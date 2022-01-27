Скрываешься от проблем за сериалом или вкусняшками? Психолог объяснила, почему этого не стоит делать

Каждый день мы сталкиваемся с трудностями — от мелких неурядиц до почти глобальных проблем.

Неудачи на роботе, какие-то поломки в быту, не складываются отношения с любимым человеком и многое другое переживает хотя бы раз в жизни каждый из нас.

Но дело в том, что кто-то найдет в себе силы с этим справиться и двигаться дальше, а кто-то погрязнет в еще больших проблемах.

Когда люди пытаются убежать от проблем и заглушить свою боль, они зарабатывают большое количество разных зависимостей.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала психолог Елена Архипова.

Психолог говорит, что многие люди, сами того не осознавая, привыкли заглушать свою душевную боль.

Они хотят заглушить бурю эмоций внутри.

Вместо того чтобы остаться с собой один на один и понять, почему они чувствуют себя разбитыми и брошенными, предпочитают забываться разными методами.

Например, с головой окунуться в телевизор и за ночь пересмотреть весь сезон сериала или же наесться до отвала. А особо рисковые и отчаянные могут даже “налаживать” беспорядочные половые связи.

С помощью всех этих “рабочих” и проверенных способов люди вбрасывают в организм гормоны счастья, которые дают им почувствовать, что всё хорошо.

Но Елена Архипова утверждает, что нужно посмотреть правде в глаза: никакой из этих способов не решит твою проблему.

Постоянное заедание проблем принесёт тебе зависимость.

— Просмотр примитивного контента в соцсетях и бездумный скроллинг ленты принесёт тебе зависимость. Несколько бокальчиков игристого каждый вечер — зависимость.

Из-за того, что человек не захотел сразу решить проблему, он может усугубить свое состояние.

Ведь все отвлекающие манёвры — это просто способы уйти от беспокоящей душевной боли.

Нужно задуматься над этим и понять важность психологического здоровья, прежде всего, для самого себя.

Чтобы проживать жизнь качественно, необходимо следить за всеми ее сферами и соблюдать между ними баланс.

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