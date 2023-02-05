Не подобається якась частинка свого тіла? Це може бути ознакою дисморфофобії

Любити своє тіло і приймати його повністю — це основа здорового життя. Та дійсно полюбити кожну свою особливість та непропорційність інколи важче, ніж здається.

Через соціальні стандарти краси, ідеальних модельних дівчат у соціальних мережах тощо, ми можемо несвідомо прагнути до ідеальної картинки в житті.

Коли ж щось у власному відображенні не відповідає цій “нормі краси” чи не вписується у власне бачення ідеального(-ї) себе, то до горла може підступати ненависть.

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Ти можеш ненавидіти ніс, губи, кілька зайвих сантиметрів на стегнах чи талії тощо. Через це дивитися в дзеркало дуже часто, сподіваючись, що щось зміниться, або ж навпаки, уникати відображення, бо це видовище перетворюється на тортури, які перетікають в нав’язливу мрію змінитися.

Та перед тим як вдатися до рішучих змін на столі у пластичного хірурга, косметолога чи у залі, тобі варто знати, що подібна ненависть до власного тіла може бути ознакою психологічного розладу.

Психологиня Елена Архіпова розповіла, що таке дисморфофобія, чим вона небезпечна, як її виявити й допомогти собі.

Дисморфофобія в дії: що це за розлад і як його розпізнати

У загальному визначені цей психічний розлад передбачає переживання з приводу одного чи декількох невеликих, неіснуючих дефектів зовнішності, які викликають у людини сильні страждання.

Звісно, на планеті Земля навряд чи знайдеться людина, яка повністю задоволена усіма частинками свого тіла. Тож неприйняття своєї зовнішності — не завжди розлад.

Відмінність людей з дисморфофобією від здорових у тому, що перші постійно переживають через свої недоліки та не вірять, не сприймають серйозно жодні слова оточення про те, що приводу для хвилювань немає.

З цим розладом людина щиро вірить, що вона “якась не така”. Також цю віру постійно підкріплює страх відторгнення, висміювання, неприйняття.

В такому разі людина ладна піти на кілька пластичних операцій, а в особливо важких випадках і на самогубство. Також про розлад можуть свідчити певні симптоми.

Симптоми дисморфофобії:

сум, який часто супроводжується депресією;

відчуття, ніби на зовнішність усі дивляться і насміхаються;

уникнення публічних місць та соціальна самоізоляція;

порівняння себе з іншими людьми;

людина робить усе можливе, щоб приховати або замаскувати недолік;

людина багато часу проводить перед дзеркалом або навпаки, не може дивитися на себе;

уникнення зйомок, щоб випадково не вийти на фотографії у невигідному ракурсі;

нав’язливий пошук косметичних процедур, які допомогли б позбутися недоліку. Але навіть після цього є відчуття невдоволення собою;

думки про самогубство;

думки про те, що в усіх невдачах в особистому житті та на роботі винний саме цей недолік у зовнішності;

постійні розпитування близьких та друзів про те, як я зараз виглядаю;

висока тривожність та панічні атаки.

Інколи дисморфофобія не виникає та не протікає сама собою, а тісно пов’язана з іншими розладами:

РХП — розлад харчової поведінки, Генералізований тривожний розлад, ОКР — обсесивно-компульсивний розлад, Соціофобія — соціальний тривожний розлад.

Що робити, якщо у мене дисморфофобія

Елена Архіпова застерігає, що при цьому розладі краще не практикувати самостійне лікування. Найкраще звернутися до спеціаліста когнітивно-поведінкового підходу.

Психолог допоможе тобі навчитися розпізнавати автоматичні негативні думки, які є фундаментом для страхів перед недосконалістю та ненависті до тіла.

Полюбити себе інколи важко, боляче, а цей шлях інколи займає багато часу, але щира любов до власного тіла того варта.

Якщо ж ти тільки на шляху до цього прекрасного почуття любові до себе, тобі може допомогти наш матеріал. Ми розповіли, як позбутись почуття власної недосконалості та по-справжньому полюбити себе.

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