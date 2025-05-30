Робот спас младенца! Во Львове провели историческую операцию

Во Львове врачи совершили настоящий медицинский прорыв: впервые в Украине новорождённому ребёнку провели спасительную операцию, используя робота-хирурга Da Vinci Si.

Эта уникальная процедура позволила сформировать жизненно важный канал для оттока желчи, что дало шанс на жизнь маленькой пациентке.

Об этом сообщили специалисты Детской больницы Святого Николая, входящей в состав Первого медицинского объединения Львова.

Спасительное вмешательство для Оксанки

Операция, состоявшаяся 6 мая, спасла жизнь маленькой Оксанке из Ивано-Франковской области. У ребёнка диагностировали редкую и опасную патологию — атрезию желчевыводящих путей.

Этот врождённый дефект не позволяет желчи выводиться из печени, что приводит к быстрому разрушению органа, а затем и к гибели ребёнка, часто до достижения одного года.

Единственным шансом на спасение является сложная операция, разработанная японским хирургом Морио Касаи, которую необходимо выполнить до трёхмесячного возраста.

Инновационный подход с роботом Da Vinci

Родители Оксанки обратились в Центр холестатических заболеваний, который действует при Больнице Святого Николая – это единственный такой центр в западных областях Украины.

Именно здесь команда детских хирургов приняла решение применить самый современный подход – роботизированную хирургию.

Вмешательство выполнял робот Da Vinci Si, который позволил хирургической команде работать с чрезвычайной точностью и минимальной травматичностью. Это дало возможность сформировать новый желчевыводящий канал практически без кровопотери.

Такой подход является стандартом в ведущих клиниках мира, в частности в Японии, США и Южной Корее, а теперь он доступен и украинским пациентам.

Будущее для маленькой пациентки

Сейчас маленькая Оксанка чувствует себя хорошо. Желтизна тела и глаз уменьшилась, и её жизни ничего не угрожает.

Хотя эта операция не является окончательным решением проблемы атрезии желчевыводящих путей, она даёт девочке самое главное — шанс окрепнуть, подрасти и дожить до будущей трансплантации печени.

Робот спас младенца! Во Львове провели историческую операцию / 2 Фотографии

В целом, в Первом медицинском объединении Львова с помощью роботизированной системы Da Vinci уже выполнено около 100 вмешательств детям. Это один из крупнейших показателей среди больниц Восточной Европы.

Уникальность Больницы Святого Николая также заключается в том, что её специалисты — единственные в Украине, кто оперирует детей с помощью робота-хирурга.

