Подивись страху у вічі! Що таке фобії, чому вони виникають, їх види та лікування

Ймовірно, кожен з нас має свої переживання, страхи. Хвилюватися за себе чи рідних людей — це нормально. Та буває таке, що ці страхи занадто сильно впливають на якість повсякденного життя.

Йдеться про фобії, яких у світі існує справді чимало. Це може бути страх впасти з висоти, крові, польотів. Але бувають і досить нестандартні фобії, наприклад страх сходів, фекалій, почервоніння обличчя, числа 666 тощо.

Сьогодні ми пропонуємо розібратися, чому виникають фобії, які вони бувають, що робити, якщо ти маєш фобію, та куди звертатися.

Що таке фобія

Фобія — це неконтрольований, ірраціональний і тривалий страх перед певним об’єктом, ситуацією або діяльністю. Цей страх може бути настільки сильним, що людині необхідно докласти чимало зусиль, щоб уникнути його джерела.

Чому виникають фобії

Як зазначають в університеті Джонса Гопкінса, фобії можуть виникати як через генетичні фактори, так і внаслідок речей, що нас оточують.

Іноді поява фобії може бути пов’язана з негативним першим досвідом із предметом чи ситуацією.

Фактори ризику

Спеціалісти видання Healhline розповідають, що люди з генетичною схильністю до тривожності можуть мати високий ризик розвитку фобій.

Водночас вік, соціально-економічний статус і стать є факторами ризику лише для певних фобій.

Наприклад, жінки більш схильні до фобій тварин. Діти або люди з низьким соціально-економічним статусом більш схильні до соціальних фобій. Чоловіки складають більшість серед тих, хто має фобії стоматологів та лікарів.

Які існують види фобій

Як ми вже зазначали, у світі є дуже багато різновидів фобій, і усі перерахувати нереально. Та фахівці університету Джонса Гопкінса виділяють такі основні види: специфічні, соціальні та агорафобію.

Детальніше поговоримо про кожну з них.

Специфічні фобії

Специфічні фобії — це сильний страх перед об’єктом чи ситуацією, які зазвичай не нашкодять.

До таких страхів належать:

Політ. Людина боїться, що літак впаде.

Собаки. Цей страх виникає через побоювання, що собака вкусить або нападе.

Закриті місця. Він виникає через страх опинитися в пастці.

Тунелі. Вони можуть викликати страх обвалу.

Висота. Цей страх виникає через страх падіння.

Люди, які мають такий вид фобій, розуміють, що шанси на втілення цього страху малі, але подолати його не можуть.

Іноді фобії заважають людині жити, і тоді можна звернутися до спеціаліста. Для специфічних фобій рекомендована когнітивно-поведінкова терапія з експозиційним лікуванням, зазначають в університеті Джонса Гопкінса.

Суть терапії полягає у тому, що людина поступово піддається впливу того, що її лякає, доки страх не почне зникати. Також полегшити симптоми допомагають розслаблення та дихальні вправи.

Соціальні фобії

Соціальна фобія — це тривожний розлад, за якого людина відчуває значне занепокоєння та дискомфорт, що пов’язані зі страхом бути приниженим чи зневажливим з боку інших у соціальних чи службових ситуаціях. Навіть коли їм вдається протистояти цьому страху, люди з соціальною фобією зазвичай мають:

сильне хвилювання перед заходом;

сильний дискомфорт протягом усього заходу;

тривалі неприємні відчуття після події.

Цей вид фобії часто виникає через публічні виступи, зустрічі з людьми, роботу з авторитетними особами, харчування у громадських місцях та користування громадськими туалетами.

Іноді цю фобію можуть плутати із сором’язливістю. Але насправді це різне. Сором’язливі люди можуть відчувати себе дуже неспокійно в оточенні інших, але вони не відчувають надзвичайної тривоги в очікуванні запланованої події.

Більшість людей із соціальною фобією намагатимуться уникати ситуацій, які викликають стрес.

Якщо ця фобія заважає жити людині, варто звернутися до спеціаліста, щоб той призначив лікування для постраждалого.

Агорафобія

Агорафобія — страх перед панічним нападом у місці або ситуації, з якої втекти може бути складно або незручно.

Тривога агорафобії настільки сильна, що напади паніки не є чимось незвичайним. Люди з агорафобією часто намагаються уникнути місця або причини свого страху. Страх можуть викликати такі ситуації, як:

бути самотнім(-ньою) поза домом;

залишатися вдома наодинці;

бути в натовпі;

їздити у транспортному засобі;

перебувати у ліфті або на мосту.

Люди з агорафобією зазвичай уникають людних місць, таких як вулиці, переповнені магазини, церкви та театри.

Більшість людей з агорафобією отримують її після першої серії панічних атак. Напади відбуваються випадково та без попередження, а людина не може передбачити, що спровокує реакцію.

Як наслідок, ця раптовість паніки змушує людину передбачати майбутні панічні атаки та, зрештою, боятися будь-якої ситуації, в якій напад може статися. Тому люди з агорафобією намагаються уникають відвідування будь-якого місця або ситуації, де раніше траплялися панічні атаки.

Як позбутися фобій

Психотерапевт Володимир Мицько зазначає, що позбутися фобії самостійно практично неможливо. Це пов’язано з тим, що люди, які мають сильний страх, уникають контактів із його збудником.

Важко буде боротися із страхом комах, коли всіх їх винищили в себе вдома і ваше середовище цілковито безпечне

Проте варто лише з’явитися джерелу страху, як сам неконтрольований страх повернеться теж.

Психолог вважає, що на сучасному етапі розвитку психотерапії найдієвішими методами подолання фобій володіють спеціалісти когнітивно-поведінкового напрямку (КПТ-терапевти).

У близької мені людини фобія: що робити

Передусім не можна висміювати абсурдність страху. Людина, що має фобію, й сама це усвідомлює, проте зробити з цим нічого не може.

Крім того, не потрібно підтримувати фобію. Не треба допомагати людині, що має фобію, облаштовувати занадто комфортне життя і робити усе, щоб вона уникала страху. Інакше ти лише допоможеш людині на підсвідомому рівні переконатись, що її страхи цілком обґрунтовані.

І головне, підтримуй бажання звернутися до спеціаліста, щоб вилікувати фобію.

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