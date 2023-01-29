Психологія
Ексклюзив

Неканонічна краса: як позбутись почуття власної недосконалості та по-справжньому полюбити себе

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Січня 2023, 12:00
Неканонічна краса: як позбутись почуття власної недосконалості та по-справжньому полюбити себе
Фото: Pexels

Ексклюзиви
Неканонічна краса: як позбутись почуття власної недосконалості та по-справжньому полюбити себе
Це робота, яку повинен хтось робити! — 17-річна кінологиня про пошук загиблих на місцях російських обстрілів
Інтерв'ю Мстислава Чернова про фільм 20 днів у Маріуполі
Такої жорстокості, таких руйнувань я не бачив ніде — Мстислав Чернов про створення фільму 20 днів у Маріуполі
Владислав Горбань
“Безмежно любим, мій герою”: історія життя та загибелі військового Владислава Горбаня
Гілдеґарда Рідель
Від в’язаних пінеток та листа плакали навіть чоловіки… Історія німецької бабусі, яка розчулила українців своєю добротою
Дивитись більше

Більше новин
Вибухи в Херсоні: подробиці атаки на Херсон 29 січня
Артилерією по житлових кварталах! Що відомо про російський обстріл Херсона 29 січня
афера з банківським рахунком
Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати
Як поєднувати яскраві кольори в модних образах - поради стиліста
Додай веселку у свій образ! П’ять лайфхаків, як правильно носити яскраві речі
Хачапурі рецепт від Аліка Мкртчяна
Хачапурі по-аджарськи від Аліка Мкртчяна. Після нього і до ресторану йти не варто
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як підтримувати дитину під час війни - поради психологині
Дитина має бути незручною: Світлана Ройз про те, як підтримувати дітей під час війни та чого робити не варто
Волосся
Коли потрібно вибігати, але вимкнули світло: як висушити волосся без фена
Як підготуватися до повернення військового
Зробити краще, а не нашкодити — як огорнути теплом військових, які повернулися з війни
Ідеї манікюру на день Святого Валентина — яскрава добірка
Коли любов панує у повітрі: ідеї манікюру на День Святого Валентина

Відео
Ракета Циркон характеристики

Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
0:00:57
Вибухи в Ірані 29 січня: що відбувається в Ірані сьогодні
Вибухи в Ірані: що відомо про пожежі на оборонних підприємства та заводах
Карта бойових дій в Україні 29.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:16
Як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
Поки РФ залякує, ЗСУ готуються наступати: як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
0:04:16
Харків Салтівка
Рятувальники вже не рахують кількість знесених будинків — на що перетворилась харківська Салтівка
0:10:00
новий масштабний наступ РФ
Війна не закінчиться завтра. Чи буде новий масштабний наступ РФ та коли він може розпочатись
0:03:54
Що відбувається на ринку праці
З тріском впав, а потім почав своє відродження: що відбувається на ринку праці під час повномасштабної війни
Актуальна карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:37
Обстріл Києва
Жінка йшла по склу босоніж: наслідки ракетної атаки на Київ
0:02:47
українські ляльки
Навіть українські ляльки в Лос-Анджелесі допомагають ЗСУ: як майстрині наближають перемогу
Більше відео
Як підвищити фінансову грамотність під час війни
Читати далі
Зараз саме час сформувати свою фінансову опору — з чого почати економічне зростання
Петр Павел - що відомо про новообраного президента Чехії
Читати далі
Петр Павел очолив Чехію — що відомо про новообраного президента та його ставлення до України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь