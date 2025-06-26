“Все рожают, и ты родишь”: в одесском роддоме умер младенец

На днях в Одессе случилась трагедия. В городском роддоме №5 скончался новорожденный младенец. Мать ребенка обвиняет в ситуации врачей. Смерть ребенка уже расследуют полиция и городской департамент здравоохранения. Как такое могло произойти и что стало причиной смерти ребенка — рассказываем в материале.

Никто не позвонил полиции и не зафиксировал смерть

Мать ребенка Елена Бойко рассказала всю историю на своей странице в Facebook. Женщина делится, что все началось вечером 17 июня. В это время ее позвали на осмотр в роддом.

Она делала осмотр на гинекологическом кресле руками и мне было невыносимо больно. Мои ноги держали две медсестры, но осмотреть нормально меня так и не получилось, потому что от боли я выкручивалась.

После осмотра у женщины началась истерика. Она сказала, что не сможет родить сама, ведь даже осмотр причинял ей нестерпимую боль. На вопрос, сделают ли ей кесарево сечение, услышала такое: “Нет, все рожают, и ты родишь”. После возвращения домой у женщины начались темные выделения.

Врач заверила, что это нормально для ее срока (39 недель). Вскоре стало тянуть живот. Женщина оставалась дома. В шесть утра на следующий день у Елены началось кровотечение. На это врач заявила, что это так отходят воды и сказала приезжать на роды.

У Елены были сильные схватки, она даже не успела переодеться.

Каждые 10 минут мне меняли пеленку, потому что из меня просто вытекали воды с кровью. Меня подключили к аппарату КТГ и сердцебиение моего ребенка было 180-190 ударов. Мне сказали, что у меня очень стремительные роды, и шейка матки не успевает за схватками.

Женщина плакала и просила о кесаревом сечении. На что врач ответила, что она будет рожать сама. Затем женщину осмотрели еще трое врачей, и заверили, что все в норме. Эпидуральной анестезии хватило всего на 30 минут.

Врач была в родзале всего дважды по несколько минут. По словам Елены, остальное время медик провела листая что-то в телефоне. Второй анестезии тоже не хватило надолго. На экране КТГ исчезло сердцебиение ребенка. Только через 10 минут удалось найти врача, которая начала настраивать датчики.

Сердцебиение ребенка падало. Когда оно достигло 70 ударов, врач скомандовала делать кесарево сечение и сказала, что Елена не сможет родить сама. Женщине предложили пересесть в колесное кресло, хотя от боли она не могла подняться. А в операционной сказали, что ничего не готово, и заставили ждать.

Я просто сидела со схватками на пеленке, плакала от боли, просила что-то сделать и ждала 15 минут, пока подготовят операционную.

Когда ребенка достали, он не дышал. Дальше все было как в тумане. После этого Елена помнит, как подошел ее муж, и сказал, что ребенок умер. Затем пришла врач с документами о согласии на вскрытие ребенка.

Никто не набрал в 102 и даже не зафиксировал смерть ребенка.

Как оказалось позже, длина пуповины была всего 21 см. Елена не смогла бы родить самостоятельно. Пуповина растянулась, а сосуды оторвались. Это привело к внутреннему кровотечению. До этого Елене озвучили суммы за роды — естественные 850 долларов, и кесарево сечение — 1200 долларов.

Елена добавила, что беременность протекала идеально, без жалоб, болезней и патологий. Ребенок был активным.

Реакция полиции и врачей

В Главном управлении Национальной полиции в Одессе сообщили, что расследуют халатность врача.

Следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства будет проведена экспертиза.

Врача, которая вела Елену, отстранили от работы в медучреждении Надія.

Врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь прокомментировала случай. По ее словам, все эти симптомы указывали на отслойку плаценты или возможный дистресс плода. Также она добавила, что врачи не соблюдали закон — не зафиксировали смерть ребенка должным образом.

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А согласно длине пуповины, которая была известна, врачи должны были назначать женщине плановое кесарево сечение. Кровь, отсутствие движений плода, боль и ускоренное сердцебиение — не норма, нужно сразу ехать в роддом. Также не стоит пренебрегать планом родов.

У тебя есть право на фото и видеофиксацию всего процесса. В случае сомнений, требуй фиксировать все на бумаге, менять врача.

Раньше мы делились советами, как общаться с родителями, пережившими смерть ребенка.

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