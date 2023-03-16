Депрессия — это не всегда про грусть и слезы. Что такое улыбающаяся депрессия и как ее определить: объясняет психолог

Бывает, общаешься с близкими или друзьями, кажется, что все хорошо. Вы смеетесь, что-то активно обсуждаете и прекрасно проводите время. И даже не возникает подозрения на то, что что-то не так и человек переживает депрессию.

Многие считают, что депрессия проявляется через печаль, апатию, отчаяние, слезы. Но не всегда. Иногда за веселой жизнерадостной улыбкой скрывается сильное желание не показывать свои истинные эмоции и чувства. Сегодня речь пойдет об улыбающейся депрессии.

Подробнее об этом состоянии и его характерных признаках рассказала семейный психолог Наталья Гаевская для издания NV Life.

Сейчас также смотрят

Женщина отмечает, что именно этот тип депрессии чаще всего остается незамеченным.

Улыбающаяся депрессия: шесть характерных признаков

Ты создаешь впечатление жизнерадостного и счастливого человека

Это можно заметить в общении с другими людьми. Ты можешь общаться с ними с улыбкой, но на самом деле это лишь маска, имеющая целью скрыть настоящее эмоциональное состояние.

Именно поэтому данный вид депрессии еще называют высокофункциональной депрессией, — рассказывает Наталья Гаевская.

Одержимость демонстрацией в социальных сетях идеальной жизни

Стремление демонстрировать другим только положительные и успешные моменты своей жизни, даже если на самом деле ты не чувствуешь себя счастливым(-ой). Это может привести к внутренней пустоте, что только усиливает симптомы депрессии.

Ты не обращаешься за помощью, чтобы не казаться слабым человеком

Это о страхе осуждения, насмешек или обесценивания из-за проявлений депрессии. В результате это приводит к стремлению создать впечатление счастливого человека, при этом тщательно скрывая истинные чувства.

Даже когда в твоей жизни происходят резкие изменения, ты симулируешь улыбку

Например, у тебя случилось горе: умер кто-то близкий, ты потерял(-а) жилье или работу, или находишься в процессе развода, и, несмотря на все, ты продолжаешь симулировать улыбку.

Но любое серьезное изменение в жизни — это не только значительный стресс для психики, но и часто сильное давление: как внешнее, со стороны окружения, так и внутреннее.

Ты пытаешься убедить себя, что ты не слабая личность и этим тебя не сломать, для того, чтобы создать иллюзию того, что тебя это не коснулось.

Ты с головой погружаешься в работу, хобби или волонтерство, чтобы чем-то себя занять, и таким образом пытаешься избежать того, что чувствуешь на самом деле.

Но такой способ борьбы с депрессией не приведет ни к чему хорошему. Игнорирование собственных эмоций и избегание их выявления могут привести к эмоциональному выгоранию, которое только усилит симптомы депрессии рано или поздно.

Ты склонен(-на) отрицать свое состояние

Многие люди, страдающие улыбающейся депрессией, не осознают свое состояние или отрицают депрессивные проявления.

Кроме того, этот тип депрессии имеет несколько симптомов, не соответствующих классическим симптомам данного заболевания, что затрудняет его диагностирование.

Как игнорирование депрессии влияет на организм

Проблемы со здоровьем.

Отсутствие близких, доверительных отношений.

Потеря вкуса жизни.

Отсутствие перспектив.

Зависимость от химических веществ, таких как алкоголь и наркотики, игромания, трудоголизм.

Депрессивное состояние не имеет возраста. Оно может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Ранее мы рассказывали, как распознать, что у ребенка депрессия.

Подписывайся на наш Telegram и следи за всеми новостями Украины и мира!