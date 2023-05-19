Для любителей пощекотать себе нервы: почему люди любят фильмы ужасов и как они влияют на наш организм

Наша психика — довольно интересная вещь. Мы всегда хотим находиться в безопасности, не иметь проблем в жизни и всегда иметь благословение фортуны. В то же время, мы увлекаемся мистикой, выбираем экстремальные виды спорта или отдых и любим щекотать себе нервы фильмами ужасов.

Киноленты этого жанра являются одним из китов мировой киноиндустрии, который находится среди комедий, фантастики, детективов и мелодрамы. Фильмы ужасов появились еще в конце 1890-х годов и не теряют своей популярности до сих пор. Мировые киностудии выпускают десятки фильмов этого жанра в год на любой вкус.

В лентах есть как совершенно вымышленные истории с паранормальными явлениями, так и истории маньяков и убийц, пугающих жестокостью и без выдумок. Конечно, есть и легкие ужастики, где присутствует минимальное количество жутких сцен, а зритель испытывает страх только благодаря напряжению и сюжетным поворотам.

Впрочем, все эти фильмы пользуются спросом, поэтому киностудии дают людям предложения и выбор. Любовь к фильмам ужасов рождает даже целые франшизы. Так шестая часть фильма Крик в этом году смогла собрать в кинотеатрах по всему миру $161 млн, а только в США $103,8 млн.

Мы всегда боимся, что с нами произойдет что-то ужасное, всегда бережем себя и не ходим по темным переулкам, не говорим с незнакомцами по телефону, не пускаем чужаков в дом среди ночи и избегаем подозрительных “мистических” старинных вещей. Но почему мы любим смотреть это на экране?

Я не могу назвать себя смелым человеком, имею несколько фобий и всегда следую принципу “береженого Бог бережет”. Вместе с тем, я люблю качественное кино. Иногда, по рекомендации друзей или отзывам критиков на разных сайтах, могу поддаться искушению сходить в кинотеатр на хоррор или посмотреть его дома. (Важная ремарка: никогда не делаю этого самостоятельно).

Если фильм действительно качественный, имеет интересный режиссерский подход, сценарий, сюжетные повороты, спецэффекты, актерскую игру и т.д., я действительно остаюсь довольной просмотром, даже несмотря на то, что несколько раз подскакивала или вскрикнула. Знаю, что эта ситуация может отозваться у многих.

Зачем люди, которые всегда избегают опасных ситуаций, иногда любят пощекотать себе нервы? Мы пытались разобраться, почему кинофаны любят смотреть фильмы ужасов, как на них реагирует наш мозг и организм, почему некоторые их не любят и кому следует избегать их просмотра.

Почему фильмы ужасов привлекают

Некоторые люди знают, что после просмотров фильмов ужасов будут иметь плохой сон или бояться определенное время находиться дома в одиночестве. И даже несмотря на это, они не могут удержаться от просмотра такой ленты, ведь трейлер заинтриговал и заинтересовал. И так хочется узнать, какую же ошибку допустил главный герой и как выбрался из ситуации и выбрался ли вообще. Таким образом этот жанр притягивает нас к экранам.

Психолог Глен Уолтерс выделил три основных составляющих привлекательности ужасов.

Напряжение. Зрителю нравится, когда фильм его увлекает и держит внимание. А напряжение — основа ужасов. Релевантность. Фильмы ужасов содержат темы, которых боятся почти все, прежде всего это — смерть. Кроме того, в фильмах человек может видеть свою фобию: пауков, темноту, привидений и т.д. То есть, фильмы ужасов обязательно затрагивают психологические аспекты, которые уязвимы для нас. Нереальность. Мы сначала знаем, что это фильм, все происходит не в реальной жизни и мы в безопасности.

Почему люди любят фильмы ужасов

Когда живое существо испытывает страх, организм запускает первоначальную программу реагирования на угрозы, которую можно описать краткой формулой: беги или дерись! Это можно услышать от многих психологов, работающих со страхом и фобиями. В эту концепцию еще можно добавить “замри”.

Человеческий организм при ощущении угрозы запускает сложную систему химических реакций, которая должна помочь выжить: адреналин, эндорфины, дофамин, серотонин, окситоцин и другие гормоны наполняют мозг и тело. Интересно то, что все эти гормоны организм вырабатывать и во время положительных событий в жизни. Разница состоит в контексте и понимании безопасности. Социолог Маджи Керр проводила исследования, как влияют фильмы ужасов на людей. Она отмечает, что страх можно разделить на два типа:

повседневная жизнь может отравлять нервозную обеспокоенность общего характера — страх потери близких, риск потери работы, наступление бедности или болезни и т.п.;

животный страх, который мы ощущаем в опасных ситуациях.

Страх, который мы испытываем при просмотре ужастиков, вытесняет абстрактные переживания, облегчая состояние человека.

— Когда человек осознает, что находится в безопасности, получает удовольствие от острых ощущений. А они необходимы, потому что люди потомки авантюристов и искателей приключений.

Большинство своего исторического существования наши предки сражались с хищниками и врагами. А современная жизнь не дает таких эмоций, — объясняет социолог.

Кроме того, с помощью фильмов ужасов человек учится осознанно сдерживать и контролировать страх. Возникает эмоциональный опыт реагирования на стрессовые ситуации.

Исследователи также отметили интересную деталь: фильмы ужасов помогают завести друзей. Людей объединяет общий пережитый негативный эмоциональный опыт.

— Пугать себя — это компенсация недостатка реальных страхов в современной жизни человека, — уверен завотделом молекулярной патофизиологии Института им. Богомольца Виктор Досенко. Он объясняет для Chas.news, что тысячи лет назад люди наблюдали, как на охоте дикий зверь мог убить человека. Тогда эти ужасные картины являлись частью жизни, давали порцию необходимого страха, адреналина и всплеска других гормонов.

— Теперь мы все оказались в другой реальности, а эволюцию не проведешь — так долго эти ужасные “картинки” были частью жизни, а потом исчезли. Поэтому нам хочется их видеть снова и снова, — говорит Досенко.

Он уверен, что фильмы ужасов не будут терять своей популярности.

Их актуальность и интересное содержание может победить только реальность. Если ужаса станет много в жизни, то и фильмы об этом не захочется смотреть.

Нейропсихолог Дмитрий Вакуленко говорит, что знакомство с подобным контентом нормально, а вот постоянный просмотр подобных фильмов — нет.

— Фильмы ужасов — это контент, содержащий информацию, связанную с опасностью. А наш интерес опасностью заложен еще эволюцией. Именно благодаря любопытству мы вообще выжили как вид, — говорит Вакуленко.

Что происходит с мозгом во время просмотра фильмов ужасов

Виктор Досенко рассказывает, что ученые активно начали изучать эту тему в последние годы. Впрочем, это не связано с интересом и любовью к кинематографу.

При просмотре ужастиков активируются те же зоны мозга, которые активны во время посттравматического синдрома.

Это тот случай, когда люди стали свидетелями подлинного ужаса в жизни. К примеру, были участниками боевых действий. Поэтому изучение страха имеет прикладное медицинское значение, — акцентирует он.

Досенко объясняет, что многие остаются с гипертрофированными частями мозга после ужасных событий в собственной жизни, это нужно лечить, а значит — изучать, что и где активируется.

Еще одно интересное влияние фильмов ужасов на организм

Еще в 2012 году по заказу компании Lovefilm в Вестминстерском университете было проведено исследование, обнаружившее, что фильмы ужасов помогают похудеть.

Исследователи установили, что зрители, посмотревшие 90 минут фильма ужаса, могут сжечь до 113 калорий. Это почти как во время получасовой прогулки.

Ученые фиксировали сердечный ритм зрителей, потребление кислорода и выделение углекислого газа. Оказалось, что фильмы, имеющие моменты, заставляющие людей подскочить от ужаса, лучше всего сжигают калории, потому что вызывают быстрое сердцебиение.

— Когда пульс ускоряется и кровь быстрее циркулирует по телу, оно испытывает всплеск адреналина. Именно этот выброс быстродействующего адреналина, который образовывается во время коротких вспышек интенсивного стресса, снижает аппетит, повышает базальный обмен веществ и, наконец, сжигает более высокий уровень калорий, — объясняет старший преподаватель и специалист по клеточному метаболизму и физиологии Вестминстерского университета Ричард Маккензи.

Но это не значит, что нужно бежать и добавлять в список просмотров на стриминговых сервисах все ужастики. Может, тебе лучше их не смотреть. Об этом сейчас и поговорим.

Почему не все любят ужастики и кому лучше их не смотреть

Марджи Керр в своем исследовании отметила, что удовольствие от фильмов ужасов могут получать не все, а только те, у кого хорошо работает система дофаминового вознаграждения.

Социолог подчеркнула, что есть категория людей, которым терапия фильмами ужасов противопоказана. Это интроверты, погруженные в свой внутренний мир и те, кто в прошлом стал жертвой преступления.

Дмитрий Вакуленко акцентирует: лучше не рисковать лечить фобии фильмами ужасов.

Если есть определенные фобии, лучше обратиться к психотерапевту. Фобии важно рассматривать и преодолевать постепенно, пройдя соответствующую четкую подготовку.

Виктор Досенко говорит, что нужно понять, почему не всем людям нравится фильмы ужасов или что-то связанное с экстримом.

— Все вещества, влияющие на нервную систему, называют нейромедиаторами: адреналин, серотонин, дофамин и многие другие. Условный адреналин у всех одинаковый.

Разница в восприимчивых молекулах нейромедиаторов. Получение удовольствия от прыжка с парашютом зависит именно от чувствительности этих молекул.

Это говорит о том, что все люди очень разные. Одна и та же доза нейромедиатора будет влиять по-разному, — объясняет он. По его словам, можно даже научно определить, каким людям больше нравятся ужастики, но этот вопрос нужно исследовать. Эксперт говорит, что просмотр фильмов ужасов может оказаться полезным, если это в меру.

Можно ли смотреть фильмы ужасов детям

Просмотр фильмов ужасов детьми — вопрос, который вызывает много споров. Наверное, все родители пытаются оградить ребенка от любых переживаний, стрессов, негатива, поэтому запрещают смотреть подобные жанры. Но все, что запрещено, так желательно. В современном мире дети могут легко обойти все преграды и найти в интернете такой желанный фильм ужасов. Но как просмотр этого жанра влияет на детей.

— Что касается детей, да и взрослых, в конце концов: мозг, если ему не показать какой-нибудь возбудитель, сам придумает что-нибудь страшное. Мы начнем бояться странного прохожего, заброшенного дома и так далее. А детский мозг вообще любит додумывать ужасающие истории. Так что ребенок, смотря такой фильм, просто развивает свой мир. А в мире существует и смерть, и ужасы, уберечься от которых, к сожалению, невозможно, — говорит Досенко.

Дмитрий Вакуленко говорит, что на здоровую человеческую психику подобные фильмы не будут влиять.

— Детская психика — неустойчивая, еще формируется. Соответственно, любое влияние стрессовой ситуации (не только ужастики) оказывают непосредственное влияние на развитие, начиная от интеллектуальных способностей, заканчивая определенными тревожными расстройствами, когда человек тревожится или начинает видеть образы из фильмов ужасов. Я уверен, что фильмы ужасов уместны с 18 лет, не ранее, — высказывает свое мнение нейропсихолог.

Каждый ребенок индивидуален, определить заранее, как повлияет на него просмотр фильмов ужасов, невозможно. То, что взрослому может показаться нестрашным, ребенок воспримет как серьезную угрозу. Поэтому прежде чем разрешить ребенку идти в кинотеатр на какой-нибудь фильм или разрешить просмотр дома, стоит обратить внимание на возрастные ограничения, жанр, описание фильма и посмотреть трейлер. Ведь здоровье ребенка как физическое, так и ментальное должно быть приоритетом родителей.

Фильмы ужасов и экстремальные развлечения вызывают у нас естественный животный страх, но есть другие, которые беспокоят нас каждый день. Ранее мы рассказывали, как преодолеть страх будущего.

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