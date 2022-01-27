Психология

Скрываешься от проблем за сериалом или вкусняшками? Психолог объяснила, почему этого не стоит делать

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 января 2022, 13:05
Чому не варто тікати від проблем
Фото: Pexels

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