Умер Руслан Боделан: политическая карьера, жизнь и наследие экс-главы Одессы

Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан. Ему было 83 года. О новости сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

— Искренне сочувствую родным и близким Руслана Борисовича. Его жизнь была тесно связана с историей Одессы — он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении, — написал глава области.

Рассказываем, чем был известен Боделан при своей жизни.

Умер Руслан Боделан: что известно о бывшем мэре Одессы

Политическая карьера Боделана неразрывно связана с Одессой. В 1973 году он стал первым секретарем Одесского областного комитета ЛКСМ Украины (Ленинский Коммунистический Союз Молодежи — ред.). В 1979-м — первый секретарь Центрального райкома Компартии города.

С 27 декабря 1984 был первым секретарем Одесского горкома КПУ. С марта 1990 по август 1991 занимал должность первого секретаря Одесского областного комитета Коммунистической партии.

С апреля 1990 по апрель 1998 года — глава Одесского областного совета, а с 28 января 1991 по март 1992 года занимал должность председателя исполнительного комитета Одесского областного совета.

Параллельно с этим пошел в большую политику. В декабре 1992 года стал народным депутатом Украины I созыва, а в 1994-м — II созыва.

С 11 июля 1995 года по 26 мая 1998 года был главой Одесской областной государственной администрации. После чего в августе был мэром города. В должности находился до апреля 2005 года.

В 2005 году после победы Виктора Ющенко на президентских выборах покинул Украину. Тогда же против него было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

В октябре 2001 года городской совет Одессы по предложению Руслана Боделана принял решение о введении трех языков в сфере официального общения — украинского, русского и иностранных. Это вызвало протесты общественных и политических организаций.

В 2005 году Руслан Боделан переехал в Санкт-Петербург, где работал заместителем руководителя местного морского торгового порта. В январе 2006 года, по официальным данным, получил российское гражданство.

Однако в апреле 2010 вернулся в Одессу. Тогда же закрыли все уголовные дела против экс-главы города.

Напомним, что в почтенном возрасте также недавно скончался последний представитель шестидесятников Валерий Шевчук.

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