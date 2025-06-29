Истории Рассказы

Вырос в инфекционном отделении: трехлетний Богданчик получил печень от папы

Виктория Мельник, журналист сайта 29 июня 2025, 16:00
пересадка печени ребенку
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