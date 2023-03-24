Здоров'я та краса

Дофамін гайд: що треба знати про “гормон щастя”, чому він приводить до залежностей та як допомагає “дієта”

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Березня 2023, 08:00
Дофамін: що це таке, користь та шкода і чому викликає залежність
Фото: Pexels

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