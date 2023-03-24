Здоровье и красота

Дофамин гайд: что нужно знать о “гормоне счастья”, почему он приводит к зависимостям и как помогает “диета”

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 марта 2023, 08:00
Дофамін: що це таке, користь та шкода і чому викликає залежність
Фото: Pexels

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