Скрываешься от проблем за сериалом или вкусняшками? Психолог объяснила, почему этого не стоит делать

Каждый день мы сталкиваемся с трудностями — от мелких неурядиц до почти глобальных проблем.
Неудачи на роботе, какие-то поломки в быту, не складываются отношения с любимым человеком и многое другое переживает хотя бы раз в жизни каждый из нас.
Но дело в том, что кто-то найдет в себе силы с этим справиться и двигаться дальше, а кто-то погрязнет в еще больших проблемах.
Но дело в том, что кто-то найдет в себе силы с этим справиться и двигаться дальше, а кто-то погрязнет в еще больших проблемах.
Когда люди пытаются убежать от проблем и заглушить свою боль, они зарабатывают большое количество разных зависимостей.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала психолог Елена Архипова.
Психолог говорит, что многие люди, сами того не осознавая, привыкли заглушать свою душевную боль.
Они хотят заглушить бурю эмоций внутри.
Они хотят заглушить бурю эмоций внутри.
Вместо того чтобы остаться с собой один на один и понять, почему они чувствуют себя разбитыми и брошенными, предпочитают забываться разными методами.
Например, с головой окунуться в телевизор и за ночь пересмотреть весь сезон сериала или же наесться до отвала. А особо рисковые и отчаянные могут даже “налаживать” беспорядочные половые связи.
С помощью всех этих “рабочих” и проверенных способов люди вбрасывают в организм гормоны счастья, которые дают им почувствовать, что всё хорошо.
С помощью всех этих “рабочих” и проверенных способов люди вбрасывают в организм гормоны счастья, которые дают им почувствовать, что всё хорошо.
Но Елена Архипова утверждает, что нужно посмотреть правде в глаза: никакой из этих способов не решит твою проблему.
Постоянное заедание проблем принесёт тебе зависимость.
Постоянное заедание проблем принесёт тебе зависимость.
— Просмотр примитивного контента в соцсетях и бездумный скроллинг ленты принесёт тебе зависимость. Несколько бокальчиков игристого каждый вечер — зависимость.
Из-за того, что человек не захотел сразу решить проблему, он может усугубить свое состояние.
Ведь все отвлекающие манёвры — это просто способы уйти от беспокоящей душевной боли.
Нужно задуматься над этим и понять важность психологического здоровья, прежде всего, для самого себя.
Чтобы проживать жизнь качественно, необходимо следить за всеми ее сферами и соблюдать между ними баланс.
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