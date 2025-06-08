Лікарі не чарівники, та вони ті, хто здатні творити дива. Найбільше диво нині — порятунок життів дітей. Такі чарівники працюють у Національній дитячій спеціалізованій лікарі Охматдит. Там поділилися історією операції Каріни, яка не могла дихати.

Понад місяць не могла сама дихати: медики врятували семирічну Каріну

Ця історія для семирічної Каріни почалася зі звичайної застуди. Дівчинка пережила ускладнення хвороби, і потрапила до лікарні. Там їй поставили діагноз — важка деструктивна пневмонія, ускладнена пневмотораксом.

Дівчинці відразу ж провели операцію і перевели на штучну вентиляцію легень. Однак стан маленької Каріни погіршувався. На додачу до важкої двобічної пневмонії був іще й витік повітря з легень у пневмоторакс.

Через це у дівчинки сформувалася підшкірна емфізема. Допомогти дитині стандартними методами було вже неможливо, а везти до Києва — небезпечно, адже рівень кисню у крові знижувався, а гемодинамічна нестабільність прогресувала.

Часу лишалося мало. Тоді медики Охматдиту прийшли на допомогу.

Дівчинка була нетранспортабельна. Це був складний виклик і для нас. Адже ситуація ускладнювалася тим, що наша виїзна бригада вже була на виїзді в іншому місті, і все це відбувалось у пізній час із наближенням комендантської години.

Понад місяць не дихала сама! Як лікарі вибороли життя для семирічної Каріни / 2 Фотографії

У Каролінському госпіталі Швеції наші лікарі опанували нову модель порятунку. Її і застосували для Каріни. Лікарі приїхали до місця перебування дівчинки, підключили до апарату ЕКМО, стабілізували її стан і тільки потім перевезли до Києва, розповідає лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії Станіслав Школьний.

Наступні 51 день дівчинка провела в Охматдиті. Так розпочалася боротьба за її життя. Крім Каріни, на апараті штучної вентиляції легень перебувало ще троє пацієнтів, що тільки ускладнювало роботу лікарів.

Стан легень був критичним: вони не вентилювалися через тотальне ураження та витік повітря, яке продовжувало виходити у плевральну порожнину. Легені були настільки пошкоджені, що кожна спроба їх роздути призводила до ще більшого витоку.

Понад місяць не дихала сама! Як лікарі вибороли життя для семирічної Каріни / 2 Фотографії

Лікарі вирішили зупинити вентиляційну підтримку і дати легеням відпочити. Стан потроху стабілізувався, і лікарі стали роздувати легені. Дренажі доводилося змінювати кілька разів через пошкодження. Коли легені стали відновлюватися, лікарі припинили екстракорпоральну підтримку.

Потім Каріна почала реабілітацію. З нею працювали хірурги. Тепер дівчинка готується до виписки. Вона відновилася фізично та психологічно.

Раніше ми розповідали, як медики “відредагували” гени малюка.

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