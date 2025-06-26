“Всі народжують, і ти народиш”: в одеському пологовому померло немовля

Днями в Одесі трапилася трагедія. У міському пологовому будинку №5 померло новонароджене немовля. Мати дитини звинувачує в ситуації лікарів. Смерть дитини вже розслідує поліція та міський департамент охорони здоровʼя. Як таке могло статися і що стало причиною смерті дитини — розповідаємо в матеріалі.

Ніхто не подзвонив поліції і не зафіксував смерть

Мати дитини, Олена Бойко, розповіла всю історію на своїй сторінці у Facebook. Жінка ділиться, що все почалося 17 червня ввечері. Саме тоді її покликали на огляд у пологовий будинок.

Вона робила огляд на гінекологічному кріслі руками і мені було нестерпно боляче. Мої ноги тримали дві медсестри, але оглянути нормально мене так і не вийшло, бо від болі я викручувалась.

Після огляду у жінки почалася істерика. Вона сказала, що не зможе народити сама, адже навіть огляд завдавав їй нестерпного болю. На питання, чи зроблять їй кесарів розтин, почула таке: “Ні, всі народжують, і ти народиш”. Після повернення додому у жінки почалися темні виділення.

Лікар запевнила, що це нормально для її терміну (39 тижнів). Невдовзі стало тягнути живіт. Жінка лишалася вдома. О шостій ранку наступного дня в Олени почалася кровотеча. На це лікарка заявила, що це так відходять води і сказала приїздити на пологи.

В Олени були сильні перейми, вона навіть не встигла перевдягнутися.

Кожні 10 хвилин мені змінювали пелюшку, бо з мене просто витікали води з кров’ю. Мене підключили до апарату КТГ і серцебиття моєї дитинки було 180-190 ударів. Мені сказали, що в мене дуже стрімкі пологи, і шийка матки не встигає за переймами.

Жінка плакала і просила про кесарів розтин. На що її лікар відповіла, що вона народжуватиме сама. Далі жінку оглянули ще троє лікарів, і запевнили, що все в нормі. Епідуральної анестезії вистачило лише на 30 хвилин.

Лікарка була у пологовому залі всього двічі по кілька хвилин. За словами Олени, решту часу медикиня провела гортаючи щось у телефоні. Другої анестезії також не вистачило надовго. На екрані КТГ зникло серцебиття дитини. Лише за 10 хвилин вдалося знайти лікарку, яка почала налаштовувати датчики.

Серцебиття дитини падало. Коли воно сягло 70 ударів, лікарка скомандувала робити кесарів розтин і сказала, що Олена не зможе народити самостійно. Жінці запропонували пересісти у крісло колісне, хоча від болю вона не могла підвестися. А в операційній сказали, що нічого не готово, і змусили чекати.

Я просто сиділа з переймами на пелюшці, плакала від болю, просила щось зробити і чекала 15 хвилин доки підготують операційну.

Коли дитину дістали, вона не дихала. Далі все було як у тумані. Після цього, Олена пам’ятає, як підійшов її чоловік, і сказав, що дитина померла. Потім прийшла лікарка з документами про згоду на розтин дитини.

Ніхто не набрав у 102 і навіть не зафіксував смерть дитини.

Як виявилося пізніше, довжина пуповини була всього 21 см. Олена не змогла б народити самостійно. Пуповина розтягнулася, а судини відірвалися. Це спричинило внутрішню кровотечу. До цього, Олені озвучили суми за пологи — природні 850 доларів, і кесарів розтин — 1200 доларів.

Олена додала, що вагітність протікала ідеально, без скарг, хвороб і патологій. Дитина була активною.

Реакція поліції та лікарів

У Головному управлінні Національної поліції в Одесі повідомили, що розслідують недбалість лікарки.

Слідчі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження проведуть експертизи.

Лікарку, яка вела Олену, відсторонили від роботи у медзакладі Надія.

Лікар акушер-гінеколог Ольга Белоконь прокоментувала випадок. За її словами, всі ці симптоми вказували на відшарування плаценти чи можливий дистрес плода. Також вона додала, що лікарі не дотрималися закону — не зафіксували смерть дитини належним чином.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Ольга Белоконь (@doctor_belokon)

А відповідно до довжини пуповини, яка була відома, лікарі мали призначати жінці плановий кесарів розтин. Кров, відсутність рухів плода, біль і пришвидшене серцебиття — не норма, потрібно відразу їхати до пологового. Також не варто нехтувати планом пологів.

Ти маєш право на фото і відеофіксацію всього процесу. У випадку сумнівів, вимагай фіксувати все на папері, змінювати лікаря.

Раніше ми ділилися порадами, як спілкуватися з батьками, що пережили смерть дитини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.