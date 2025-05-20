Опухоль, омрачавшая сознание: история Дианы, которую спасли во время беременности

Беременная женщина попала в больницу с обычным пищевым отравлением, а затем оказалось, что в ее головном мозге растет опасное новообразование.

Под угрозой оказалась и мать и ребенок. Для спасения двух жизней специалисты Больницы Святого Пантелеймона должны были действовать очень быстро.

Первое медицинское объединение Львова рассказали об истории 32-летней Дианы, которая оказалась на грани жизни и смерти на 30 неделе беременности.

Спасли и роженицу, и ребенка: история Дианы

Львовянка Диана обратилась к врачам с жалобами на пищевое отравление. Женщине назначили лечение, но ей становилось все хуже. Тогда ее госпитализировали в гинекологическое отделение Больницы Святого Пантелеймона, где у нее произошло первый эпилептический приступ.

Затем у женщины начал омрачаться разум, и появились приступы судорог.

— Это было так внезапно и страшно. Мое эмоциональное состояние было странным. В какой-то момент я начала чувствовать, как теряю себя и свой ум, — рассказывает Диана.

После проведения МРТ-обследования врачи обнаружили в ее головном мозге гигантскую опухоль. Она размещалась в лобной доле, поэтому влияла на интеллект, психическое состояние и поведение. Новообразование могло появиться давно, но беременность ускорила рост.

Нейрохирурги были уверены, что женщине не удастся пережить эти роды, потому что произойдет отек мозга, который убьет ее и ребенка. Врачи срочно собрали консилиум и разработали план действий.

Давать беременной женщине препараты против судорог запрещено, а оперировать опухоли — дело еще более рискованное, объясняет руководитель Центра нейрохирургии Больницы Святого Пантелеймона Остап Федорко.

— Наркоз может негативно отразиться на плоде. Поэтому мы приняли решение провести кесарево сечение на 31-й неделе беременности. Операцию провели наши коллеги из Детской Больницы Святого Николая. Все прошло успешно. Ребенка сразу забрали неонатологи в отделение интенсивной терапии.

У Дианы родилась дочь, а нейрохирурги сразу взялись за спасение женщины. Операция длилась 4 часа, а во время ее удалось полностью удалить опухоль размером 6 на 8 сантиметров.

Сейчас Диану уже выписали. Ее психика работает стабильно, а угроза жизни прошла. Теперь впереди у нее первые мгновения с новорожденным первенцем.

А недавно мы рассказывали об уникальной операции в Охматдете — ребенку впервые пересадили орган от несовместимого донора.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

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