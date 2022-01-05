Задействуй четыре сферы жизни — психолог о том, как восстановить внутренние ресурсы

Отсутствие продуктивности и ресурсов периодами бывает у каждого. Семейный психолог-консультант Лилия Реус рассказала, как не затягивать это состояние надолго и восстановить свои силы.

Людям свойственно давать себе возможность ничего не делать, унывать, забивать. Это нормально, — пишет психолог в своем Instagram.

Не стоит делать вид, будто все хорошо или пройдет само собой. Ты самостоятельно можешь себе помочь.

Как восстановить внутренний ресурс

Черпать внутренние ресурсы можно из четырех сфер.

Физическая сфера

От физического здоровья многое зависит, потому что если у нас нет никаких жалоб, то раскрывать другие сферы жизни проще.

Заботься о себе: регулярно занимайся спортом, укрепляй иммунитет, высыпайся, ешь правильно и не забывай отдыхать.

Эмоциональная сфера

Обрати внимание на эмоции, которые ты чаще всего отдаешь и получаешь. Важно, кто тебя окружает и какие отношения ты имеешь с людьми.

Старайся получать больше положительных эмоций и радоваться жизни.

Интеллектуальная сфера

Век живи — век учись. Приобретай новые навыки, знания и опыт.

Это раскроет твой потенциал и не даст зацикливаться на чем-то одном — будь то работа или семья.

Духовная сфера

Говори с собой, спрашивай себя, что ты хочешь. Можно попытаться практиковать медитации.

Это поможет найти ответы на внутренние вопросы.

Помни, каждое наше состояние временное. Восстановить внутренний ресурс можно с минимальными потерями своего эмоционального здоровья.

А если ты занимаешься нелюбимым делом и не чувствуешь отдачи от своего окружения, советуем прочитать советы психолога, как побороть апатию.