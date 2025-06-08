Історії Розповіді

Понад місяць не дихала сама! Як лікарі вибороли життя для семирічної Каріни

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Червня 2025, 09:00
не могла сама дихати
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