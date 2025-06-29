Дети — главная ценность родителей, наибольшая ответственность и счастье. Когда ребенок болеет, у родителей болит сердце и душа.

У трехлетнего Богданчика из Шепетовки была болезнь, которую диагностировали не сразу. Она негативно влияла на его жизнь, так что с самого рождения родители и малыш ездили в больницы в поисках причины нездорового вида Богдана.

В конце концов причину нашли — для ее устранения в Охматдете провели операцию с пересадкой печени от папы. Детальнее об этой истории — дальше в материале.

Пересадка печени трехлетнему мальчику

С рождения ребенка мама заметила, что с ним происходит что-то не то: его кожа имела неестественно желтый оттенок, кроме того, он имел врожденный порок сердца.

В роддоме эту проблему не обнаружили сразу, но и за три месяца желтый оттенок не исчез из кожи малыша.

В столичном кардиоцентре заподозрили серьезную проблему и направили Богданчика в Охматдет, где его полностью обследовали. Врачи обнаружили билиарную атрезию, то есть отсутствие желчевыводящих путей.

— В отделении ургентной хирургии ребенка срочно прооперировали. Операция Касаи дает время для роста ребенка, набора веса и подготовки к трансплантации. И хотя оптимально ее выполнять в первые 60 дней рождения, врачи все же решились вмешаться, когда мальчику было уже почти четыре месяца, — отметили в Охматдете.

Вырос в инфекционном отделении: трехлетний Богданчик получил печень от папы / 3 Фотографии

Трансплантолог Олег Годик также объяснил, что у Богданчика была двойная сложная патология, то есть и сердца, и печени. Поэтому врачи долго советовались, с чего начинать лечение ребенка, ведь риски были высокими в обоих случаях.

В конце концов врачи сделали первый шаг к трансплантации печени у мальчика.

Первый год он провел в инфекционно-боксированном отделении для детей младшего возраста, где врачи заботились о его питании, стабилизации состояния и уменьшении интоксикации.

— Богданчик фактически рос в нашем отделении. Это были постоянные госпитализации. Мы делали все, чтобы он мог дойти до этапа трансплантации в максимально стабильном состоянии, — делится врач-педиатр Юлия Ткаченко.

Последний год перед операцией был самым сложным: у Богданчика случались серьезные кровотечения в ЖКТ, в результате одного из них на фоне гриппа ребенок впал в кому. Его спасли и начали подготовку к трансплантации печени, донором которой стал отец Богдана.

Это для моего ребенка — я справлюсь, — говорил папа, очень волновавшийся перед операцией.

Операция длилась более 13 часов! Но мальчик уже через месяц стал чувствовать себя лучше: начал есть печенье, играть, бегать. До операции он не реагировал ни на что.

Мама Мария говорит, что у них впереди еще длительный период реабилитации и операция на сердце, но шанс на жизнь их сын уже получил.

К сожалению, не все истории о детях и медиках — счастливые. Недавно украинцев всколыхнула новость о смерти младенца в одесском роддоме. Подробности ищи по ссылке.

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