Неканонічна краса: як позбутись почуття власної недосконалості та по-справжньому полюбити себе

Здавна людина почувала потребу бути прийнятою в суспільстві. Адже від цього залежало її виживання — чи матиме вона житло, захист від холоду та хижаків, їжу та одяг.

Нині ситуація кардинально змінилась. Людство досягло такого рівня розвитку, що кожна доросла особистість потенційно може сама закривати базові питання. Однак звичка підлаштовуватись під інших глибоко вкорінилась на генетичному рівні.

Саме тому ми досі звертаємо увагу на загальноприйняті канони краси та поведінки. Їхній вплив підсилюють соцмережі, реклама, б’юті-індустрія, а також об’єктивація та сексуалізація жіночого тіла.

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Психологиня Ольга Гулей розповіла детально, як відчути справжню любов до себе та особливостей свого тіла.

Далі ти дізнаєшся:

звідки росте коріння спотвореного уявлення про красу; як біль від неприйняття себе змушує терпіти жало косметичних процедур; що таке істинна любов до себе; у чому полягає краса справжнього кохання та чи справді чоловікам цікаві лише жінки з модельною зовнішністю; як полюбити себе попри свої особливості; як прищепити доньці любов до свого тіла.

Де коріння спотвореного уявлення про красу

Усім людям, не лише жінкам, на початку життя властиво орієнтуватись на суспільство. Однак у міру того як особистість дорослішає, зовнішні орієнтири замінюються на внутрішній авторитет.

Це не відбувається миттєво після настання повноліття. Деякі люди навіть у дорослому віці не можуть опиратися на себе й тому підлаштовуються під думку інших у всьому.

Тим не менш, коріння спотвореного уявлення про красу треба шукати в дитинстві. Реклама починає впливати на людину з раннього віку.

Є дослідження, які стверджують, що малюки починають розпізнавати бренди у шість років.

Зважаючи на те, що дитина до восьми років сприймає інформацію практично без фільтрів критичного мислення, цього часу достатньо, щоб на підсвідомість записались якісь “норми” індустрії. Надалі вони легко підживлюються рекламою та медіа.

Каверзні закони реклами

Особливість реклами полягає в тому, що вона має накопичувальний ефект і впливає на підсвідомість. Реклама продає не просто продукт, а стиль життя.

Адже якщо товар чи послуга дійсно необхідні та дефіцитні, то їм реклама практично не потрібна. А якщо пропозиція на ринку є більшою, ніж реальний попит, то маркетологи починають шукати інші способи продати продукт.

Спершу спеціалісти виявляють приховану, але значущу потребу людини, а потім на основі цього створюється продукт і реклама.

Як правило, ключові потреби — бути прийнятим(-ою) та уникнути самотності. А оскільки в більшості людей ці теми не пропрацьовані, то на них легко натиснути.

Маркетинг працює особливо добре ще й тому, що люди плутають увагу і любов.

Прикрашання образу людини в рекламі та медіа — це спроба зробити модель максимально бажаною, зокрема й сексуальною, згідно з чиїмись суб’єктивними уявленнями, аби продати товар/послугу, — каже психологиня.

Таким чином, продаючи товар/послугу, реклама водночас продає певний образ людини. І оскільки сексуальна енергія — це потужна енергія життя і дійсно важлива частина особистості, то глядачі реклами звикають до надмірно сексуалізованого образу людини як до норми.

Однак реклама замовчує те, що сексуальність властива кожній без винятку людині за замовчуванням, і її не потрібно штучно створювати.

Зрештою, постійне прагнення уваги і догоджання іншим заради цього не приносить людині очікуваного відчуття повного щастя.

“Магія” фотошопу та масок в Instagram

Тиск на жінок щодо молодості, краси та стрункості був завжди. Зараз він тільки підсилюється “магією” фотошопу і масками в Instagram.

Картинки в соцмережах, медіа та рекламі здебільшого нереальні, але жінки бачать їх щодня і неминуче порівнюють себе з ними. Звісно, це впливає на самооцінку.

При цьому чим далі, тим людині складніше мати вигляд хоча б приблизний до інстаграмних “норм”. Та й це фактично неможливо. Тому незадоволеність собою росте, а жінка фокусується на недоліках, зовсім чи частково відкидаючи свої сильні сторони.

Успішності деяких зірок та блогерів сприяє об’єктивація жіночого тіла. Вона здавна процвітала в нашому суспільстві. Раніше жінки мали вкрай обмежені можливості, як себе проявляти, окрім виконання родинних функцій, тому бути обраною чоловіком — було чи не єдиною стратегією виживання і “гідного” життя.

Зараз ситуація суттєво змінилась і жінки мають значно більше можливостей для реалізації, окрім сім’ї. Та генетична пам’ять про залежність виживання від краси — ще є.

У моїй практиці мало не кожна жінка скаржиться на відчуття власної недостатності: недостатньої вродливості, недостатньої цікавості тощо.

Якщо ця історія про вас також і це вам заважає нормально жити — з цим можна справитися, “перепрошивши” деструктивні патерни, — запевняє Ольга Гулей.

Жало косметичних процедур та біль від неприйняття себе

Потреба почуватись прийнятим(-ою) у суспільстві — одна з ключових у психіці. І якщо людина вимірює свою нормальність, спираючись на реакції інших, то природно хоче сподобатись оточенню.

Однак є два суттєвих “але”:

тренди змінні; завжди є 50:50 тих, кому ти подобаєшся і тих, кому — ні.

Відтак жінка, яка постійно шукає, що б у собі покращити, завжди це знайде. Адже біль від процедур легше витримати, ніж біль від неприйняття, відторгнення і самотності.

Вочевидь, так людина сподівається, що змінившись, вона нарешті отримає достатньо любові до себе. Однак зрештою має прийти розуміння, що підлаштування — утопічна і нескінченна гра.

Тому краще бути собою. Тоді за принципом подібності поруч з тобою опиняться люди, близькі за цінностями та смаками.

Як цього досягти? Знайти внутрішні деструктивні переконання та замінити їх на ті, які працюватимуть на благо тобі. Легше це робити з психологом чи психотерапевтом, адже при спробі самотерапії наша психіка захищається й усіма можливими способами намагається приховати вразливі місця.

Зрештою, кінцевою метою є не схвалення інших, а відчуття любові всередині.

Що таке любов до себе

Любити себе — це робити собі добро в кожній дії, — переконана психологиня.

При цьому робити це потрібно постійно та тотально. До прикладу, хтось скаже, що в його/її розумінні добре — це годувати себе тортиками.

Подивімось у це глибше. У цьому випадку йдеться переважно про задоволення смакових рецепторів язика. І все. Але людина — це щось більше, це тіло, розум і дух. Тож від твоїх дій добре має бути всьому/всій тобі.

Твоїм органам потрібне якісне харчування, шкірі та гормонам — повноцінний сон, очам — дивитись на красу, тілу — тепло, комфорт і рух, а психіці — очищення від деструктивних думок.

— Дайте собі все те, чого хочете від інших, особливо від близьких, партнерів, друзів, і гарантую, ви себе полюбите. Ми любимо тих, хто ставиться до нас добре. Ось цим і варто зайнятись: стати собі найкращим партнером, — вважає Гулей.

Краса справжнього кохання

Багато жінок досі вірять, що чоловікам цікаві лише партнерки з модельною зовнішністю. Справді, картинка важлива, при чому для людей усіх статей.

Це еволюційний механізм — природі потрібно, щоб ми обрали найсильнішого і найздоровішого партнера для розмноження. І це ми зчитуємо по зовнішності. Однак це має значення лише на початку спілкування.

Адже як зовнішність не “тюнінгуй”, тіло, жести, мова все одно розкажуть ключову інформацію співбесіднику про тебе. Вау-ефект від картинки триває недовго. Починається діалог — і одразу стає зрозуміло, хто є хто.

Тобто краса справжнього кохання полягає в тому, що зовнішність людини може змінюватись в очах партнера(-ки) у міру того, як розкривається суть особистості.

Комусь на даному етапі життя достатньо гарної обкладинки. І це теж нормально. Просто в кожному окремому випадку людина ухвалює рішення, що їй потрібно саме зараз: красива картинка, особистість, красива особистість чи ще щось.

Як полюбити себе попри свої особливості

Є два ключових етапи на шляху до справжньої любові до себе. Розберемось на прикладі проблемної шкіри.

Етап 1

Тут важливо усвідомити та прийняти той факт, що це моє тіло, і воно старається для мене як може. Це моя шкіра. Так, вона зараз з недосконалостями, утім це МОЯ шкіра.

Вона виконує багато функцій — допомагає мені відчувати, виводити токсини, захищає мене від подразників тощо.

Якщо мені не подобається її вигляд, то це не провина самої шкіри. Вочевидь, їй погано і вона просить моєї допомоги.

Зверніть увагу, ми не критикуємо шкіру за її недосконалість, а дивимось на неї як на нашого партнера, якому потрібна допомога. Таким чином, ми проявляємо повагу до шкіри, — зауважує експертка.

Етап 2

На цьому етапі потрібно почати співпрацювати зі своїм тілом з позиції поваги. Адже тіло — це наш партнер, якого потрібно не використовувати, а співпрацювати з ним.

Якщо зовнішню недосконалість можна скоригувати і є бажання — чому б не зробити це? А якщо це незворотні зміни, то варто повернутись на перший етап та працювати над прийняттям і повагою до “недосконалої” частини тіла.

Дивитись на тіло як на найцінніше, що ви маєте — виграшна стратегія. Тому що, за великим рахунком, наше тіло — це єдине, що ми маємо, — зазначає Ольга Гулей.

Головне — не просто повторювати слова любові до себе, а підкріплювати це діями.

— Хочу побажати всім, хто читає ці рядки, почуватися достатніми. Вас уже достатньо з народження, аби вас любили. І перш за все, вас уже достатньо, аби ви любили себе самі, — запевняє психологиня.

За її словами, почуття власної недосконалості чи недостатності часто спонукає людину усамітнюватись і залишатись сам на сам з її болем.

Однак пам’ятай, що на Землі точно є люди, які зіткнулись з такою ж проблемою, подолали її та можуть допомогти тобі в цьому.

Як прищепити доньці любов до свого тіла

Ось кілька кроків, як батьки можуть прищепити доньці любов та повагу до свого тіла:

Любіть себе та своє тіло. Адже діти спочатку бачать приклад батьків, а вже потім розуміють практичне значення слів. Дбайте про свої кордони та аналогічно ставтеся до дитини. Займайтеся медіаграмотністю з дитиною — коментуйте рекламу, відеоролики, навчіть доньку розпізнавати меседжі, зашиті в рекламі та медіа. Читайте разом з донькою книги про дівчат, у яких акцент робиться на різноманітних діяльностях, а не суто на зовнішності персонажу.

Щодня ми стикаємося із проблемами — від мікропроблем до майже глобальних. Однак коли люди намагаються втекти від проблем та заглушити свій біль, вони заробляють велику кількість різних залежностей.

Читай, чому люди тікають від проблем та ховаються за серіалом чи смаколиками.

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