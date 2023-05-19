Психологія

Для любителів полоскотати собі нерви: чому люди дивляться фільми жахів та як вони впливають на наш організм

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Травня 2023, 21:00
Чому люди люблять дивитися фільми жахів та кому краще цього не робити
Фото: Pexels

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