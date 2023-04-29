Психологія

Подивись страху у вічі! Що таке фобії, чому вони виникають, їх види та лікування

Діана Просяник, редакторка сайту 29 Квітня 2023, 13:00
фобії
Фото: Pexels

Більше новин
Де підлітки можуть отримати підтримку в умовах війни
“Кожен день — новий виклик! Де підліток може отримати підтримку в умовах війни?”
Вплив алкоголю та цукру на організм
Прищі та старіння. Як алкоголь і цукор впливають на нашу зовнішність — розповідає нутриціологиня
Як зробити парфуми в домашніх умовах
Коли хочеться унікальності: як зробити парфуми в домашніх умовах — інструкція
куди поїхати на травневі свята
Мандруй Україною: куди поїхати на травневі свята з сім’єю чи друзями
Дивитись більше

Матеріали по темі

Де підлітки можуть отримати підтримку в умовах війни
“Кожен день — новий виклик! Де підліток може отримати підтримку в умовах війни?”
Діафрагмальне дихання
Допоможе впоратися з тривогою: що таке діафрагмальне дихання та як ним користуватися
Види шлюбу
“Нестандартний” шлюб: які форми сімейного життя бувають та чому це — нормально
стрес на роботі
Все дратує і хочеться звільнитися? Як побороти стрес на роботі

Відео
Карта бойових дій в Україні

Окупанти ховаються за спинами дітей: карта бойових дій в Україні 29 квітня в режимі онлайн
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Дітей ледве не задавило! Історії українських переселенок про нове життя та спогади про страшні дні
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:04
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам допоміг янгол-охоронець! Росіяни поцілили з РСЗВ Град у дитячий садочок на Запоріжжі
0:02:42
Умань
Лічать зруйновані поверхи зі сльозами на очах: реакція очевидців удару по Умані
0:02:38
вертикальна ферма
Замість ґрунту — вата! Як вирощують зелень на вертикальній фермі без великого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 хвилин! Як українські інженери розробляють надсучасні БпЛА в польових умовах
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні
РФ зачищає території та завозить справжніх терористів: карта бойових дій в Україні 28 квітня в режимі онлайн
0:05:39
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст
Як росіяни підчепили сибірку на окупованому Запоріжжі — одна історія з Мелітополя
Більше відео
Де підлітки можуть отримати підтримку в умовах війни
Читати далі
“Кожен день — новий виклик! Де підліток може отримати підтримку в умовах війни?”
Діафрагмальне дихання
Читати далі
Допоможе впоратися з тривогою: що таке діафрагмальне дихання та як ним користуватися

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь