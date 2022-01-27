Психологія

Ховаєшся від проблем за серіалом чи смаколиками? Психологиня пояснила, чому цього не варто робити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Січня 2022, 13:05
Чому не варто тікати від проблем
Фото: Pexels

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