Тобин Белл снова исполнит свою роль Джона Крамера. Он снимался в каждом фильме Пила, кроме Спирали.

Титры последнего фильма франшизы также ознаменовали возвращение Костаса Мендилора к роли детектива Марка Гофмана, поэтому он также может вернуться, если действие нового фильма все еще будет происходить в прошлом.

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