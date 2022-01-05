Задіюй чотири сфери життя — психологиня про те, як відновити внутрішні ресурси

Відсутність продуктивності та внутрішніх ресурсів періодами буває в кожного. Сімейна психологиня-консультантка Лілія Реус розповіла, як не затягувати цей стан надовго та відновити свої сили.

Людям притаманно давати собі можливість нічого не робити, сумувати, забивати. Це нормально, — пише психологиня у своєму Instagram.

Не варто вдавати, ніби все добре або мине само собою. Ти самостійно можеш собі допомогти.

Як відновити внутрішній ресурс

Черпати внутрішні ресурси можна з чотирьох сфер.

Фізична сфера

Від фізичного здоров’я багато чого залежить, бо якщо в нас немає ніяких скарг, то розкривати інші сфери життя простіше.

Піклуйся про себе: регулярно займайся спортом, зміцнюй імунітет, висипайся, їж правильно та не забувай відпочивати.

Емоційна сфера

Зверни увагу на емоції, які ти найчастіше віддаєш і отримуєш. Важливо, хто тебе оточує та які стосунки ти маєш з людьми.

Намагайся отримувати більше позитивних емоцій та радіти життю.

Інтелектуальна сфера

Вік живи — вік учись. Набувай нових навичок, знань та досвіду.

Це розкриє твій потенціал та не дасть зациклюватися на чомусь одному — чи то роботі, чи то сім’ї.

Духовна сфера

Розмовляй з собою, запитуй себе, що ти хочеш. Можна спробувати практикувати медитації.

Це допоможе знайти відповіді на внутрішні запитання.

Пам’ятай, кожен наш стан тимчасовий. Відновити внутрішній ресурс можна з мінімальними втратами для свого емоційного здоров’я.

А якщо ти займаєшся неулюбленою справою, не відчуваєш віддачі від свого оточення, радимо прочитати поради психолога, як побороти апатію.