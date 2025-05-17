Здоровье и красота

Врачи переписали судьбу: как ученые отредактировали гены малыша

Анастасия Жиденко, редактор сайта 17 мая 2025, 16:00
Кей Джей
Врачи переписали судьбу: как ученые отредактировали гены малыша
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