Ховаєшся від проблем за серіалом чи смаколиками? Психологиня пояснила, чому цього не варто робити

Щодня ми стикаємося із проблемами — від мікропроблем до майже глобальних.

Невдачі на роботі, побутові труднощі, не складаються стосунки з коханою людиною і багато іншого переживає хоча б раз у житті кожен з нас.

Але річ у тому, що хтось знайде в собі сили з цим впоратися й рухатися далі, а хтось зануриться у проблеми ще більше.

Коли люди намагаються втекти від проблем та заглушити свій біль, вони заробляють велику кількість різних залежностей.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла психологиня Елена Архіпова.

Експертка каже, що багато людей звикли заглушати свій душевний біль і самі того не усвідомлюють.

Вони хочуть заглушити бурю емоцій усередині.

Замість залишитися з собою віч-на-віч і зрозуміти, чому вони почуваються розбитими й покинутими, вважають за краще забуватися різними методами.

Наприклад, з головою поринути у телевізор і за ніч переглянути весь сезон серіалу або ж наїдатися досхочу. А особливо ризиковані та відчайдушні можуть навіть “налагоджувати” безладні статеві зв’язки.

За допомогою всіх цих “робочих” і перевірених способів люди вкидають в організм гормони щастя, які дають їм відчути, що все добре.

Але, каже Олена, треба поглянути правді у вічі: жоден із них не здатен розв’язати вашу проблему.

Постійне заїдання проблем принесе залежність.

— Перегляд примітивного контенту в соцмережах та бездумний скролінг стрічки принесе тобі залежність. Кілька келихів ігристого щовечора — залежність.

Через те, що людина не захотіла відразу розв’язати проблему, вона може погіршити свій стан.

Адже всі відволікаючі маневри — це просто способи уникнути того душевного болю, який турбує.

Варто замислитися над цим і зрозуміти важливість психологічного здоров’я насамперед для самого себе.

Щоб проживати життя якісно, треба слідкувати за всіма його сферами й тримати між ними баланс.

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