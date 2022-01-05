Психологія

Задіюй чотири сфери життя — психологиня про те, як відновити внутрішні ресурси

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Січня 2022, 15:00
Як відновити внутрішній ресурс
Фото: Unsplash

Більше новин
MamaRika про відновлення після пологів
Завжди додавати гумор: MamaRika відверто про післяпологове відновлення та стосунки з чоловіком
Чи шкідлива мікрохвильовка
Бабуся каже, що їжа з мікрохвильовки радіоактивна — руйнуємо міфи разом із МОЗ
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 05.01.2022 (17:30)
Рецепти куті
Пшенична, рисова, з сухофруктами та горіхами — рецепти куті від зірок СТБ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як сформувати адекватну самооцінку у дитини
Дитина зазнається? Можливо, батьки неправильно сформували її самооцінку
Задіюй чотири сфери життя — психологиня про те, як відновити внутрішні ресурси
Образа чи самоаналіз: як реагувати на критику без шкоди для себе та оточення
Ознаки емоційного здоров'я
Ознаки емоційного здоров’я — як жити в гармонії з собою
Секс-календар
Секс-календар: як і навіщо планувати близькість — відповідає сексологиня

Відео
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ

Вікна-новини. Випуск від 05.01.2022 (17:30)
0:03:11
Собаки
Собача жорстокість чи людська безвідповідальність: у Запоріжжі зграя псів накинулася на дитину
0:02:43
Санки
Чоловік загинув після катання на санчатах з донькою — трагедія у Дніпрі
0:04:34
Грбанюк
Хутро, глибоке декольте, ботфорти: Ігор Грабарук ексклюзивно про резонанс з юристкою
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 04.01.2022 (17:30)
0:04:13
Аферисты
Ваша кімната — більше не ваша: як до киянина прийшли нові господарі його житла
0:01:16
USA
Масштабні лісові пожежі спалахнули в американському штаті Колорадо
0:03:25
Спасатель
Ризикував життям! Як хлопець витягнув бабусю і двох дітей з палаючого будинку
0:04:00
побиття медиків у Запоріжжі
Родичі померлого малюка жорстоко побили медиків — що стало причиною скандалу на Запоріжжі
0:20:00
Випуск 22.00
Вікна-новини. Випуск від 03.01.2022 (22:00)
Більше відео
Дитина зазнається? Можливо, батьки неправильно сформували її самооцінку
Читати далі
Дитина зазнається? Можливо, батьки неправильно сформували її самооцінку