Помер Руслан Боделан: політична кар’єра, життя та спадщина екс-голови Одеси

Помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Йому було 83 роки. Про новину повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

— Щиро співчуваю рідним і близьким Руслана Борисовича. Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні, — написав голова області.

Розповідаємо, чим був відомий Боделан за свого життя.

Помер Руслан Боделан: що відомо про колишнього мера Одеси

Політична кар’єра Боделана невідривно пов’язана з Одесою. У 1973 році він став першим секретарем Одеського обласного комітету ЛКСМ України (Ленінська Комуністична Спілка Молоді — ред.). У 1979-му — перший секретар Центрального райкому Компартії міста.

З 27 грудня 1984 року був першим секретарем Одеського міськкому КПУ. З березня 1990 до серпня 1991 року обіймав посаду першого секретаря Одеського обласного комітету Комуністичної партії.

З квітня 1990 до квітня 1998 року — очільник Одеської обласної ради, а з 28 січня 1991 по березень 1992 року обіймав посаду голови виконавчого комітету Одеської обласної ради.

Паралельно з цим пішов у велику політику. У грудні 1992 року став народним депутатом України I скликання, а у 1994-му — II скликання.

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З 11 липня 1995 року до 26 травня 1998 року був очільником Одеської обласної державної адміністрації. Після чого у серпні був міським головою міста. На посаді перебував до квітня 2005 року.

У 2005 році, після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах, залишив Україну. Тоді ж проти нього відкрили кримінальну справу за фактом перевищення повноважень.

У жовтні 2001 року міська рада Одеси за пропозицією Руслана Боделана ухвалила рішення про запровадження трьох мов у сфері офіційного спілкування — української, російської та іноземних. Це викликало протести з боку громадських і політичних організацій.

У 2005 році Руслан Боделан переїхав до Санкт-Петербурга, де працював заступником керівника місцевого морського торгівельного порту. У січні 2006 року, за офіційними даними, отримав російське громадянство.

Проте у квітні 2010 року повернувся до Одеси. Тоді ж закрили всі кримінальні справи проти екс-очільника міста.

Нагадаємо, що у поважному віці також нещодавно помер останній представник шістдесятників Валерій Шевчук.

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