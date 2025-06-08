Врачи не волшебники, но они те, кто способны творить чудеса. Самое большое чудо сейчас — спасение жизней детей. Такие волшебники работают в Национальном детском специализированном враче Охматдет. Там поделились историей операции Карины, которая не могла дышать.

Больше месяца не могла сама дышать: медики спасли семилетнюю Карину

Эта история для семилетней Карины началась с обычной простуды. Девочка пережила осложнение болезни и попала в больницу. Там ей поставили диагноз — тяжелая деструктивная пневмония, осложненная пневмотораксом.

Девочке сразу же провели операцию и перевели на искусственную вентиляцию легких. Однако состояние маленькой Карины ухудшалось. Вдобавок к тяжелой двусторонней пневмонии была еще и утечка воздуха из легких в пневмоторакс.

Поэтому у девочки сформировалась подкожная эмфизема. Помочь ребенку стандартными методами было уже невозможно, а везти в Киев — опасно, ведь уровень кислорода в крови снижался, а гемодинамическая нестабильность прогрессировала.

Времени оставалось мало. Тогда медики Охматдет пришли на помощь.

Девочка была нетранспортабельна. Это был сложный вызов для нас. Ведь ситуация усугублялась тем, что наша выездная бригада уже была на выезде в другом городе, и все это происходило в позднее время с приближением комендантского часа.

Больше месяца не дышала сама! Как врачи выбороли жизнь для семилетней Карины / 2 Фотографии

В Каролинском госпитале Швеции наши врачи овладели новой моделью спасения. Ее и применили для Карины. Врачи приехали к месту нахождения девочки, подключили к аппарату ЭКМО, стабилизировали ее состояние и только потом перевезли в Киев, рассказывает врач-анестезиолог отделения анестезиологии и интенсивной терапии Станислав Школьный.

Следующие 51 день девочка провела в Охматдете. Так началась борьба за ее жизнь. Кроме Карины, на аппарате искусственной вентиляции легких находились еще трое пациентов, что только усложняло работу врачей.

Состояние легких было критическим: они не вентилировались из-за тотального поражения и утечки воздуха, который продолжал выходить в плевральную полость. Легкие были настолько повреждены, что каждая попытка их вздутия приводила к еще большей утечке.

Больше месяца не дышала сама! Как врачи выбороли жизнь для семилетней Карины / 2 Фотографии

Врачи решили остановить вентиляционную поддержку и дать лёгким отдохнуть. Состояние понемногу стабилизировалось, и врачи стали раздувать легкие. Дренажи приходилось менять несколько раз из-за повреждений. Когда лёгкие стали восстанавливаться, врачи прекратили экстракорпоральную поддержку.

Затем Карина начала реабилитацию. С ней работали хирурги. Теперь девочка готовится к выписке. Она восстановилась физически и психологически.

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